Haier oslavuje v Paríži excelentnosť s novým portfóliom pre inteligentnú domácnosť
Mar 27, 2026, 19:28 ET
PARÍŽ, 28. marec 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť Haier, popredná svetová značka ekosystému internetu vecí, ktorá sa venuje prémiovým spotrebiteľským zážitkom, nadväzuje na svoj hlboko zakorenený záväzok voči európskemu trhu a zvoláva globálnych partnerov, zákazníkov a medzinárodné médiá na exkluzívne stretnutie šampiónov v Paríži. Podujatie, ktoré sa koná medzi ikonickými štadiónmi Roland Garros a Paris Saint-Germain, predstavuje rozhodujúci míľnik na globálnej ceste spoločnosti Haier. Uvádza víziu značky pre inteligentné a personalizované bývanie a posilňuje jej záväzok vytvárať „zážitky na jednotku" pre spotrebiteľov v Európe a mimo nej.
Stretnutie šampiónov nie je len obyčajnou prezentáciou produktov, ale spája medzinárodný ekosystém Haier na dvoch legendárnych miestach symbolizujúcich ambície, excelentnosť a výkon – presne tie hodnoty, ktoré odrážajú filozofiu samotnej značky zameranú na neustále inovácie. Od prémiovej domácej zábavy až po uchovávanie potravín, starostlivosť o tkaniny, varenie, umývanie riadu a údržbu podláh, predstavuje Haier novú generáciu vlajkových riešení s podporou umelej inteligencie, pokročilými senzormi a špičkovým dizajnom.
„Byť jednotkou neznamená len vedúce postavenie na trhu; našou ambíciou je neustále zlepšovať spôsob, akým ľudia vnímajú svoj domov," povedal Neil Tunstall, generálny riaditeľ spoločnosti Haier Europe. „Prostredníctvom našej filozofie nulovej vzdialenosti od spotrebiteľa premieňame poznatky z reálneho života na inteligentné technológie, ktoré sa prispôsobujú, učia a poskytujú čoraz intuitívnejšie, personalizovanejšie a zmysluplnejšie zážitky."
Francesco Di Valentin, obchodný riaditeľ spoločnosti Haier Europe, dodal: „Naša spolupráca so svetom športu odráža rovnakú snahu o excelentnosť, ktorá poháňa naše inovácie. Vďaka podujatiam ako je stretnutie šampiónov sa môžeme priamo spojiť so zákazníkmi a partnermi v inšpiratívnom prostredí a zároveň prezentovať silu nášho portfólia a hodnotu nášho ekosystému."
Najnovšie inovácie Haier sa prispôsobujú zvykom používateľov s cieľom prinášať výkon a sú usporiadané okolo troch základných hodnotových pilierov, ktoré riešia potreby moderného života:
Inteligencia s podporou AI
Najnovšie vlajkové produkty spoločnosti Haier integrujú pokročilú AI, aby poskytovali inteligentnejší a personalizovanejší výkon. Rad Smart TV 2026 (32 – 115 palcov) využíva patentovanú architektúru Homey AI od spoločnosti Haier, ktorá zahŕňa technológie Mini LED, QD-Mini LED, OLED, QLED a LED, čím sa dosahuje pohlcujúci zážitok prispôsobený filmom, športu a hrám. Chladničky Horizon Collection s objemom až 700 litrov ponúkajú inteligentné uchovávanie potravín vďaka technológiám NutriBank, Active Fresh Zone a systému AI Food Care System. Rad pračiek Vision 15 predstavuje technológie AI Vision Sense, AI Power Sense a AI Memory, ktoré umožňujú precíznu starostlivosť o tkaniny prispôsobenú zvykom používateľov.
Zážitky zamerané na človeka
Tieto riešenia, navrhnuté pre bezproblémový každodenný život, kombinujú intuitívnu AI s premyslenými funkciami. Parné rúry radu ID, poháňané systémom AI Bionicook, analyzujú a optimalizujú procesy varenia pre konzistentne vynikajúce výsledky. Rad I-Pro Clean , ktorý predstavuje debut spoločnosti Haier v oblasti starostlivosti o podlahy, zahŕňa zariadenia na umývanie podláh, bezdrôtové a robotické vysávače. Rad 5 I-Pro Clean Z5 vyniká inovatívnym systémom dvojitých valcov, ktorý efektívne zachytáva nečistoty a zároveň skracuje počet prechodov, šmuhy a čas sušenia.
Energeticky efektívne riešenia
Tieto inovácie, prispôsobené európskym očakávaniam v oblasti udržateľnosti, optimalizujú využívanie zdrojov bez kompromisov vo výkonnosti. Revolučná práčka MultiWash má tri nezávislé bubny, ktoré umožňujú súčasné pranie rôznych dávok bielizne so samostatnými programami, teplotami a cyklami, čím sa šetrí čas a energia a zároveň sa poskytuje špecifická starostlivosť pre daný odev. Umývačky riadu I-Pro Shine Series 7 Biovitae stanovujú nový štandard hygieny vďaka patentovanej technológii viditeľného svetla s viacerými vlnovými dĺžkami, ktorá eliminuje 99,99 % baktérií (s certifikáciou Eurofins). Pokročilá hydraulika vrátane ramena H-Spray Arm a systému Cutlery Shine Plus ďalej zvyšuje účinnosť umývania a zároveň optimalizuje spotrebu vody a energie pre bezchybné výsledky.
Od vstupu na európsky trh v 90. rokoch 20. storočia spoločnosť Haier neustále rozširuje svoju pôsobnosť a v súčasnosti pôsobí na viac ako 45 trhoch po celej Európe. Parížske stretnutie predstavuje kľúčový míľnik na jej globálnej ceste, oslavuje spoločnú excelentnosť a potvrdzuje jej ambíciu stáť na čele vývoja inteligentnej domácnosti po celom svete.
Viac informácií nájdete na stránke https://www.haier.com/global/.
O skupine Haier
Skupina Haier Group bola založená v roku 1984 a je popredným svetovým poskytovateľom riešení pre lepší život a digitálnu transformáciu s mottom „viac tvorivosti, viac možností". Spoločnosť Haier, postavená na pokročilých technológiách, vynikajúcom dizajne a skúsenostiach šitých na mieru, ponúka široké portfólio prepojených riešení v oblasti prania, chladenia, varenia a úpravy vzduchu.Podľa Euromonitor International je značka Haier už 17. rok po sebe hodnotená ako svetová jednotka medzi veľkými spotrebičmi.
