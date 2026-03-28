مجموعة Haier تحتفي بالتميّز في باريس من خلال محفظة جديدة للمنزل الذكي

باريس، 28 مارس 2026 /PRNewswire/ -- تعزيزًا لالتزامها الراسخ بالسوق الأوروبية، جمعت Haier، العلامة الرائدة عالميًا في منظومة إنترنت الأشياء (IoT) والمكرّسة لتقديم تجارب استهلاكية فاخرة، الشركاء العالميين والعملاء ووسائل الإعلام الدولية لأجل حدث Champions Meeting الحصري في باريس. أُقيم الحدث بين الملعبين الشهيرين Roland-Garros وParis Saint-Germain، ويشكّل محطة بارزة في مسيرة Haier العالمية، حيث استعرضت العلامة التجارية رؤيتها للحياة الذكية والشخصية، مُؤكدةً التزامها بتقديم "التجارب رقم واحد" للمستهلكين في أوروبا وخارجها.

Haier Celebrates Excellence in Paris With New Smart Home Portfolio

لم يكن حدث Champions Meeting مجرد عرض للمنتجات، بل يجمع منظومة Haier الدولية في موقعين أسطوريين يرمزان إلى الطموح والتميّز والأداء — وهي قيم تعكس فلسفة العلامة التجارية القائمة على الابتكار المستمر. كشفت Haier عن جيل جديد من الحلول الرائدة التي تغطي مجالات الترفيه المنزلي الفاخر، وحفظ الأغذية، والعناية بالأقمشة، والطهي، وغسل الأطباق، والعناية بالأرضيات، مدعومةً بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأجهزة الاستشعار المتقدمة، والتصاميم المتطورة.

قال Neil Tunstall، الرئيس التنفيذي لشركة Haier أوروبا: "إن كوننا الرقم واحد لا يقتصر فقط على الريادة في السوق؛ بل إن طموحنا يتمثل في الارتقاء المستمر بالطريقة التي يعيش بها الناس تجربة المنزل". "ومن خلال فلسفتنا Zero Distance to Consumer، نقوم بتحويل الرؤى المستمدة من الحياة اليومية إلى تقنيات ذكية تتكيّف وتتعلم وتقدّم تجارب أكثر سلاسة وشخصية وذات معنى".

وأضاف Francesco Di Valentin، رئيس الأعمال في Haier أوروبا: "تعكس شراكاتنا مع عالم الرياضة نفس السعي نحو التميّز الذي يقود ابتكاراتنا. وتتيح لنا فعاليات مثل Champions Meeting التواصل المباشر مع العملاء والشركاء في بيئات ملهمة، مع استعراض قوة محفظتنا وقيمة منظومتنا".

ومع التكيّف مع عادات المستخدمين لتقديم أداء عالي المستوى، تم تنظيم أحدث ابتكارات Haier حول ثلاثة محاور قيمة أساسية تُلبي احتياجات الحياة العصرية:

الذكاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي

تدمج أحدث المنتجات الرائدة من Haier تقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة لتقديم أداء أكثر ذكاءً وتخصيصًا. تتميّز مجموعة أجهزة التلفاز الذكية لعام 2026 (من 32 إلى 115 بوصة) ببنية Homey AI الخاصة بـ Haier، عبر تقنيات Mini LED وQD-Mini LED وOLED وQLED وLED، لتوفير تجربة مشاهدة غامرة مخصّصة للأفلام والرياضة والألعاب. كما توفّر ثلاجات Horizon Collection، بسعات تصل إلى 700 لتر، حفظًا ذكيًا للأطعمة عبر تقنيات مثل NutriBank وActive Fresh Zone ونظام AI Food Care. أما سلسلة غسيل الملابس Vision 15، فتقدّم تقنيات AI Vision Sense وAI Power Sense وAI Memory، مما يتيح عناية دقيقة بالأقمشة تتكيّف مع عادات المستخدمين.

التجارب التي تركز على الإنسان

صُمّمت هذه الحلول لتبسيط الحياة اليومية، حيث تجمع بين الذكاء الاصطناعي البديهي والميزات المدروسة. تعتمد أفران البخار من سلسلة ID على إطار Bionicook AI لتحليل عمليات الطهي وتحسينها، ما يضمن نتائج متفوقة باستمرار. وفي خطوة تمثّل دخول Haier إلى مجال العناية بالأرضيات، تشمل مجموعة I-Pro Clean أجهزة غسيل الأرضيات، والمكانس اللاسلكية، والروبوتية. يبرز طراز Series 5 I-Pro Clean Z5 بفضل نظام Double Roller المبتكر، الذي يلتقط الأوساخ بكفاءة عالية مع تقليل عدد مرات المرور، والحد من الخطوط، وتسريع وقت التجفيف.

حلول موفرة للطاقة

تم تصميم هذه الابتكارات لتلبية توقعات السوق الأوروبية في مجال الاستدامة، حيث تساهم في تحسين استخدام الموارد دون التأثير على الأداء. تتميّز الغسالة الثورية MultiWash بثلاثة أحواض مستقلة، ما يتيح غسل حمولات مختلفة في الوقت نفسه باستخدام برامج ودرجات حرارة ودورات منفصلة، مما يوفر الوقت والطاقة مع تقديم عناية مخصصة لكل نوع من الأقمشة. أما غسالات الأطباق I-Pro Shine Series 7 Biovitae، فتضع معيارًا جديدًا للنظافة بفضل تقنية الضوء المرئي متعددة الأطوال الموجية الحاصلة على براءة اختراع، والتي تقضي على 99.99% من البكتيريا (معتمدة من Eurofins). تعزز الأنظمة الهيدروليكية المتقدمة، بما في ذلك H-Spray Arm وCutlery Shine Plus، كفاءة التنظيف مع تحسين استهلاك المياه والطاقة للحصول على نتائج مثالية خالية من الشوائب.

منذ دخول Haier إلى السوق الأوروبية في تسعينيات القرن الماضي، واصلت Haier توسيع حضورها بشكلٍ مطّرد، وهي الآن تعمل في أكثر من 45 سوقًا عبر أوروبا. يمثّل اجتماع باريس محطة رئيسية في مسيرتها العالمية، حيث يحتفي بالتميّز المشترك ويؤكد طموحها في قيادة تطور مفهوم المنزل الذكي على مستوى العالم.

نبذة عن مجموعة Haier

تأسست مجموعة Haier في عام 1984، وهي مزود عالمي رائد لحلول تحسين الحياة والتحول الرقمي، تحت شعار: "المزيد من الإبداع، والمزيد من الإمكانيات". تعتمد Haier على التكنولوجيا المتقدمة، والتصميم المتفوق، والتجارب المصممة خصيصًا، لتقديم محفظة واسعة من الحلول المتصلة التي تشمل مجالات الغسيل، والتبريد، والطهي، ومعالجة الهواء. وقد صُنّفت Haier كأفضل علامة تجارية عالميًا في الأجهزة المنزلية الرئيسية للعام الـ 17 على التوالي، وفقًا لتصنيف Euromonitor International.

