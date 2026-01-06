타이베이 2026년 1월 7일 /PRNewswire/ -- 세계적인 컴퓨터 브랜드 기가바이트(GIGABYTE)가 CES 2026에서 새롭게 디자인된 GiMATE 인터페이스와 차세대 AI 게이밍 노트북 라인업을 공개하며, 한층 확장된 AI PC 비전을 선보였다. 업데이트된 GiMATE는 보다 직관적인 내비게이션과 빠른 의사결정을 목표로 설계됐으며, 실시간 시스템 인사이트와 음성 기반 제어를 하나의 통합 허브에 담아냈다. 이를 통해 기가바이트는 노트북 전 라인업에 걸쳐 진정한 사용자 중심의 적응형 AI 컴퓨팅 전략을 더 분명히 했다.

기가바이트, CES 2026에서 더욱 스마트해진 GiMATE와 새로운 초박형 AI 게이밍 노트북으로 AI PC 비전 확장

GiMATE는 기가바이트 전용 AI 에이전트로, 하드웨어와 소프트웨어를 통합적으로 제어한다. GiMATE가 진화함에 따라 이를 뒷받침하는 생태계 역시 전력 관리, 생산성, 크리에이티브 작업 전반에서 더욱 스마트한 제어 환경을 제공한다. 새롭게 도입된 AI Power Gear III는 GiMATE를 통해 디스크리트 모드(Discrete Mode)와 MS하이브리드(MSHybrid) 간의 직접 MUX 스위칭을 지원해 효율성과 유연성을 동시에 강화했다. 또한 전력 관리동작 역시 한층 스마트해져, 오토 모드(Auto Mode)는 배터리 사용 시 GPU를 비활성화해 사용 시간을 극대화하고, 옵티머스 모드(Optimus Mode)는 보다 균형 잡힌 성능과 부드러운 전환을 제공한다. 에코 모드(Eco Mode)는 AC 전원 연결과 배터리 환경 모두에서 극대화된 절전 성능을 지원한다.

크리에이터와 개발자를 위한 기능도 확장됐다. GiMATE Creator는 Qwen-Image를 새롭게 추가해 생성형 기능을 확장하는 동시에, 영어와 중국어 프롬프트를 모두 지원해 전 세계 사용자에게 강력한 비주얼 AI 기능을 지원한다. 한편, GiMATE Coder는 자연어 기반 코드 생성, 수정 및 최적화를 지원해 개발 진입 장벽을 낮췄다. 이를 통해 초보자에게는 코딩 접근성을 높이고 숙련된 사용자에게는 효율 및 생산성을 한층 높여준다.

이러한 AI PC 비전을 대표하는 신제품으로는 얇은 두께를 유지하면서도 성능을 대폭 강화한 3종의 노트북이 공개됐다. AORUS MASTER 16은 기가바이트의 플래그십 고성능 모델로, AMD Ryzen™ 9 9955HX3D와 NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU를 19mm의 초슬림 섀시에 탑재해 이전 세대 대비 17% 더 얇아졌다. 베이퍼 챔버와 비대칭 프로스트 팬(Asymmetric Frost Fan)을 결합한 WINDFORCE Infinity EX 냉각 설계를 통해 열 설계 측면에서 새로운 돌파구를 제시했다. 크리에이터와 이동이 잦은 사용자를 겨냥한 GIGABYTE AERO X16은 AMD Ryzen™ AI 400 시리즈 프로세서를 탑재해 더욱 빠른 반응 속도와 향상된 전력 효율, 그리고 더욱 강화된 온디바이스 AI 성능을 제공한다. 라인업을 완성하는 GIGABYTE GAMING A18 PRO는 20mm의 슬림한 두께를 유지하면서도 NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Laptop GPU를 지원해 게이머와 크리에이터, 그리고 AI 입문자 모두에게 안정적인 성능을 제공한다.

보다 자세한 내용은 GIGABYTE EVENT | CES 2026 공식 홈페이지에서 확인할 수 있으며, CES 2026 행사 기간 동안 LVCC 노스 홀(LVCC North Hall)에 마련된 8519번 부스를 방문하면 전시 제품을 직접 체험할 수 있다. 또한 미디어 및 VIP 방문객 대상 전시는 베네시안 연회장(Venetian Ballroom)의 3004호, 3005호, 3104호(3층 Lido)에서 개별적으로 진행된다.

