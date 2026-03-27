Haier célèbre l'excellence à Paris avec sa nouvelle gamme de produits pour la maison connectée

PARIS, 27 mars 2026 /PRNewswire/ -- Fort de son engagement de longue date envers le marché européen, Haier, leader mondial des écosystèmes IdO dédié aux expériences haut de gamme pour les consommateurs, réunit ses partenaires mondiaux, ses clients et les médias internationaux à l'occasion du « Champions Meeting », un événement exclusif organisé à Paris. Organisé entre les stades emblématiques de Roland-Garros et du Paris Saint-Germain, cet événement marque une étape décisive dans le parcours mondial de Haier. Il met en avant la vision de la marque pour un mode de vie intelligent et personnalisé, tout en renforçant son engagement à créer des « expériences numéro un » pour les consommateurs en Europe et au-delà.

Haier Celebrates Excellence in Paris With New Smart Home Portfolio Haier’s latest innovations are adapting to users’ habits to deliver high performance

Plus qu'une simple vitrine de produits, le Champions Meeting rassemble l'écosystème international de Haier dans deux lieux légendaires symbolisant l'ambition, l'excellence et la performance — des valeurs qui reflètent la philosophie de la marque, axée sur l'innovation continue. Du divertissement à domicile haut de gamme à la conservation des aliments, en passant par l'entretien des textiles, la cuisine, le lavage de la vaisselle et l'entretien des sols, Haier dévoile une nouvelle génération de solutions phares dotées d'intelligence artificielle, de capteurs avancés et d'un design de pointe.

« Être numéro un ne se résume pas à être leader sur le marché ; notre ambition est d'améliorer sans cesse la façon dont les gens vivent leur maison », a indiqué Neil Tunstall, président-directeur général de Haier Europe. « Grâce à notre philosophie « Zero Distance to Consumer », nous transformons les observations tirées de la vie réelle en technologies intelligentes qui s'adaptent, apprennent et offrent des expériences de plus en plus intuitives, personnalisées et enrichissantes. »

Francesco Di Valentin, directeur commercial de Haier Europe, a ajouté : « Nos collaborations avec le monde du sport reflètent la même quête d'excellence qui anime notre innovation. Des événements tels que le Champions Meeting nous permettent d'entrer en contact direct avec nos clients et partenaires dans des cadres inspirants, tout en présentant la force de notre portefeuille et la valeur de notre écosystème. »

S'adaptant aux habitudes des utilisateurs pour offrir des performances de haut niveau, les dernières innovations de Haier s'articulent autour de trois piliers fondamentaux qui répondent aux besoins de la vie moderne :

intelligence alimentée par l'IA

Les derniers produits phares de Haier intègrent une IA avancée pour offrir des performances plus intelligentes et plus personnalisées. La gamme Smart TV 2026 (32 à 115 pouces) intègre l'architecture Homey AI exclusive à Haier sur les technologies Mini LED, QD-Mini LED, OLED, QLED et LED pour une expérience visuelle immersive adaptée aux films, au sport et aux jeux vidéo. Les réfrigérateurs de la collection Horizon, d'une capacité allant jusqu'à 700 litres, offrent une conservation intelligente grâce à NutriBank, Active Fresh Zone et au système AI Food Care. La série de lave-linge Vision 15 intègre les technologies AI Vision Sense, AI Power Sense et AI Memory, permettant un entretien précis des tissus qui s'adapte aux habitudes de l'utilisateur.

Des expériences centrées sur l'humain

Conçues pour faciliter le quotidien, ces solutions associent une IA intuitive à des fonctionnalités bien pensées. Les fours à vapeur de la série ID, équipés du framework d'IA Bionicook, analysent et optimisent les processus de cuisson pour des résultats toujours exceptionnels. Marquant les débuts de Haier dans le domaine du nettoyage des sols, la gamme I-Pro Clean comprend des lave-sols, des aspirateurs sans fil et des robots aspirateurs. Le modèle I-Pro Clean Z5 de la série 5 se distingue par son système innovant à double rouleau, qui capture efficacement la saleté tout en réduisant le nombre de passages, les traces et le temps de séchage.

Solutions écoénergétiques

Adaptées aux attentes européennes en matière de durabilité, ces innovations optimisent l'utilisation des ressources sans compromettre les performances. La machine à laver révolutionnaire MultiWash est dotée de trois tambours indépendants, permettant de laver simultanément différentes charges avec des programmes, des températures et des cycles distincts afin de gagner du temps et de l'énergie tout en offrant un entretien adapté à chaque type de vêtement. Les lave-vaisselle I-Pro Shine Series 7 Biovitae établissent une nouvelle référence en matière d'hygiène grâce à une technologie brevetée de lumière visible à longueurs d'onde multiples qui élimine 99,99 % des bactéries (certifié Eurofins). Des systèmes hydrauliques avancés, notamment le bras H-Spray et le Cutlery Shine Plus, améliorent encore l'efficacité du nettoyage tout en optimisant la consommation d'eau et d'énergie pour des résultats impeccables.

Depuis son entrée sur le marché européen dans les années 1990, Haier n'a cessé d'étendre sa présence et opère désormais sur plus de 45 marchés à travers l'Europe. Le rassemblement à Paris marque une étape clé de son parcours mondial, célébrant l'excellence partagée et réaffirmant son ambition de mener l'évolution de la maison intelligente à l'échelle mondiale.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.haier.com/global/.

À propos du groupe Haier

Fondé en 1984, le groupe Haier est un fournisseur mondial de premier plan de solutions pour une vie meilleure et la transformation numérique, dont la devise est « Plus de création, plus de possibilités ». S'appuyant sur une technologie de pointe, un design de qualité supérieure et des expériences sur mesure, Haier propose une large gamme de solutions connectées dans les domaines du lavage, de la réfrigération, de la cuisson et du traitement de l'air. Haier a été classée première marque mondiale dans le secteur des gros appareils électroménagers pour la 17e année consécutive, selon Euromonitor International.

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