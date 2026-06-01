GIGABYTE stellt auf der COMPUTEX 2026 die X870E und X870 Motherboards der AORUS INFINITY-Serie zum 40-jährigen Jubiläum vor

TAIPEI, 1. Juni 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, einer der weltweit führenden Hersteller von Motherboards, Grafikkarten und Hardware-Lösungen, stellt auf der COMPUTEX 2026 neue Motherboards der Serien X870E und X870 AORUS INFINITY zum 40-jährigen Jubiläum vor. Die für den AMD Ryzen™ 9 9950X3D2 Dual Edition Prozessor entwickelte Serie verfügt über den KI-gestützten X3D Turbo Mode 2.0 und unterstützt Speichergeschwindigkeiten von bis zu 11.400 MT/s. Die Produktreihe umfasst das X870E AORUS INFINITY NEXT, das auf eine besonders leistungsfähige Kühlung und Stromversorgung ausgelegt ist, sowie das X870 AORUS INFINITY, das für eine latenzarme Speicherleistung entwickelt wurde.

GIGABYTE Debuts 40th Anniversary X870E and X870 AORUS INFINITY Series Motherboards at COMPUTEX 2026

Das Herzstück der Serie ist der X3D Turbo Mode 2.0, eine von GIGABYTE entwickelte KI-gestützte Übertaktungstechnologie. Die Motherboards sind mit einem Onboard-Hardwarechip ausgestattet, der Systembetriebsbedingungen und Arbeitslastverhalten in Echtzeit überwacht. In Kombination mit der dynamischen OC-Engine, die auf Basis umfangreicher Datensätze trainiert wurde, soll die Leistung abhängig vom jeweiligen Prozessor und Nutzungsszenario optimiert werden. Dies ermöglicht eine intelligentere und anpassungsfähigere Leistungsabstimmung für Gaming, Content Creation und datenintensive Anwendungen.

Als technisches Vorzeigemodell kombiniert das X870E AORUS INFINITY NEXT fortschrittliche thermische Materialien mit 3D-Metalldrucktechnologie. Die AI-Gyroid-M.2-Kühlkörperstruktur bietet eine bis zu 44 % größere Kühloberfläche. In Kombination mit einer 3D-gedruckten Dampfkammer und einer Metallrückwand mit Wabenstruktur soll die Wärmeableitung des Flaggschiff-Motherboards weiter verbessert werden. Das Modell ist außerdem mit 64 Leistungsphasen ausgestattet und integriert Low Earth Orbit sowie Quad-OptiMOS-Technologie, um einen Gesamtstrom von bis zu 5.120 Ampere bereitzustellen.

Das X870 AORUS INFINITY wurde entwickelt, um die Reaktionsfähigkeit des Speichers auf der AMD X870-Plattform zu verbessern. Durch den Einsatz von doppelt so engen CL24-Timings kann das Motherboard einen Geschwindigkeitsvorteil von bis zu 20 % erzielen. Ziel ist dabei ein schnelleres und reaktionsschnelleres Gaming- und Computing-Erlebnis auf AMD X870-Plattformen.

Als Teil von GIGABYTEs Showcase zum 40-jährigen Jubiläum stehen das X870E AORUS INFINITY NEXT und das X870 AORUS INFINITY für den Fokus der Marke auf hohe Leistung und effizientes thermisches Design. Besucher der COMPUTEX 2026 finden GIGABYTE am Consumer-Stand Nr. M0520 in Halle 1, 4. Etage, des Nangang Exhibition Centers. Weitere Produktdetails finden sich auf der offiziellen Webseite.

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