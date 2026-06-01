GIGABYTE présente l'édition « 40e anniversaire » de ses cartes mères AORUS INFINITY X870E et X870 au salon COMPUTEX 2026

TAIPEI, 1er juin 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la plus grande marque d'ordinateurs au monde, lance l'édition « 40e anniversaire » de ses cartes mères AORUS INFINITY X870E et X870 au salon COMPUTEX 2026. Conçue pour les derniers processeurs AMD Ryzen™ 9950X3D2, cette série est dotée du mode X3D Turbo 2.0 amélioré par IA pour assurer des performances de pointe, et prend en charge des vitesses de mémoire allant jusqu'à 11 400 MT/s. La gamme comprend la carte mère X870E AORUS INFINITY NEXT, qui fait entrer l'ingénierie thermique et la fourniture d'énergie dans une nouvelle ère, et la carte mère X870 AORUS INFINITY, pensée pour garantir des performances de mémoire à latence ultra faible.

GIGABYTE Debuts 40th Anniversary X870E and X870 AORUS INFINITY Series Motherboards at COMPUTEX 2026

Au cœur de la série se trouve le mode X3D Turbo 2.0, la technologie exclusive de surcadençage (OC) de GIGABYTE, améliorée par IA. Les cartes sont équipées d'une puce matérielle embarquée qui surveille en temps réel les conditions de fonctionnement du système et le comportement de la charge de travail. Combinées avec un moteur OC dynamique et entraînées sur une base de données massives, elles permettent d'améliorer les performances de chaque processeur. L'optimisation des performances est ainsi plus intelligente, plus rapide et plus finement adaptable pour les jeux, la création et l'informatique à forte charge.

Point fort de l'ingénierie, la carte mère X870E AORUS INFINITY NEXT allie technologie spatiale et conception de data-center grâce à des matériaux thermiques dignes d'un propulseur de fusée et à une technologie avancée d'impression métallique en 3D. La structure innovante du dissipateur thermique IA gyroïde M.2, obtenue par la technologie exclusive d'impression métallique en 3D, offre une surface de refroidissement jusqu'à 44 % supérieure. Associée à une chambre à vapeur imprimée en 3D et à une plaque arrière métallique en nid d'abeilles, elle pousse l'ingénierie thermique des cartes mères phares au-delà des limites traditionnelles. Le dissipateur thermique, également équipé de 64 phases d'alimentation intégrant les technologies Quad OptiMOS et Low Earth Orbit de qualité data-center pour atteindre 5 120 ampères de courant total, établit une nouvelle référence en matière de fourniture d'énergie extrême et de performances de nouvelle génération.

La carte mère X870 AORUS INFINITY est conçue pour redéfinir la réactivité de la mémoire sur la plateforme AMD X870. En poussant le timing au niveau CL24, un niveau deux fois plus serré que le timing standard, la carte mère propose un avantage de vitesse impressionnant de 20 % et atteint la latence de mémoire la plus faible jamais obtenue sur la plateforme AMD X870 pour créer une expérience de jeu et d'informatique plus rapide et plus réactive.

À l'occasion du 40e anniversaire de GIGABYTE, les cartes mères X870E AORUS INFINITY NEXT et X870 AORUS INFINITY illustrent l'intérêt constant de la marque pour les performances extrêmes et l'efficacité de la conception thermique. Visitez le stand grand public de GIGABYTE (nº M0520) au centre d'exposition de Taipei Nangang, hall 1, 4F, lors du salon COMPUTEX 2026, ou consultez le site internet officiel pour en savoir plus sur les produits.

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