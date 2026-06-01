GIGABYTE presenta las placas base X870E y X870 AORUS INFINITY Series por su aniversario número 40 en COMPUTEX 2026

TAIPÉI, 1 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la marca líder mundial en ordenadores, presenta su serie de placas base X870E y X870 AORUS INFINITY por su 40.º aniversario en COMPUTEX 2026. Diseñada para los últimos procesadores AMD Ryzen™ 9950X3D2, la serie incorpora el X3D Turbo Mode 2.0 mejorado con IA para un rendimiento óptimo y admite velocidades de memoria de hasta 11.400 MT/s. La gama incluye la X870E AORUS INFINITY NEXT, diseñada para llevar la ingeniería térmica y el suministro de energía a una nueva era, y la X870 AORUS INFINITY, diseñada para ofrecer un rendimiento de memoria con latencia ultrabaja.

GIGABYTE Debuts 40th Anniversary X870E and X870 AORUS INFINITY Series Motherboards at COMPUTEX 2026

La base de la serie es el X3D Turbo Mode 2.0, la tecnología exclusiva de sobreaceleración mejorada con IA de GIGABYTE. Las placas están equipadas con un chip de hardware integrado que monitorea las condiciones operativas del sistema y el comportamiento de la carga de trabajo en tiempo real. Combinado con un motor dinámico de OC, entrenado con big data, optimiza el rendimiento para cada procesador. Esto permite un ajuste del rendimiento más inteligente, rápido y adaptable para gaming, creación y computación de cargas pesadas.

Como exponente de la ingeniería de gama alta, la X870E AORUS INFINITY NEXT combina tecnología espacial y un diseño propio de centros de datos, con materiales térmicos equiparables a los de los propulsores de cohetes y tecnología avanzada de impresión 3D en metal. La innovadora estructura del disipador AI Gyroid M.2, solo posible mediante impresión 3D en metal, ofrece hasta un 44 % más de superficie de refrigeración. Combinado con una cámara de vapor impresa en 3D y una placa trasera de metal con estructura de panal, lleva la ingeniería térmica de las placas base estrella más allá de los límites tradicionales. También está equipada con 64 fases de potencia, integrando tecnología de órbita terrestre baja y Quad OptiMOS de nivel centro de datos para ofrecer hasta 5.120 amperios de corriente total y establece así un nuevo referente en suministro de energía extremo y rendimiento de nueva generación.

La X870 AORUS INFINITY está diseñada para redefinir la capacidad de respuesta de la memoria en la plataforma AMD X870. Al impulsar la temporización CL24, el doble de ajustada que las temporizaciones estándar, la placa base ofrece una impresionante ventaja de velocidad del 20 % y logra la menor latencia de memoria jamás alcanzada en la plataforma AMD X870, para una experiencia de juego y computación más rápida y receptiva.

Como parte de la presentación de productos creados para la conmemoración del 40.º aniversario de GIGABYTE, la X870E AORUS INFINITY NEXT y la X870 AORUS INFINITY reflejan el enfoque continuo de la marca en el rendimiento extremo y el diseño térmico eficaz. Visite el stand de GIGABYTE para consumidores, n.º M0520, en Nangang Exhibition Hall 1, 4F, durante COMPUTEX 2026, o descubra más información sobre los productos en el sitio web oficial.

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