技嘉科技擴展 AI PC 願景 CES 2026 推出智慧升級 GiMATE 與全新超薄 AI 電競筆電

GiMATE 是技嘉獨家開發的 AI 助理，結合先進的大型語言模型（LLM）與「Press and Speak」功能，讓筆電操作更加自然直覺。隨著 GiMATE 持續進化，其背後的生態系也同步升級，為效能、生產力與創作帶來更智慧的控制能力。全新 AI Power Gear III 可透過 GiMATE 進行MUX切換，讓 Discrete Mode 與 MSHybrid 切換更簡單，提升使用彈性並加速操作流程；同時導入更智慧的電源行為模式：Auto Mode 於電池供電時自動停用 GPU 以延長續航力、Optimus Mode 兼顧使用流暢度與平衡電源表現、Eco Mode 則於插電或電池供電使用情境下提供更極致的省電策略。針對創作者與開發者，GiMATE Creator 新增 Qwen-Image，支援中英文提示詞，讓全球使用者皆可輕鬆啟用更強大的視覺生成功能；而 GiMATE Coder 則透過自然語言的程式碼生成、修正與優化，降低開發者的入門門檻，同時加速進階使用者的開發迭代效率。

為呼應此一願景，技嘉同步推出三款兼具效能與便攜性的全新機種。旗艦級便攜戰力 AORUS MASTER 16 搭載 AMD Ryzen™ 9 9955HX3D 處理器與 NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 筆電獨立顯示晶片，並以僅 19mm 的超薄機身實現強悍效能，較前一代再薄 17%。其 WINDFORCE Infinity EX 散熱架構結合均熱板（Vapor Chamber）與非對稱冰霜扇 (Frost Fan) 設計，展現前瞻的散熱設計。而針對休閒玩家、創作者與行動工作者，GIGABYTE AERO X16 採用 AMD Ryzen™ AI 400 系列處理器，帶來更快反應、高效率與更強的地端 AI 加速能力。另有 GIGABYTE GAMING A18 PRO，以 20mm 輕薄機身結合最高 NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 筆電獨立顯示晶片，提供穩定散熱與長時間效能表現，適合玩家、創作者與 AI 新手族群。

欲了解更多資訊，請造訪 GIGABYTE EVENT｜CES 2026 官方頁面；亦歡迎蒞臨 CES 2026 LVCC North Hall 技嘉攤位（#8519）。媒體與 VIP 貴賓可前往 The Venetian Convention and Expo Center 3 樓，GIGABYTE Ballroom（Lido 3004/3005/3104） 參觀洽詢。

