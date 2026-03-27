Haier celebra la excelencia en París con su nueva gama de productos para el hogar inteligente

PARÍS, 28 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Basándose en su profundo compromiso con el mercado europeo, Haier, la marca líder mundial en ecosistemas IoT dedicada a ofrecer experiencias de consumo de alta calidad, reúne a socios globales, clientes y medios de comunicación internacionales en el exclusivo Champions Meeting de París. Celebrado entre los emblemáticos estadios Roland-Garros y Paris Saint-Germain, el evento marca un hito decisivo en la trayectoria global de Haier, mostrando la visión de la marca para un estilo de vida inteligente y personalizado, y reforzando su compromiso de crear experiencias excepcionales para los consumidores en Europa y el resto del mundo.

Haier Celebrates Excellence in Paris With New Smart Home Portfolio Haier’s latest innovations are adapting to users’ habits to deliver high performance

Más que una simple presentación de productos, el Champions Meeting reúne al ecosistema internacional de Haier en dos sedes emblemáticas que simbolizan la ambición, la excelencia y el rendimiento: valores que reflejan la filosofía de innovación continua de la marca. Desde entretenimiento doméstico de alta gama hasta conservación de alimentos, cuidado de tejidos, cocina, lavavajillas y limpieza de suelos, Haier presenta una nueva generación de soluciones insignia impulsadas por inteligencia artificial, sensores avanzados y un diseño vanguardista.

«Ser el número uno no se trata solo de liderar el mercado; nuestra ambición es mejorar continuamente la experiencia del hogar», afirmó Neil Tunstall, consejero delegado de Haier Europa. «A través de nuestra filosofía "Distancia Cero al Consumidor", transformamos la experiencia real en tecnologías inteligentes que se adaptan, aprenden y ofrecen experiencias cada vez más intuitivas, personalizadas y significativas».

Francesco Di Valentin, director comercial de Haier Europa, añadió: «Nuestras colaboraciones con el mundo del deporte reflejan la misma búsqueda de la excelencia que impulsa nuestra innovación. Eventos como el Champions Meeting nos permiten conectar directamente con clientes y socios en entornos inspiradores, al tiempo que mostramos la solidez de nuestra cartera de productos y el valor de nuestro ecosistema».

Adaptándose a los hábitos de los usuarios para ofrecer un alto rendimiento, las últimas innovaciones de Haier se organizan en torno a tres pilares fundamentales que responden a las necesidades de la vida moderna:

Inteligencia impulsada por IA

Los productos insignia más recientes de Haier integran IA avanzada para ofrecer un rendimiento más inteligente y personalizado. La gama de Smart TV 2026 (de 32 a 115 pulgadas) incorpora la arquitectura de Homey AI, propiedad de Haier, en tecnologías Mini LED, QD-Mini LED, OLED, QLED y LED para una experiencia visual inmersiva, ideal para películas, deportes y videojuegos. Los refrigeradores de la colección Horizon, con capacidades de hasta 700 litros, ofrecen una conservación inteligente mediante NutriBank, Active Fresh Zone y el sistema de cuidado de alimentos con IA. La serie de lavadoras Vision 15 presenta AI Vision Sense, AI Power Sense y AI Memory, que permiten un cuidado preciso de los tejidos adaptado a los hábitos del usuario.

Experiencias centradas en el usuario

Diseñadas para una vida diaria sin complicaciones, estas soluciones combinan IA intuitiva con funciones bien pensadas. Los hornos de vapor de la serie ID, impulsados por el marco de IA Bionicook, analizan y optimizan los procesos de cocción para obtener resultados consistentemente superiores. La gama I-Pro Clean, que marca el debut de Haier en el cuidado de suelos, incluye fregadoras, aspiradoras inalámbricas y robóticas. La Serie 5 I-Pro Clean Z5 destaca por su innovador sistema de doble rodillo, que captura la suciedad de forma eficiente a la vez que reduce las pasadas, las marcas y el tiempo de secado.

Soluciones de eficiencia energética

Diseñadas para cumplir con las expectativas europeas en materia de sostenibilidad, estas innovaciones optimizan el uso de recursos sin comprometer el rendimiento. La revolucionaria lavadora MultiWash cuenta con tres tambores independientes, lo que permite lavar simultáneamente diferentes cargas con programas, temperaturas y ciclos separados para ahorrar tiempo y energía, a la vez que proporciona un cuidado específico para cada prenda. Los lavavajillas I-Pro Shine Serie 7 Biovitae establecen un nuevo estándar de higiene con su tecnología patentada de luz visible multiespectral que elimina el 99,99% de las bacterias (certificación Eurofins). Su avanzado sistema hidráulico, que incluye el brazo rociador H-Spray y el sistema Cutlery Shine Plus, mejora aún más la eficiencia de la limpieza, optimizando el consumo de agua y energía para obtener resultados impecables.

Desde su entrada en el mercado europeo en la década de 1990, Haier ha expandido constantemente su presencia y ahora opera en más de 45 mercados en toda Europa. El encuentro de París marca un hito clave en su trayectoria global, celebrando la excelencia compartida y reafirmando su ambición de liderar la evolución del hogar inteligente a nivel mundial.

Si desea más información visite https://www.haier.com/global/.

Acerca de Haier Group

Fundado en 1984, Haier Group es un proveedor líder mundial de soluciones para mejorar la vida y la transformación digital, con el propósito de 'Más creación, más posibilidades'. Basado en tecnología avanzada, diseño superior y experiencias personalizadas, Haier ofrece una amplia gama de soluciones conectadas para lavado, refrigeración, cocina y tratamiento del aire. Haier ha sido clasificada como la marca número 1 del mundo en grandes electrodomésticos por decimoséptimo año consecutivo, según Euromonitor International.

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