Haier celebruje doskonałość w Paryżu, prezentując nową ofertę produktów do inteligentnego domu

News provided by

Haier Group

Mar 27, 2026, 21:14 ET

PARYŻ, 28 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Haier, wiodąca na świecie marka ekosystemów IoT, która za cel stawia sobie dostarczanie konsumentom jak najlepszych wrażeń użytkowych, zorganizowała w Paryżu ekskluzywne wydarzenie pt. „Champions Meeting" (Spotkanie Mistrzów) z udziałem międzynarodowych partnerów, klientów i mediów. Jest to wyraz jej głębokiego zaangażowania w rynek europejski. Wydarzenie to odbywa się pomiędzy legendarnymi kortami Rolanda Garrosa i kultowym stadionem Paris Saint-Germain, stanowiąc przełomowy moment w światowej podróży marki Haier oraz okazję do zaprezentowania jej wizji inteligentnego i spersonalizowanego stylu życia, a także podkreślenia jej zaangażowania w tworzenie „najlepszych wrażeń" dla konsumentów w Europie i na całym świecie.

Haier Celebrates Excellence in Paris With New Smart Home Portfolio
Haier’s latest innovations are adapting to users’ habits to deliver high performance
„Champions Meeting" zorganizowano nie tylko w celu prezentacji produktów, wydarzenie to bowiem skupia międzynarodowy ekosystem Haiera w dwóch legendarnych miejscach, które symbolizują ambicję, doskonałość i wydajność - wartości odzwierciedlające filozofię marki opartą na ciągłej innowacji. Od luksusowej rozrywki domowej, przez przechowywanie żywności, pielęgnację tkanin i gotowanie, po zmywanie naczyń i pielęgnację podłóg - Haier prezentuje nową generację flagowych rozwiązań napędzanych sztuczną inteligencją, zaawansowanymi czujnikami i nowoczesnym designem.

„Pozycja numer jeden na rynku nie tylko oznacza, że jesteśmy jego liderem, ale również pokazuje, że zależy nam na nieustannym podnoszeniu satysfakcji ludzi z naszych rozwiązań dla domu" - powiedział Neil Tunstall, dyrektor generalny Haier Europe. „Dzięki naszej filozofii skracania dystansu do konsumentów, wyrażającej się w haśle „Zero Distance to Consumer", przekształcamy wnioski z praktycznych obserwacji w inteligentne technologie, które mogą się dostosowywać i uczyć, dostarczając coraz bardziej intuicyjnych, spersonalizowanych oraz wartościowych wrażeń".

Francesco Di Valentin, dyrektor ds. biznesowych w Haier Europe, dodał: „Nasza współpraca ze światem sportu odzwierciedla to samo dążenie do doskonałości, które napędza nasze innowacje. Wydarzenia takie jak „Champions Meeting" pozwalają nam nawiązać bezpośredni kontakt z klientami i partnerami w inspirującym otoczeniu, jednocześnie prezentując siłę naszej oferty oraz wartość naszego ekosystemu.

Aby dostarczać efektywne rozwiązania dostosowane do nawyków użytkownika, Haier tworzy innowacje w oparciu o trzy podstawowe filary, odpowiadając na potrzeby współczesnego życia:

Inteligencja napędzana AI

Najnowsze flagowe produkty Haiera wykorzystują zaawansowane rozwiązania AI, aby zapewnić inteligentniejsze i bardziej spersonalizowane efekty. Seria Smart TV 2026 (32-115 cali) - wyposażona w autorską architekturę Homey AI Haiera - obejmuje technologie Mini LED, QD-Mini LED, OLED, QLED i LED, oferując immersyjne wrażenia dopasowane do filmów, sportu i gier. Lodówki z kolekcji Horizon posiadają pojemność do 700 litrów, zapewniając inteligentne przechowywanie żywności dzięki systemom NutriBank, Active Fresh Zone oraz AI Food Care System. W serii pralek Vision 15 wprowadzono technologie AI Vision Sense, AI Power Sense i AI Memory, umożliwiając precyzyjną pielęgnację tkanin dostosowaną do nawyków użytkowników.

Doświadczenia skoncentrowane na człowieku

Zaprojektowane z myślą o maksymalnym zwiększeniu komfortu życia w domu, rozwiązania te łączą intuicyjną AI z przemyślanymi funkcjami. Piekarniki parowe serii ID bazują na systemie AI Bionicook, analizując i optymalizując procesy gotowania, aby efekt końcowy zawsze stał na najwyższym poziomie. Seria I-Pro Clean to z kolei debiut Haiera w dziedzinie pielęgnacji podłóg. Oferta obejmuje myjki podłogowe, odkurzacze bezprzewodowe i roboty sprzątające. Seria 5 I-Pro Clean Z5 natomiast wyróżnia się innowacyjnym systemem Double Roller, który skutecznie zbiera brud, jednocześnie redukując liczbę przejazdów oraz ograniczając powstawanie smug i skracając czas suszenia.

Energooszczędne rozwiązania

Innowacje te są dostosowane do europejskich standardów w zakresie zrównoważonego rozwoju, optymalizując wykorzystanie zasobów bez uszczerbku na efektywności. Pralka MultiWash to przełomowe urządzenie z trzema niezależnymi bębnami, które umożliwiają jednoczesne pranie oddzielnych ładunków przy użyciu różnych programów, temperatur i cykli, pozwalając oszczędzić czas i energię, a zarazem zadbać o pielęgnację właściwą dla danego rodzaju tkaniny. Zmywarki Biovitae z serii I-Pro Shine 7 wyznaczają nowy standard higieny dzięki opatentowanej technologii światła widzialnego o różnych długościach fali, która eliminuje 99,99% bakterii (certyfikat Eurofins). Zaawansowane rozwiązania hydrauliczne, w tym H-Spray Arm i Cutlery Shine Plus, dodatkowo zwiększają skuteczność czyszczenia, jednocześnie optymalizując zużycie wody i energii dla nieskazitelnych efektów końcowych.

Od czasu wejścia na rynek europejski w latach 90. firma Haier systematycznie rozwija swoją obecność na nim, obecnie działając na ponad 45 rynkach w całej Europie. Spotkanie w Paryżu stanowi ważny etap w globalnej podróży Haiera, będąc okazją do celebrowania wspólnej doskonałości i potwierdzając ambicje marki, aby być liderem ewolucji inteligentnych rozwiązań dla domu na całym świecie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.haier.com/global/.

Haier Group

Grupa Haier powstała w 1984 r., a obecnie jest liderem międzynarodowego rynku rozwiązań podnoszących jakość życia i napędzających transformację cyfrową, działając w myśl idei „Większa kreatywność, więcej możliwości". Haier posiada szeroką ofertę zintegrowanych rozwiązań w zakresie prania, chłodzenia, gotowania oraz oczyszczania powietrza. Według danych Euromonitor International firma Haier jest marką numer jeden na światowym rynku sprzętu AGD już siedemnasty rok z rzędu.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2943914/image1.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2943913/image2.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Haier celebra la excelencia en París con su nueva gama de productos para el hogar inteligente

Basándose en su profundo compromiso con el mercado europeo, Haier, la marca líder mundial en ecosistemas IoT dedicada a ofrecer experiencias de...
Haier oslavuje v Paríži excelentnosť s novým portfóliom pre inteligentnú domácnosť

PARÍŽ, 28. marec 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť Haier, popredná svetová značka ekosystému internetu vecí, ktorá sa venuje prémiovým spotrebiteľským...
