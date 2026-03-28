PARIS, 28 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Fortalecendo seu compromisso de longa data com o mercado europeu, a Haier, líder mundial em ecossistemas de IoT voltados para experiências de consumo premium, reúne parceiros globais, clientes e a mídia internacional para o exclusivo Champions Meeting em Paris. O evento, realizado entre os icônicos estádios Roland-Garros e do Paris Saint-Germain, é um marco decisivo na trajetória global da Haier, apresentando a visão da marca em relação a uma vida inteligente e personalizada e reforçando seu compromisso de criar "experiências de primeira classe" para os consumidores na Europa e ao redor do mundo.

Haier celebra a excelência em Paris com sua nova linha de produtos para casa inteligente (PRNewsfoto/Haier Group) As mais recentes inovações da Haier estão se adaptando aos hábitos dos usuários para oferecer alto desempenho (PRNewsfoto/Haier Group)

Mais do que uma simples vitrine de produtos, o Champions Meeting reúne o ecossistema internacional da Haier em dois locais lendários que simbolizam ambição, excelência e desempenho — valores que espelham a filosofia de inovação contínua da marca. Desde entretenimento doméstico premium até conservação de alimentos, cuidados com tecidos, culinária, lavagem de louça e limpeza de pisos, a Haier lança uma nova geração de soluções de ponta equipadas com inteligência artificial, sensores avançados e design inovador.

"Ser a número um vai além da liderança de mercado; nossa meta é melhorar cada vez mais a forma como as pessoas vivem o ambiente doméstico", afirmou Neil Tunstall, CEO da Haier Europa. "Por meio de nossa filosofia Distância Zero do Consumidor, transformamos insights da vida real em tecnologias inteligentes que se adaptam, aprendem e proporcionam experiências cada vez mais intuitivas, personalizadas e significativas."

Francesco Di Valentin, diretor comercial da Haier Europe, complementou: "Nossas parcerias com o mundo do esporte refletem a mesma busca pela excelência que inspira nossa inovação. Eventos como o Champions Meeting nos permitem interagir diretamente com clientes e parceiros em ambientes inspiradores, enquanto mostramos a força da nossa linha de produtos e o valor do nosso ecossistema."

As mais recentes inovações da Haier, que se adaptam aos hábitos dos usuários para oferecer alto desempenho, estão organizadas em torno de três pilares de valor fundamentais que atendem às necessidades da vida moderna:

Inteligência assistida por IA

Os mais recentes produtos topo de linha da Haier integram inteligência artificial avançada e oferecem um desempenho mais inteligente e personalizado. A linha Smart TV 2026 (32 a 115 polegadas) conta com a arquitetura Homey AI, (exclusiva da Haier) nas tecnologias Mini LED, QD-Mini LED, OLED, QLED e LED, oferecendo uma experiência de visualização envolvente, adaptada para filmes, esportes e jogos. Os refrigeradores da coleção Horizon, com capacidade de até 700 litros, oferecem conservação inteligente graças ao NutriBank, à Active Fresh Zone e ao sistema AI Food Care. A série de máquinas de lavar Vision 15 introduz as tecnologias AI Vision Sense, AI Power Sense e AI Memory, permitindo um cuidado preciso com os tecidos adaptável aos hábitos do usuário.

Experiências centradas no ser humano

Criadas para facilitar o dia a dia, essas soluções combinam inteligência artificial intuitiva com recursos bem planejados. Os fornos a vapor da Série ID, com tecnologia Bionicook AI, analisam e otimizam os processos de cozimento para garantir resultados sempre superiores. Inaugurando a entrada da Haier no segmento de cuidados com o piso, a linha I-Pro Clean inclui lavadoras de piso, aspiradores sem fio e robóticos. O I-Pro Clean Z5 da Série 5 se destaca pelo seu inovador sistema de rolos duplos, que remove a sujeira com eficiência, reduzindo o número de passadas, as marcas e o tempo de secagem.

Soluções energeticamente eficientes

Adaptadas às expectativas europeias em matéria de sustentabilidade, essas inovações otimizam o uso de recursos sem sacrificar o desempenho. A inovadora máquina de lavar MultiWash possui três tambores independentes, permitindo a lavagem simultânea de diferentes cargas com programas, temperaturas e ciclos distintos, economizando tempo e energia ao mesmo tempo em que oferece cuidados específicos para cada tipo de roupa. As máquinas de lavar louça I-Pro Shine Series 7 Biovitae estabelecem um novo padrão de higiene com a tecnologia patenteada de luz visível de múltiplos comprimentos de onda, que elimina 99,99% das bactérias (certificado pela Eurofins). O sistema hidráulico avançado, que inclui o braço de pulverização em H e o Cutlery Shine Plus, aumenta ainda mais a eficiência da limpeza, simultaneamente otimizando o consumo de água e energia e proporcionando resultados impecáveis.

Desde sua entrada no mercado europeu na década de 1990, a Haier vem expandindo continuamente sua presença e hoje opera em mais de 45 mercados em toda a Europa. O encontro em Paris é um marco importante na sua trajetória global, celebrando a excelência coletiva e reafirmando a sua ambição de liderar a evolução da casa inteligente em todo o mundo.

Para mais informações, acesse https://www.haier.com/global/.

Sobre o Haier Group

Fundado em 1984, o Haier Group é um provedor global líder de soluções para uma vida melhor e transformação digital, com o propósito de "Mais criação, mais possibilidades". Com base em tecnologia avançada, design de excelência e experiências personalizadas, a Haier oferece um amplo portfólio de soluções conectadas nas áreas de lavagem, refrigeração, cozinha e tratamento do ar. De acordo com a Euromonitor International, a Haier foi classificada como a marca número 1 do mundo em eletrodomésticos de grande porte pelo 17º ano consecutivo.

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FONTE Haier Group