MILÃO, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- O Haier Group (Haier) concluiu com sucesso sua participação na Semana de Design de Milão 2026, realizada de 21 a 26 de abril. O evento reforça ainda mais a presença global da Haier como uma marca de excelência e uma força inovadora nos mercados internacionais.

Semana de Design de Milão 2026: Haier e Fisher & Paykel apostam no poder de suas marcas globais de luxo, desafiando limites para promover uma vida melhor (PRNewsfoto/Haier Group) A Haier está incentivando o crescimento local através de P&D e da produção, estabelecendo uma presença sólida em todo o mundo (PRNewsfoto/Haier Group)

A Haier apresentou uma experiência imersiva dividida em seis zonas, combinando design, tecnologia adaptativa e ecossistemas conectados. Marca premium do Haier Group, a Fisher & Paykel também teve uma participação de sucesso no evento, apresentando o Nature—Ritual na EuroCucina e lançando sua coleção State of the Art, reafirmando o compromisso do Grupo com um estilo de vida centrado no ser humano e com toques artísticos.

Essa presença conjunta foi de grande importância para a estratégia global multimarcas da Haier, demonstrando como duas marcas distintas — uma com foco em ecossistemas inteligentes e a outra no design tradicional —, quando unidas, elevam o padrão da vida moderna.

Construindo uma matriz global de marcas de inovação de alto padrão

A matriz global de serviços multimarcas da Haier tem origem em um compromisso de longo prazo com o aumento da penetração no mercado, baseado em sua presença estratégica desde o início. Ao longo de três décadas, a empresa deixou de ser apenas uma exportadora para se tornar um participante totalmente localizado, com fábricas, centros de P&D e centros de marketing estabelecidos em todo o mundo, completando assim seu modelo da tríade local de P&D, fabricação e marketing.

O impacto da estratégia da Haier, orientada para a inovação, é evidente em todo o seu portfólio de marcas. Em 2012, o Haier Group adquiriu a Fisher & Paykel, empresa multinacional de eletrodomésticos de alta qualidade sediada em Aotearoa, Nova Zelândia, e a sinergia entre as duas empresas tem gerado resultados expressivos em termos de expansão global, inovação tecnológica, renovação de produtos e liderança de mercado.

Com a transição da inovação orientada para os acionistas para a inovação orientada para o usuário, a Haier conseguiu um posicionamento de marca diferenciado tanto para ela quanto para a Fisher & Paykel na Austrália e na Nova Zelândia. Com o apoio da Haier, o centro de P&D da Nova Zelândia, um dos cinco centros globais da marca, acelerou os avanços em sistemas de gavetas, motores de acionamento direto e compressores lineares. Destaque para as máquinas de lavar da Fisher & Paykel, cuja participação de mercado na Austrália passou de menos de 1% para 22% em apenas 18 meses, além de a empresa também liderar no segmento de geladeiras e produtos para áreas externas.

Em 2025, o forno combinado a vapor Minimal da Série 11 de 60 cm e o frigorífico com congelador integrado da Série 11 de 91 cm da Fisher & Paykel receberam o prêmio Red Dot's Best of the Best, um reconhecimento da excelência em design da marca, tendo a Haier permitido que a marca crescesse e prosperasse sem comprometer sua tradição.

A Haier também está incentivando o crescimento local através de P&D e da produção, estabelecendo uma presença sólida em todo o mundo.

Por meio do marketing esportivo estratégico, a Haier fortaleceu os laços emocionais com os consumidores internacionais. Como parceira global do torneio Roland-Garros e da ATP Tour, e parceira oficial do Liverpool FC, do PSG e da Série A, a Haier lançou a câmera de arbitragem "Haier-Cam", que já foi utilizada em mais de 100 partidas da Série A, colocando os torcedores ainda mais próximos da ação. Essas parcerias vão além dos logotipos, criando experiências emocionantes e promovendo um impacto positivo e concreto na marca.

Além dos eletrodomésticos inteligentes, a Haier está expandindo sua presença global nas áreas de saúde, tecnologia digital e novas fontes de energia. Ela construiu um centro de ciências da vida no Reino Unido e na Holanda, fornecendo congeladores de temperatura ultrabaixa para a Universidade de Oxford, o Imperial College e hospitais em Bolonha e Copenhague. A Haier New Energy já implantou soluções de energia solar distribuída, armazenamento e geração de energia em varandas em mais de 50 países.

No futuro, a Haier continuará comprometida com a construção de uma matriz global de marcas inovadoras, guiada por sua visão: "Mais criação, mais possibilidades." Ao desafiar continuamente os limites da tecnologia, da localização e dos ecossistemas intersetoriais, a Haier pretende revelar um novo valor tanto para os usuários quanto para os parceiros: criando um futuro mais inteligente e sustentável para residências e empresas em todo o mundo.

Para mais informações:

Visite os sites oficiais: Haier | Fisher & Paykel

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FONTE Haier Group