Haier отмечает свои выдающиеся достижения в Париже, представляя новый портфель решений для «умного дома»

ПАРИЖ, 28 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Демонстрируя свою давнюю приверженность европейскому рынку, компания Haier — ведущий мировой бренд экосистемы IoT, специализирующийся на предоставлении потребителям услуг премиум-класса, — собрала глобальных партнеров, клиентов и представителей международных СМИ на эксклюзивное мероприятие Champions Meeting (Встреча чемпионов) в Париже. Эта встреча, проходившая на культовых стадионах «Ролан-Гаррос» и «Пари Сен-Жермен», ознаменовала собой важную веху в глобальном развитии Haier, представив видение бренда в области интеллектуальной и персонализированной жизни и подтвердив курс компании на превращение в «Поставщика № 1» для потребителей в Европе и за ее пределами.

Haier Celebrates Excellence in Paris With New Smart Home Portfolio Haier’s latest innovations are adapting to users’ habits to deliver high performance

Champions Meeting — это не просто презентация продукции, а комплексная демонстрация международной экосистемы Haier на двух легендарных площадках, символизирующих амбиции, совершенство и эффективность — ценности, которые отражают собственную философию бренда, ориентированную на непрерывные инновации. От домашних развлечений до хранения продуктов питания, ухода за текстилем, приготовления пищи, мытья посуды и ухода за напольными покрытиями — Haier представила новое поколение флагманских решений премиум-класса для широкого спектра задач на базе искусственного интеллекта, передовых сенсоров и инновационного дизайна.

«Быть первым — это не только вопрос лидерства на рынке; наша цель — постоянно повышать качество взаимодействия человека с домом, — отметил Нил Тансталл (Neil Tunstall), генеральный директор Haier Europe. Благодаря нашей философии «нулевого расстояния до потребителя» (Zero Distance to Consumer) мы переносим глубокое понимание повседневной жизни в интеллектуальные технологии, которые адаптируются, обучаются и превращаются во все более интуитивный, персонализированный и значимый функционал».

Франческо Ди Валентин (Francesco Di Valentin), директор по развитию бизнеса Haier Europe, добавил: «Наше сотрудничество с миром спорта является отражением того самого стремления к совершенству, что движет нашими инновациями. Такие мероприятия, как Champions Meeting, создают для нас возможность непосредственного общения с клиентами и партнерами во вдохновляющей обстановке и одновременно повод для демонстрации разнообразия нашего портфеля и ценности нашей экосистемы».

Адаптируясь к привычкам пользователей для обеспечения максимальной эффективности, новейшие разработки Haier опираются на три основополагающих принципа, отвечающих потребностям современной жизни:

Интеллектуальные решения на базе искусственного интеллекта

Новейшие флагманские продукты Haier интегрируют передовые технологии искусственного интеллекта для обеспечения более интеллектуальной и персонализированной работы. Линейка Smart TV 2026 (диагональ от 32 до 115 дюймов) использует фирменную архитектуру Homey AI от Haier, реализованную в технологиях Mini LED, QD-Mini LED, OLED, QLED и LED, обеспечивая просмотр с эффектом погружения, оптимизированный для фильмов, спорта и игр. Холодильники Horizon Collection объемом до 700 литров обеспечивают интеллектуальное хранение продуктов благодаря системам NutriBank, Active Fresh Zone и AI Food Care System. Серия стиральных машин Vision 15 содержит функции AI Vision Sense, AI Power Sense и AI Memory, обеспечивая точный уход за текстилем с учетом привычек пользователя.

Ориентация на человека

Эти решения, разработанные для облегчения повседневной жизни, сочетают в себе интуитивный искусственный интеллект и продуманный функционал. Паровые духовые шкафы серии ID, работающие на платформе Bionicook AI, анализируют и оптимизируют процессы приготовления пищи для стабильно высокого качества результатов. Линейка I-Pro Clean, знаменующая дебют компании Haier на рынке товаров для ухода за напольными покрытиями, предлагает поломоечные машины, а также беспроводные и роботизированные пылесосы. Модель 5 I-Pro Clean Z5 выделяется своей инновационной двухроликовой (Double Roller) конструкцией щетки, позволяющей эффективно удалять загрязнения, сокращая количество проходов, разводы и время высыхания.

Энергоэффективные решения

С учетом европейских требований к устойчивому развитию, эти инновации оптимизируют использование ресурсов без ущерба для производительности. Инновационная стиральная машина MultiWash оснащена тремя независимыми барабанами, позволяя одновременно стирать несколько загрузок с различными программами, температурами и циклами, экономя время и энергию и обеспечивая индивидуальный уход за одеждой. Посудомоечные машины I-Pro Shine Series 7 Biovitae устанавливают новый стандарт гигиены благодаря запатентованной технологии многоволнового видимого света, уничтожающей 99,99% бактерий (сертификация Eurofins). Передовые гидравлические решения, включая H-Spray Arm и Cutlery Shine Plus, дополнительно повышают эффективность очистки, одновременно оптимизируя расход воды и энергии и обеспечивая безупречный результат.

С момента выхода на европейский рынок в 1990-х годах Haier последовательно расширяет свое присутствие и в настоящее время работает более чем в 45 странах Европы. Мероприятие в Париже стало важной вехой на глобальном пути компании, отмечая достигнутые успехи и подтверждая ее стремление возглавить развитие концепции «умного дома» во всем мире.

Дополнительную информацию можно получить на веб-сайте https://www.haier.com/global/.

О компании Haier Group

Haier Group, основанная в 1984 году, является ведущим мировым поставщиком решений для улучшения качества жизни и цифровой трансформации, руководствуясь целью «Больше творчества — больше возможностей» (More Creation, More Possibilities). Опираясь на передовые технологии, превосходный дизайн и персонализированные решения, Haier предлагает широкий ассортимент взаимосвязанных продуктов для стирки, охлаждения продуктов, приготовления пищи и климатических систем. По данным Euromonitor International, Haier 17-й год подряд занимает первое место в мире среди брендов крупной бытовой техники.

