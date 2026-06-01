기가바이트, 컴퓨텍스 2026에서 40주년 기념 X870E 및 X870 AORUS INFINITY 시리즈 메인보드 공개

뉴스 제공처

GIGABYTE

2026년 06월 01일 21:06 KST

타이베이, 2026년 6월 1일 /PRNewswire/ -- 세계적인 컴퓨터 브랜드 기가바이트(GIGABYTE)가 컴퓨텍스 2026(COMPUTEX 2026)에서 40주년 기념 X870E 및 X870 AORUS INFINITY 시리즈 메인보드를 공개했다. 최신 AMD Ryzen™ 9950X3D2 프로세서용으로 설계된 이 시리즈는 AI 최적화로 최고의 성능을 이끌어내는 X3D Turbo Mode 2.0을 탑재하고 최대 11400 MT/s의 메모리 속도를 지원한다. 제품군에는 열 설계와 전력 공급의 새로운 시대를 이끌 X870E AORUS INFINITY NEXT와 초저지연 메모리 성능을 구현하도록 설계된 X870 AORUS INFINITY가 포함된다.

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기가바이트, 컴퓨텍스 2026에서 40주년 기념 X870E 및 X870 AORUS INFINITY 시리즈 메인보드 공개
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이 시리즈의 핵심은 기가바이트에서만 만나볼 수 있는 AI 오버클럭 기술인 X3D Turbo Mode 2.0이다. 이 메인보드에는 시스템 구동 환경과 워크로드 상태를 실시간으로 모니터링하는 온보드 하드웨어 칩이 장착됐다. 또한, 빅데이터로 훈련된 다이내믹 OC 엔진(dynamic OC engine)과 결합해 각 프로세서에 맞춘 성능 최적화를 제공한다. 이를 통해 게임, 창작, 고부하 작업을 위한 사용 환경에 최적화된 고속 최적화 성능 튜닝이 가능하다.

플래그십 엔지니어링 측면에서 X870E AORUS INFINITY NEXT는 로켓 추진기 등급의 열 소재와 첨단 3D 금속 프린팅 기술을 통해 우주 기술과 데이터 센터급 설계를 결합했다. 3D 금속 프린팅으로만 구현 가능한 혁신적인 AI Gyroid M.2 히트싱크 구조는 냉각 표면적을 최대 44% 확대한다. 이는 3D 프린팅 베이퍼 챔버 및 벌집 구조의 금속 백플레이트와 결합해 플래그십 메인보드 발열 제어를한 차원 더 끌어올렸다. 또한 64개 전원 페이즈를 장착하고 저궤도 및 데이터 센터급 Quad OptiMOS 기술을 통합해 총 최대 5120암페어의 전류를 제공함으로써 극한의 전력 공급과 차세대 성능을 위한 새로운 기준을 제시한다.

X870 AORUS INFINITY는 AMD X870 플랫폼에서 메모리 응답성을 재정의하도록 설계됐다. 표준 타이밍보다 두 배 더 촘촘한 CL24 타이밍을 구현해 20%의 뛰어난 속도 우위를 제공하며, AMD X870 플랫폼 사상 최저 메모리 지연시간을 달성해 더욱 빠르고 반응성 높은 게임 및 컴퓨팅 경험을 제공한다.

기가바이트의 40주년 기념 쇼케이스의 일환으로 공개된 X870E AORUS INFINITY NEXT와 X870 AORUS INFINITY는 극한의 성능과 효과적인 발열 제어에 대한 브랜드의 기술적인 집념을 보여준다. 제품과 관련한 더 자세한 정보는 컴퓨텍스 2026 기간 난강 전시관 1번 홀 4층 기가바이트 소비자 부스 #M0520을 방문하거나 공식 웹사이트에서  확인할 수 있다.

SOURCE GIGABYTE

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