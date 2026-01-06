GIGABYTE élargit sa vision des PC IA au CES 2026 grâcre à un GiMATE plus intelligent et de nouveaux portables gaming IA ultra-fins

TAIPEI, 6 janvier 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, première marque mondiale d'ordinateurs, dévoile une vision élargie des PC IA grâce à une interface GiMATE repensée et une nouvelle génération d'ordinateurs portables gaming IA au CES 2026. Conçue pour une navigation plus claire et une prise de décision plus rapide, l'expérience GiMATE mise à jour offre des informations système en temps réel et un contrôle intuitif à commande vocale dans un hub simplifié, faisant progresser l'engagement de GIGABYTE en faveur d'une informatique IA véritablement adaptative et centrée sur l'utilisateur dans toute sa gamme d'ordinateurs portables.

GIGABYTE Expands Its AI PC Vision at CES 2026 with Smarter GiMATE and New Ultra-Thin AI Gaming Laptops

GiMATE, l'agent d'IA exclusif de GIGABYTE assurant un contrôle transparent du matériel et des logiciels, de même que l'écosystème qui le porte, évolue en offrant un contrôle plus intelligent de la puissance, de la productivité et de la créativité. Le nouveau système AI Power Gear III améliore l'efficacité et la flexibilité grâce à la commutation MUX directe entre le mode discret et le mode MSHybrid par l'intermédiaire de GiMATE. Le mode Auto désactive le GPU sur la batterie afin de maximiser l'autonomie, le mode Optimus offre des performances plus fluides et équilibrées, tandis que le mode Eco permet une ultra économie d'énergie sur le secteur et la batterie. Pour les créateurs, GiMATE Creator élargit ses capacités de génération avec l'ajout de Qwen-Image, qui prend en charge les prompts en anglais et en chinois afin d'offrir une puissante IA visuelle aux utilisateurs du monde entier. Parallèlement, GiMATE Coder réduit les obstacles au développement en permettant la génération, la correction et l'optimisation de code en langage naturel, rendant le codage plus accessible aux débutants tout en accélérant l'itération pour les utilisateurs expérimentés.

En tête de cette vision, trois nouveaux modèles conçus pour repousser les limites de performances tout en restant extrêmement fins. L'AORUS MASTER 16 est le produit phare de GIGABYTE, qui associe la série AMD Ryzen™ 9955HX3D à l'ordinateur portable GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 dans un châssis ultra-fin de 19 mm, soit 17 % plus fin qu'auparavant. Son design WINDFORCE Infinity EX combine un refroidissement par chambre à vapeur et un ventilateur Frost asymétrique, réalisant une grande avancée en matière de design thermique. Pour les créateurs et les utilisateurs nomades, le GIGABYTE AERO X16 est équipé des processeurs de la série AMD Ryzen™ AI 400, ce qui permet une réactivité plus rapide, une grande efficacité et une accélération de l'IA on-device nettement plus prononcée. Pour compléter la gamme, le GIGABYTE GAMING A18 PRO met en équilibre un profil fin de 20 mm avec un GPU pour ordinateur portable NVIDIA® GeForce RTX™ 5080, offrant des performances stables optimisées aux joueurs, aux créateurs et aux débutants en IA.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site GIGABYTE EVENT | CES 2026, ou visitez le stand GIGABYTE (#8519 au LVCC North Hall). Également, les médias et les VIP peuvent visiter la salle de bal GIGABYTE au Lido 3004/3005/3104, niveau 3, au Venetian Convention et Expo Center.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2853109/GIGABYTE_Expands_Its_AI_PC_Vision_at_CES_2026_with_Smarter_GiMATE_and_New_Ultra_Thin_AI_Gaming_Lapto.jpg