GIGABYTE erweitert seine KI-PC-Vision auf der CES 2026 mit intelligenterem GiMATE und neuen ultraschlanken KI-Gaming-Laptops

TAIPEI, 6. Januar 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, die weltweit führende Computermarke, stellt auf der CES 2026 eine erweiterte KI-PC-Vision mit einem neu gestalteten GiMATE-Interface und einer neuen Generation von KI-Gaming-Laptops vor. Für eine übersichtlichere Navigation und schnellere Entscheidungsfindung entwickelt, bringt das aktualisierte GiMATE Systemstati in Echtzeiteine intuitive, sprachgesteuerte Steuerung in einen optimierten Hub und fördert GIGABYTEs Engagement für ein wirklich adaptives, benutzerzentriertes KI-Computing in der gesamten Notebook-Produktpalette.

GIGABYTE Expands Its AI PC Vision at CES 2026 with Smarter GiMATE and New Ultra-Thin AI Gaming Laptops

Mit der Weiterentwicklung von GiMATE, dem exklusiven KI-Agenten von GIGABYTE für die kontinuierliche Steuerung von Hard- und Software, entwickelt sich auch das dahinterstehende Ökosystem weiter und ermöglicht eine intelligentere Steuerung von Leistung, Produktivität und Kreativität. Das neu eingeführte AI Power Gear III verbessert die Effizienz und Flexibilität durch direkte MUX-Umschaltung zwischen Discrete Mode und MSHybrid über GiMATE. Es sorgt außerdem für ein intelligenteres Energiemanagement: Der Auto-Modus deaktiviert die GPU im Akkubetrieb, um die Laufzeit zu maximieren, der Optimus-Modus liefert eine flüssigere, ausgewogene Leistung, während der Eco-Modus für extreme Energieeinsparungen im Netz- und Akkubetrieb sorgt. Für Kreative und Entwickler erweitert GiMATE Creator seine generativen Funktionen durch die Hinzufügung von Qwen-Image, das sowohl englische als auch chinesische Eingaben unterstützt, um Nutzern weltweit leistungsstarke visuelle KI zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig senkt GiMATE Coder die Entwicklungsbarriere, indem es die Generierung, Korrektur und Optimierung von Codes in natürlicher Sprache ermöglicht, wodurch das Codieren für Anfänger zugänglicher wird und erfahrene Nutzer schneller zum Ziel kommen.

Im Mittelpunkt dieser Vision stehen drei neue Modelle, die für noch mehr Leistung sorgen und dabei bemerkenswert schlank ausfallen. Das AORUS MASTER 16 ist GIGABYTEs Flaggschiff, welches AMD Ryzen™ 9 9955HX3D mit NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU in einem ultraschlanken 19-mm-Gehäuse kombiniert – 17 % dünner als zuvor. Das WINDFORCE Infinity EX-Design kombiniert Vapor-Chamber Kühlung und einen asymmetrischen Frost-Lüfter und stellt damit einen Durchbruch im thermischen Design dar. Für Kreative und mobile Nutzer ist das GIGABYTE AERO X16 mit Prozessoren der AMD Ryzen™ AI 400 Serie ausgestattet, welche für schnellere Reaktionszeiten, hohe Effizienz und eine deutlich stärkere KI-Beschleunigung auf dem Gerät sorgen. Das GIGABYTE GAMING A18 PRO vereint ein 20 mm schlankes Profil mit einem NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Laptop-Grafikprozessor, der stabile Leistung für Gamer, Kreative und KI-Einsteiger generiert.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte GIGABYTE EVENT | CES 2026

