GIGABYTE เปิดตัวเมนบอร์ดซีรีส์ X870E และ X870 AORUS INFINITY ในโอกาสครบรอบ 40 ปี ที่งาน COMPUTEX 2026

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GIGABYTE

01 Jun, 2026, 20:00 CST

ไทเป, 1 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- GIGABYTE แบรนด์คอมพิวเตอร์ชั้นนำระดับโลก เปิดตัวเมนบอร์ดซีรีส์ X870E และ X870 AORUS INFINITY ในโอกาสครบรอบ 40 ปี ภายในงาน COMPUTEX 2026 โดยซีรีส์ดังกล่าวพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับโปรเซสเซอร์ AMD Ryzen 9 9950X3D รุ่นล่าสุด ซึ่งมาพร้อมกับ X3D Turbo Mode 2.0 ที่ได้รับการเสริมประสิทธิภาพด้วย AI เพื่อมอบสมรรถนะสูงสุด และรองรับความเร็วหน่วยความจำได้สูงถึง 11,400 MT/s รายการผลิตภัณฑ์ในกลุ่มประกอบด้วย X870E AORUS INFINITY NEXT ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อมุ่งผลักดันวิศวกรรมด้านการระบายความร้อนและระบบจ่ายพลังงานให้ก้าวสู่ยุคใหม่ และ X870 AORUS INFINITY ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อมอบประสิทธิภาพของหน่วยความจำที่มีค่าความหน่วงต่ำเป็นพิเศษ

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GIGABYTE เปิดตัวเมนบอร์ดซีรีส์ X870E และ X870 AORUS INFINITY ในโอกาสครบรอบ 40 ปี ที่งาน COMPUTEX 2026
GIGABYTE เปิดตัวเมนบอร์ดซีรีส์ X870E และ X870 AORUS INFINITY ในโอกาสครบรอบ 40 ปี ที่งาน COMPUTEX 2026

หัวใจสำคัญของซีรีส์นี้คือ X3D Turbo Mode 2.0 เทคโนโลยีโอเวอร์คล็อกที่ได้รับการยกระดับด้วย AI ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ GIGABYTE เมนบอร์ดรุ่นนี้มาพร้อมชิปฮาร์ดแวร์ในตัวที่คอยตรวจสอบสภาพการทำงานของระบบและลักษณะการใช้งานแบบเรียลไทม์ เมื่อทำงานร่วมกับเอนจินควบคุมการโอเวอร์คล็อก (OC engine) แบบไดนามิกที่ได้รับการฝึกด้วยบิ๊กดาต้า จึงสามารถปรับแต่งประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับโปรเซสเซอร์แต่ละตัว ส่งผลให้การปรับจูนประสิทธิภาพสำหรับการเล่นเกม การสร้างสรรค์งาน และการประมวลผลหนักทำได้อย่างชาญฉลาด รวดเร็ว และปรับตัวยืดหยุ่นได้มากยิ่งขึ้น

ในด้านวิศวกรรมระดับเรือธง X870E AORUS INFINITY NEXT ผสานการออกแบบระดับเทคโนโลยีอวกาศและมาตรฐานดาต้าเซ็นเตอร์ ผ่านการใช้วัสดุระบายความร้อนเกรดเดียวกับระบบขับดันจรวด (rocket thruster) และเทคโนโลยีการพิมพ์โลหะ 3 มิติขั้นสูง โครงสร้างฮีตซิงก์ AI Gyroid M.2 อันล้ำสมัย ซึ่งผลิตได้ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์โลหะ 3 มิติเท่านั้น ช่วยเพิ่มพื้นที่ระบายความร้อนได้สูงขึ้นถึง 44% เมื่อทำงานร่วมกับห้องไอระเหยระบายความร้อน (vapor chamber) ที่พิมพ์แบบ 3 มิติ และแผ่นโลหะด้านหลังที่มีโครงสร้างแบบรังผึ้ง จึงช่วยยกระดับวิศวกรรมการระบายความร้อนของเมนบอร์ดระดับเรือธงให้ก้าวข้ามขีดจำกัดแบบเดิม นอกจากนี้ ยังมาพร้อมภาคจ่ายไฟถึง 64 เฟส โดยผสานเทคโนโลยี Quad OptiMOS ระดับมาตรฐานเดียวกับอุปกรณ์ที่ใช้งานในวงโคจรต่ำของโลกและดาต้าเซ็นเตอร์ เพื่อให้สามารถจ่ายกระแสไฟรวมได้สูงสุดถึง 5,120 แอมป์ สร้างมาตรฐานใหม่ด้านการจ่ายพลังงานขั้นสูงสุดและประสิทธิภาพสำหรับฮาร์ดแวร์ยุคถัดไป

ส่วน X870 AORUS INFINITY ถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับการตอบสนองของหน่วยความจำบนแพลตฟอร์ม AMD X870 ใหม่ทั้งหมด ด้วยการปรับค่า Timing ระดับ CL24 ซึ่งมีความหน่วงที่แน่นกว่าค่ามาตรฐานถึงสองเท่า เมนบอร์ดรุ่นนี้จึงมอบความเร็วที่เหนือกว่าถึง 20% และทำสถิติค่าหน่วงหน่วยความจำต่ำที่สุดเท่าที่เคยมีมาบนแพลตฟอร์ม AMD X870 เพื่อมอบประสบการณ์การเล่นเกมและการประมวลผลที่รวดเร็วยิ่งขึ้นและตอบสนองได้ดียิ่งกว่า

ในฐานะส่วนหนึ่งของการนำเสนอผลิตภัณฑ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีของ GIGABYTE เมนบอร์ด X870E AORUS INFINITY NEXT และ X870 AORUS INFINITY ต่างสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของแบรนด์ในด้านประสิทธิภาพระดับสูงสุดและการออกแบบระบบระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพ สามารถเยี่ยมชมบูธ GIGABYTE Consumer หมายเลข M0520 ได้ที่ Nangang Exhibition Hall 1 ชั้น 4 ภายในงาน COMPUTEX 2026 หรือศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของแบรนด์

SOURCE GIGABYTE

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