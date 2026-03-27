Haier oslavuje v Paríži excelentnosť s novým portfóliom pre inteligentnú domácnosť

News provided by

Haier Group

Mar 27, 2026, 19:28 ET

PARÍŽ, 28. marec 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť Haier, popredná svetová značka ekosystému internetu vecí, ktorá sa venuje prémiovým spotrebiteľským zážitkom, nadväzuje na svoj hlboko zakorenený záväzok voči európskemu trhu a zvoláva globálnych partnerov, zákazníkov a medzinárodné médiá na exkluzívne stretnutie šampiónov v Paríži. Podujatie, ktoré sa koná medzi ikonickými štadiónmi Roland Garros a Paris Saint-Germain, predstavuje rozhodujúci míľnik na globálnej ceste spoločnosti Haier. Uvádza víziu značky pre inteligentné a personalizované bývanie a posilňuje jej záväzok vytvárať „zážitky na jednotku" pre spotrebiteľov v Európe a mimo nej.

Haier Celebrates Excellence in Paris With New Smart Home Portfolio
Haier’s latest innovations are adapting to users’ habits to deliver high performance
Stretnutie šampiónov nie je len obyčajnou prezentáciou produktov, ale spája medzinárodný ekosystém Haier na dvoch legendárnych miestach symbolizujúcich ambície, excelentnosť a výkon – presne tie hodnoty, ktoré odrážajú filozofiu samotnej značky zameranú na neustále inovácie. Od prémiovej domácej zábavy až po uchovávanie potravín, starostlivosť o tkaniny, varenie, umývanie riadu a údržbu podláh, predstavuje Haier novú generáciu vlajkových riešení s podporou umelej inteligencie, pokročilými senzormi a špičkovým dizajnom.

„Byť jednotkou neznamená len vedúce postavenie na trhu; našou ambíciou je neustále zlepšovať spôsob, akým ľudia vnímajú svoj domov," povedal Neil Tunstall, generálny riaditeľ spoločnosti Haier Europe. „Prostredníctvom našej filozofie nulovej vzdialenosti od spotrebiteľa premieňame poznatky z reálneho života na inteligentné technológie, ktoré sa prispôsobujú, učia a poskytujú čoraz intuitívnejšie, personalizovanejšie a zmysluplnejšie zážitky."

Francesco Di Valentin, obchodný riaditeľ spoločnosti Haier Europe, dodal: „Naša spolupráca so svetom športu odráža rovnakú snahu o excelentnosť, ktorá poháňa naše inovácie. Vďaka podujatiam ako je stretnutie šampiónov sa môžeme priamo spojiť so zákazníkmi a partnermi v inšpiratívnom prostredí a zároveň prezentovať silu nášho portfólia a hodnotu nášho ekosystému."

Najnovšie inovácie Haier sa prispôsobujú zvykom používateľov s cieľom prinášať výkon a sú usporiadané okolo troch základných hodnotových pilierov, ktoré riešia potreby moderného života:

Inteligencia s podporou AI

Najnovšie vlajkové produkty spoločnosti Haier integrujú pokročilú AI, aby poskytovali inteligentnejší a personalizovanejší výkon. Rad Smart TV 2026 (32 – 115 palcov) využíva patentovanú architektúru Homey AI od spoločnosti Haier, ktorá zahŕňa technológie Mini LED, QD-Mini LED, OLED, QLED a LED, čím sa dosahuje pohlcujúci zážitok prispôsobený filmom, športu a hrám. Chladničky Horizon Collection s objemom až 700 litrov ponúkajú inteligentné uchovávanie potravín vďaka technológiám NutriBank, Active Fresh Zone a systému AI Food Care System. Rad pračiek Vision 15 predstavuje technológie AI Vision Sense, AI Power Sense a AI Memory, ktoré umožňujú precíznu starostlivosť o tkaniny prispôsobenú zvykom používateľov.

Zážitky zamerané na človeka

Tieto riešenia, navrhnuté pre bezproblémový každodenný život, kombinujú intuitívnu AI s premyslenými funkciami. Parné rúry radu ID, poháňané systémom AI Bionicook, analyzujú a optimalizujú procesy varenia pre konzistentne vynikajúce výsledky. Rad I-Pro Clean , ktorý predstavuje debut spoločnosti Haier v oblasti starostlivosti o podlahy, zahŕňa zariadenia na umývanie podláh, bezdrôtové a robotické vysávače. Rad 5 I-Pro Clean Z5 vyniká inovatívnym systémom dvojitých valcov, ktorý efektívne zachytáva nečistoty a zároveň skracuje počet prechodov, šmuhy a čas sušenia.

Energeticky efektívne riešenia

Tieto inovácie, prispôsobené európskym očakávaniam v oblasti udržateľnosti, optimalizujú využívanie zdrojov bez kompromisov vo výkonnosti. Revolučná práčka MultiWash má tri nezávislé bubny, ktoré umožňujú súčasné pranie rôznych dávok bielizne so samostatnými programami, teplotami a cyklami, čím sa šetrí čas a energia a zároveň sa poskytuje špecifická starostlivosť pre daný odev. Umývačky riadu I-Pro Shine Series 7 Biovitae stanovujú nový štandard hygieny vďaka patentovanej technológii viditeľného svetla s viacerými vlnovými dĺžkami, ktorá eliminuje 99,99 % baktérií (s certifikáciou Eurofins). Pokročilá hydraulika vrátane ramena H-Spray Arm a systému Cutlery Shine Plus ďalej zvyšuje účinnosť umývania a zároveň optimalizuje spotrebu vody a energie pre bezchybné výsledky.

Od vstupu na európsky trh v 90. rokoch 20. storočia spoločnosť Haier neustále rozširuje svoju pôsobnosť a v súčasnosti pôsobí na viac ako 45 trhoch po celej Európe. Parížske stretnutie predstavuje kľúčový míľnik na jej globálnej ceste, oslavuje spoločnú excelentnosť a potvrdzuje jej ambíciu stáť na čele vývoja inteligentnej domácnosti po celom svete.

Viac informácií nájdete na stránke https://www.haier.com/global/.

O skupine Haier

Skupina Haier Group bola založená v roku 1984 a je popredným svetovým poskytovateľom riešení pre lepší život a digitálnu transformáciu s mottom „viac tvorivosti, viac možností". Spoločnosť Haier, postavená na pokročilých technológiách, vynikajúcom dizajne a skúsenostiach šitých na mieru, ponúka široké portfólio prepojených riešení v oblasti prania, chladenia, varenia a úpravy vzduchu.Podľa Euromonitor International je značka Haier už 17. rok po sebe hodnotená ako svetová jednotka medzi veľkými spotrebičmi.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2943914/image1.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2943913/image2.jpg

Also from this source

Haier celebra la excelencia en París con su nueva gama de productos para el hogar inteligente

Haier celebra la excelencia en París con su nueva gama de productos para el hogar inteligente

Basándose en su profundo compromiso con el mercado europeo, Haier, la marca líder mundial en ecosistemas IoT dedicada a ofrecer experiencias de...
Haier célèbre l'excellence à Paris avec sa nouvelle gamme de produits pour la maison connectée

Haier célèbre l'excellence à Paris avec sa nouvelle gamme de produits pour la maison connectée

Fort de son engagement de longue date envers le marché européen, Haier, leader mondial des écosystèmes IdO dédié aux expériences haut de gamme pour...
