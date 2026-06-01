ĐÀI BẮC, ngày 1 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, thương hiệu máy tính hàng đầu thế giới, ra mắt các bo mạch chủ dòng AORUS INFINITY gồm X870E và X870 nhân kỷ niệm 40 năm thành lập tại COMPUTEX 2026. Được chế tạo riêng cho bộ vi xử lý AMD Ryzen™ 9950X3D2 mới nhất, dòng sản phẩm này được trang bị tính năng X3D Turbo Mode 2.0 tăng cường bởi AI giúp đạt hiệu suất tối đa và hỗ trợ tốc độ bộ nhớ lên đến 11.400 MT/s. Dải sản phẩm bao gồm mẫu X870E AORUS INFINITY NEXT, được thiết kế để đưa công nghệ tản nhiệt và cung cấp năng lượng bước sang một kỷ nguyên mới, cùng với mẫu X870 AORUS INFINITY được tinh chỉnh nhằm mang lại hiệu suất bộ nhớ với độ trễ cực thấp.

GIGABYTE ra mắt dòng bo mạch chủ AORUS INFINITY X870E và X870 nhân kỷ niệm 40 năm tại COMPUTEX 2026

Cốt lõi của dòng sản phẩm này là X3D Turbo Mode 2.0, công nghệ ép xung tối ưu bởi AI độc quyền của GIGABYTE. Các bo mạch chủ này được trang bị một chip phần cứng tích hợp có nhiệm vụ theo dõi điều kiện hoạt động của hệ thống và trạng thái xử lý khối lượng công việc theo thời gian thực. Kết hợp cùng công cụ ép xung (OC) động được huấn luyện trên nền tảng dữ liệu lớn, công nghệ này mang đến khả năng tối ưu hóa hiệu năng cho từng bộ vi xử lý. Nhờ đó, hệ thống có khả năng tinh chỉnh hiệu năng thông minh hơn, nhanh hơn và thích ứng tốt hơn cho các nhu cầu chơi game, sáng tạo nội dung và điện toán tải nặng.

Thể hiện đỉnh cao kỹ thuật công nghệ, X870E AORUS INFINITY NEXT là sự kết hợp giữa thiết kế chuẩn trung tâm dữ liệu và công nghệ hàng không vũ trụ thông qua vật liệu tản nhiệt cấp hàng không vũ trụ cùng công nghệ in kim loại 3D tiên tiến. Cấu trúc tản nhiệt AI Gyroid M.2 đầy tính đổi mới, chỉ có thể chế tạo thông qua công nghệ in kim loại 3D, giúp tăng diện tích bề mặt làm mát lên đến 44%. Khi kết hợp cùng buồng hơi in 3D và tấm ốp lưng kim loại cấu trúc tổ ong, giải pháp này giúp đẩy kỹ thuật tản nhiệt của bo mạch chủ cao cấp vượt qua mọi giới hạn truyền thống. Sản phẩm cũng được trang bị hệ thống nguồn lên tới 64 pha điện, tích hợp công nghệ Quad OptiMOS đạt chuẩn trung tâm dữ liệu và quỹ đạo Trái Đất tầm thấp nhằm cung cấp tổng dòng điện lên đến 5.120 ampe, thiết lập một tiêu chuẩn mới cho khả năng cấp nguồn cực hạn và hiệu năng thế hệ mới.

Mẫu X870 AORUS INFINITY được thiết kế để tái định nghĩa khả năng phản hồi của bộ nhớ trên nền tảng AMD X870. Nhờ tối ưu độ trễ xuống mức CL24 — mức độ trễ thấp gấp đôi so với các thông số tiêu chuẩn — bo mạch chủ này mang lại lợi thế vượt trội về tốc độ lên đến 20%, đồng thời đạt mức độ trễ bộ nhớ thấp nhất từ trước đến nay trên nền tảng AMD X870, mang đến trải nghiệm chơi game và điện toán nhanh hơn, phản hồi nhạy hơn.

Là một phần trong chuỗi sản phẩm trưng bày kỷ niệm 40 năm của GIGABYTE, X870E AORUS INFINITY NEXT và X870 AORUS INFINITY phản ánh sự tập trung không ngừng nghỉ của thương hiệu vào hiệu năng cực hạn và thiết kế tản nhiệt hiệu quả. Hãy ghé thăm gian hàng tiêu dùng GIGABYTE số M0520 tại Trung tâm Triển lãm Nangang, khu 1, tầng 4 trong thời gian diễn ra COMPUTEX 2026, hoặc khám phá thêm thông tin về sản phẩm trên website chính thức.

SOURCE GIGABYTE