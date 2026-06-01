GIGABYTE เปิดตัวเมนบอร์ดซีรีส์ X870E และ X870 AORUS INFINITY ในโอกาสครบรอบ 40 ปี ที่งาน COMPUTEX 2026
News provided byGIGABYTE
01 Jun, 2026, 20:00 CST
ไทเป, 1 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- GIGABYTE แบรนด์คอมพิวเตอร์ชั้นนำระดับโลก เปิดตัวเมนบอร์ดซีรีส์ X870E และ X870 AORUS INFINITY ในโอกาสครบรอบ 40 ปี ภายในงาน COMPUTEX 2026 โดยซีรีส์ดังกล่าวพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับโปรเซสเซอร์ AMD Ryzen 9 9950X3D รุ่นล่าสุด ซึ่งมาพร้อมกับ X3D Turbo Mode 2.0 ที่ได้รับการเสริมประสิทธิภาพด้วย AI เพื่อมอบสมรรถนะสูงสุด และรองรับความเร็วหน่วยความจำได้สูงถึง 11,400 MT/s รายการผลิตภัณฑ์ในกลุ่มประกอบด้วย X870E AORUS INFINITY NEXT ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อมุ่งผลักดันวิศวกรรมด้านการระบายความร้อนและระบบจ่ายพลังงานให้ก้าวสู่ยุคใหม่ และ X870 AORUS INFINITY ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อมอบประสิทธิภาพของหน่วยความจำที่มีค่าความหน่วงต่ำเป็นพิเศษ
หัวใจสำคัญของซีรีส์นี้คือ X3D Turbo Mode 2.0 เทคโนโลยีโอเวอร์คล็อกที่ได้รับการยกระดับด้วย AI ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ GIGABYTE เมนบอร์ดรุ่นนี้มาพร้อมชิปฮาร์ดแวร์ในตัวที่คอยตรวจสอบสภาพการทำงานของระบบและลักษณะการใช้งานแบบเรียลไทม์ เมื่อทำงานร่วมกับเอนจินควบคุมการโอเวอร์คล็อก (OC engine) แบบไดนามิกที่ได้รับการฝึกด้วยบิ๊กดาต้า จึงสามารถปรับแต่งประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับโปรเซสเซอร์แต่ละตัว ส่งผลให้การปรับจูนประสิทธิภาพสำหรับการเล่นเกม การสร้างสรรค์งาน และการประมวลผลหนักทำได้อย่างชาญฉลาด รวดเร็ว และปรับตัวยืดหยุ่นได้มากยิ่งขึ้น
ในด้านวิศวกรรมระดับเรือธง X870E AORUS INFINITY NEXT ผสานการออกแบบระดับเทคโนโลยีอวกาศและมาตรฐานดาต้าเซ็นเตอร์ ผ่านการใช้วัสดุระบายความร้อนเกรดเดียวกับระบบขับดันจรวด (rocket thruster) และเทคโนโลยีการพิมพ์โลหะ 3 มิติขั้นสูง โครงสร้างฮีตซิงก์ AI Gyroid M.2 อันล้ำสมัย ซึ่งผลิตได้ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์โลหะ 3 มิติเท่านั้น ช่วยเพิ่มพื้นที่ระบายความร้อนได้สูงขึ้นถึง 44% เมื่อทำงานร่วมกับห้องไอระเหยระบายความร้อน (vapor chamber) ที่พิมพ์แบบ 3 มิติ และแผ่นโลหะด้านหลังที่มีโครงสร้างแบบรังผึ้ง จึงช่วยยกระดับวิศวกรรมการระบายความร้อนของเมนบอร์ดระดับเรือธงให้ก้าวข้ามขีดจำกัดแบบเดิม นอกจากนี้ ยังมาพร้อมภาคจ่ายไฟถึง 64 เฟส โดยผสานเทคโนโลยี Quad OptiMOS ระดับมาตรฐานเดียวกับอุปกรณ์ที่ใช้งานในวงโคจรต่ำของโลกและดาต้าเซ็นเตอร์ เพื่อให้สามารถจ่ายกระแสไฟรวมได้สูงสุดถึง 5,120 แอมป์ สร้างมาตรฐานใหม่ด้านการจ่ายพลังงานขั้นสูงสุดและประสิทธิภาพสำหรับฮาร์ดแวร์ยุคถัดไป
ส่วน X870 AORUS INFINITY ถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับการตอบสนองของหน่วยความจำบนแพลตฟอร์ม AMD X870 ใหม่ทั้งหมด ด้วยการปรับค่า Timing ระดับ CL24 ซึ่งมีความหน่วงที่แน่นกว่าค่ามาตรฐานถึงสองเท่า เมนบอร์ดรุ่นนี้จึงมอบความเร็วที่เหนือกว่าถึง 20% และทำสถิติค่าหน่วงหน่วยความจำต่ำที่สุดเท่าที่เคยมีมาบนแพลตฟอร์ม AMD X870 เพื่อมอบประสบการณ์การเล่นเกมและการประมวลผลที่รวดเร็วยิ่งขึ้นและตอบสนองได้ดียิ่งกว่า
ในฐานะส่วนหนึ่งของการนำเสนอผลิตภัณฑ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีของ GIGABYTE เมนบอร์ด X870E AORUS INFINITY NEXT และ X870 AORUS INFINITY ต่างสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของแบรนด์ในด้านประสิทธิภาพระดับสูงสุดและการออกแบบระบบระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพ สามารถเยี่ยมชมบูธ GIGABYTE Consumer หมายเลข M0520 ได้ที่ Nangang Exhibition Hall 1 ชั้น 4 ภายในงาน COMPUTEX 2026 หรือศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของแบรนด์
SOURCE GIGABYTE
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