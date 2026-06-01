TAIPEI, 1 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE, a principal marca mundial de computadores, apresenta suas placas-mãe das séries X870E e X870 AORUS INFINITY de 40º aniversário na COMPUTEX 2026. Projetada para os processadores AMD Ryzen™ 9950X3D2 mais recentes, a série conta com o X3D Turbo Mode 2.0 aprimorado por IA para desempenho máximo e suporta velocidades de memória de até 11.400 MT/s. A linha inclui a X870E AORUS INFINITY NEXT, projetada para levar a engenharia térmica e o entrega de energia a uma nova era, e a X870 AORUS INFINITY, projetada para oferecer desempenho de memória com latência ultrabaixa.

GIGABYTE lança as placas-mãe X870E e X870 AORUS INFINITY Series de 40º aniversário na COMPUTEX 2026

No centro da série está o X3D Turbo Mode 2.0, a tecnologia exclusiva de overclocking aprimorada por IA da GIGABYTE. As placas são equipadas com um chip de hardware integrado que monitora as condições operacionais do sistema e o comportamento da carga de trabalho em tempo real. Combinado com o mecanismo de overclock dinâmico, treinado com big data, proporciona otimização de desempenho para cada processador. Isso permite ajustes de desempenho mais inteligentes, rápidos e adaptativos para jogos, criação e computação de alta carga.

Para a engenharia de ponta , a X870E AORUS INFINITY NEXT combina tecnologia espacial e design de data center por meio de materiais térmicos de propulsão de foguete e tecnologia avançada de impressão 3D em metal. A inovadora estrutura de dissipador de calor AI Gyroid M.2, possível apenas por meio de impressão 3D em metal, oferece até 44% mais área de dissipação térmica o. Combinado com uma câmara de vapor impressa em 3D e uma placa traseira metálica em formato de favo de mel, ela leva a engenharia térmica das placas-mãe principais além dos limites tradicionais. Também está equipado com 64 fases de energia, integrando a Low Earth Orbit e tecnologia Quad OptiMOS de nível data center para fornecer até 5.120 amperes de corrente total, estabelecendo um novo padrão para entrega extrema de energia e desempenho de próxima geração.

A X870 AORUS INFINITY foi projetada para redefinir a responsividade da memória na plataforma AMD X870. Ao otimizar os timings CL24, duas vezes mais agressivos do que os padrões, a placa-mãe oferece uma impressionante vantagem de velocidade de 20% e alcança a menor latência de memória já registrada na plataforma AMD X870, proporcionando uma experiência de jogos e computação mais rápida e responsiva.

Como parte da exposição comemorativa do 40º aniversário da GIGABYTE, as placas-mãe X870E AORUS INFINITY NEXT e X870 AORUS INFINITY refletem o foco constante da marca no desempenho extremo e no design térmico eficiente . Visite o estande da GIGABYTE para consumidores, nº M0520, no 4º andar do Pavilhão de Exposições 1 de Nangang durante a COMPUTEX 2026, ou confira mais informações sobre os produtos no site oficial.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2990445/X870_INFINITY_Series_1920x1080.jpg

FONTE GIGABYTE