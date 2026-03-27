Haier celebruje doskonałość w Paryżu, prezentując nową ofertę produktów do inteligentnego domu

PARYŻ, 28 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Haier, wiodąca na świecie marka ekosystemów IoT, która za cel stawia sobie dostarczanie konsumentom jak najlepszych wrażeń użytkowych, zorganizowała w Paryżu ekskluzywne wydarzenie pt. „Champions Meeting" (Spotkanie Mistrzów) z udziałem międzynarodowych partnerów, klientów i mediów. Jest to wyraz jej głębokiego zaangażowania w rynek europejski. Wydarzenie to odbywa się pomiędzy legendarnymi kortami Rolanda Garrosa i kultowym stadionem Paris Saint-Germain, stanowiąc przełomowy moment w światowej podróży marki Haier oraz okazję do zaprezentowania jej wizji inteligentnego i spersonalizowanego stylu życia, a także podkreślenia jej zaangażowania w tworzenie „najlepszych wrażeń" dla konsumentów w Europie i na całym świecie.

Haier Celebrates Excellence in Paris With New Smart Home Portfolio Haier’s latest innovations are adapting to users’ habits to deliver high performance

„Champions Meeting" zorganizowano nie tylko w celu prezentacji produktów, wydarzenie to bowiem skupia międzynarodowy ekosystem Haiera w dwóch legendarnych miejscach, które symbolizują ambicję, doskonałość i wydajność - wartości odzwierciedlające filozofię marki opartą na ciągłej innowacji. Od luksusowej rozrywki domowej, przez przechowywanie żywności, pielęgnację tkanin i gotowanie, po zmywanie naczyń i pielęgnację podłóg - Haier prezentuje nową generację flagowych rozwiązań napędzanych sztuczną inteligencją, zaawansowanymi czujnikami i nowoczesnym designem.

„Pozycja numer jeden na rynku nie tylko oznacza, że jesteśmy jego liderem, ale również pokazuje, że zależy nam na nieustannym podnoszeniu satysfakcji ludzi z naszych rozwiązań dla domu" - powiedział Neil Tunstall, dyrektor generalny Haier Europe. „Dzięki naszej filozofii skracania dystansu do konsumentów, wyrażającej się w haśle „Zero Distance to Consumer", przekształcamy wnioski z praktycznych obserwacji w inteligentne technologie, które mogą się dostosowywać i uczyć, dostarczając coraz bardziej intuicyjnych, spersonalizowanych oraz wartościowych wrażeń".

Francesco Di Valentin, dyrektor ds. biznesowych w Haier Europe, dodał: „Nasza współpraca ze światem sportu odzwierciedla to samo dążenie do doskonałości, które napędza nasze innowacje. Wydarzenia takie jak „Champions Meeting" pozwalają nam nawiązać bezpośredni kontakt z klientami i partnerami w inspirującym otoczeniu, jednocześnie prezentując siłę naszej oferty oraz wartość naszego ekosystemu.

Aby dostarczać efektywne rozwiązania dostosowane do nawyków użytkownika, Haier tworzy innowacje w oparciu o trzy podstawowe filary, odpowiadając na potrzeby współczesnego życia:

Inteligencja napędzana AI

Najnowsze flagowe produkty Haiera wykorzystują zaawansowane rozwiązania AI, aby zapewnić inteligentniejsze i bardziej spersonalizowane efekty. Seria Smart TV 2026 (32-115 cali) - wyposażona w autorską architekturę Homey AI Haiera - obejmuje technologie Mini LED, QD-Mini LED, OLED, QLED i LED, oferując immersyjne wrażenia dopasowane do filmów, sportu i gier. Lodówki z kolekcji Horizon posiadają pojemność do 700 litrów, zapewniając inteligentne przechowywanie żywności dzięki systemom NutriBank, Active Fresh Zone oraz AI Food Care System. W serii pralek Vision 15 wprowadzono technologie AI Vision Sense, AI Power Sense i AI Memory, umożliwiając precyzyjną pielęgnację tkanin dostosowaną do nawyków użytkowników.

Doświadczenia skoncentrowane na człowieku

Zaprojektowane z myślą o maksymalnym zwiększeniu komfortu życia w domu, rozwiązania te łączą intuicyjną AI z przemyślanymi funkcjami. Piekarniki parowe serii ID bazują na systemie AI Bionicook, analizując i optymalizując procesy gotowania, aby efekt końcowy zawsze stał na najwyższym poziomie. Seria I-Pro Clean to z kolei debiut Haiera w dziedzinie pielęgnacji podłóg. Oferta obejmuje myjki podłogowe, odkurzacze bezprzewodowe i roboty sprzątające. Seria 5 I-Pro Clean Z5 natomiast wyróżnia się innowacyjnym systemem Double Roller, który skutecznie zbiera brud, jednocześnie redukując liczbę przejazdów oraz ograniczając powstawanie smug i skracając czas suszenia.

Energooszczędne rozwiązania

Innowacje te są dostosowane do europejskich standardów w zakresie zrównoważonego rozwoju, optymalizując wykorzystanie zasobów bez uszczerbku na efektywności. Pralka MultiWash to przełomowe urządzenie z trzema niezależnymi bębnami, które umożliwiają jednoczesne pranie oddzielnych ładunków przy użyciu różnych programów, temperatur i cykli, pozwalając oszczędzić czas i energię, a zarazem zadbać o pielęgnację właściwą dla danego rodzaju tkaniny. Zmywarki Biovitae z serii I-Pro Shine 7 wyznaczają nowy standard higieny dzięki opatentowanej technologii światła widzialnego o różnych długościach fali, która eliminuje 99,99% bakterii (certyfikat Eurofins). Zaawansowane rozwiązania hydrauliczne, w tym H-Spray Arm i Cutlery Shine Plus, dodatkowo zwiększają skuteczność czyszczenia, jednocześnie optymalizując zużycie wody i energii dla nieskazitelnych efektów końcowych.

Od czasu wejścia na rynek europejski w latach 90. firma Haier systematycznie rozwija swoją obecność na nim, obecnie działając na ponad 45 rynkach w całej Europie. Spotkanie w Paryżu stanowi ważny etap w globalnej podróży Haiera, będąc okazją do celebrowania wspólnej doskonałości i potwierdzając ambicje marki, aby być liderem ewolucji inteligentnych rozwiązań dla domu na całym świecie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.haier.com/global/.

Haier Group

Grupa Haier powstała w 1984 r., a obecnie jest liderem międzynarodowego rynku rozwiązań podnoszących jakość życia i napędzających transformację cyfrową, działając w myśl idei „Większa kreatywność, więcej możliwości". Haier posiada szeroką ofertę zintegrowanych rozwiązań w zakresie prania, chłodzenia, gotowania oraz oczyszczania powietrza. Według danych Euromonitor International firma Haier jest marką numer jeden na światowym rynku sprzętu AGD już siedemnasty rok z rzędu.

