QINGDAO, China, 19 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- O Haier Group, principal fornecedor mundial de soluções para uma vida melhor e transformação digital, lançou oficialmente o 7º Global Fans Festival (o "Fans Festival"). Com um lançamento extremamente bem-sucedido em 20 de novembro, em Liverpool, o Fans Festival 2026, com o tema "Champion Your Haier Life" (Seja campeão na sua vida com a Haier), celebra o espírito dos campeões — tanto no esporte quanto no cotidiano.

A Haier Malásia dá as boas-vindas ao 7º Global Fans Festival com uma experiência pop-up imersiva Sra. Wang Mei Yan, vice-presidente e diretora de marca do Haier Group Um parque de diversões global: Global Fans Festival 2026 da Haier celebra esportes, tecnologia e comunidade

Lançado em 2019, o que começou como apenas uma campanha nas redes sociais evoluiu para uma série de eventos interativos globais que aproximam os fãs da marca. Em sua trajetória, o Fans Festival celebrou o 40º aniversário da Haier em sua sede, organizou excursões para fãs durante a AWE na China, Roland-Garros e Australian Open, ATP Finals na Itália, Haier Fans Cup Tennis Challenge e muito mais. Com a realização de atividades participativas online e off-line, a Haier promoveu um maior envolvimento emocional com os usuários, tornando-se uma marca mais acessível e sincera.

De 17 a 21 de dezembro de 2025, ocorreu um evento pop-up de cinco dias do Fans Festival em Kuala Lumpur, Malásia, no Pavilion Bukit Jalil – The Piazza. Estendendo-se por 2.600 metros quadrados, o evento convidou os amantes do esporte e os fãs da Haier a participarem de exibições de jogos, partidas de futebol, tênis, badminton e muito mais para conhecerem o novo estilo de vida inteligente.

O 2026 Fans Festival, uma iniciativa da Haier para retribuir aos seus usuários e fãs de longa data em todo o mundo, tem como tema os esportes, com a realização de mais de 100 eventos da Haier Fans Cup em mais de 20 países e regiões ao longo do ano, como Melbourne, Xangai, Paris, Berlim e muitos outros, levando aos fãs uma gama completa de festivais esportivos repletos de diversão e pavilhões de experiências off-line onde eles podem explorar, brincar e saborear comidas.

"Em 2026, o Haier Global Fans Festival passará por três grandes atualizações: expansão da nossa presença global para mais países, incluindo Austrália, França e Alemanha, e ampliação do escopo da cocriação; inovação em experiências imersivas para quebrar as barreiras entre o engajamento on-line e off-line e aumentar a participação interativa; e aprofundamento dos vínculos emocionais através do marketing esportivo, permitindo que os usuários participem ativamente da inovação de produtos e serviços e se tornem verdadeiros cocriadores do ecossistema Haier. "Compartilhado pela Sra. Wang Mei yan, vice-presidente e diretora de marca do Haier Group.

Como uma marca mundialmente conhecida e que tem se mantido em primeiro lugar na lista da Euromonitor International em volume de vendas no varejo dos principais eletrodomésticos do mundo por 16 anos consecutivos, a Haier expandiu sua presença para mais de 200 países e regiões, atendendo a mais de 1 bilhão de famílias no mundo inteiro. A empresa já é uma marca de renome mundial, que conquistou a confiança e o carinho dos consumidores em todo o mundo.

Globalmente, a Haier possui 10 grandes centros de P&D, 71 institutos de pesquisa, 35 parques industriais, 163 centros de fabricação e uma rede composta por 230.000 pontos de venda. As estatísticas mostram que a Haier se estabeleceu como uma marca líder nos principais países e mercados mundiais.

Promovendo o espírito esportivo e o poder da inovação, o Fans Festival 2026 deve alcançar centenas de milhões de fãs da Haier em todo o mundo, consolidando-a como uma marca "campeã" e pioneira em tecnologia inteligente e que realmente compreende o cotidiano das pessoas.

Para mais informações, acesse https://www.haier.com/global/.

Sobre o Haier Group

Fundado em 1984, o Haier Group é o principal fornecedor mundial de soluções para uma vida melhor e transformação digital, com o objetivo de "Mais Criação, Mais Possibilidades". A Haier sempre foi uma empresa centrada no usuário e criou um panorama baseado em três pilares: Vida Inteligente, Setor de Saúde Integral e Setor de Economia Digital. A empresa implantou 10 centros de P&D, 35 parques industriais e 163 centros de fabricação, chegando a uma receita global de US$ 57 bilhões em 2024. A Haier vem sendo listada entre as 100 marcas globais mais valiosas da Kantar BrandZ por 7 anos consecutivos. Além disso, a Haier tem ocupado a posição nº 1 na lista das Principais marcas globais de eletrodomésticos da Euromonitor por 16 anos consecutivos. A Haier possui oito empresas cotadas em bolsa, com a sua subsidiária Haier Smart Home incluída na lista da Fortune Global 500 e das Empresas Mais Admiradas do Mundo da Fortune.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2848642/Haier_Malaysia_Welcomes_7th_Global_Fans_Festival_Immersive_Pop_Up_Experience.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2848643/ Ms_Wang_Mei_yan_Vice_President_Chief_Brand_Officer_Haier.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2848644/A_Global_Playground_Haier_s_2026_Global_Fans_Festival_Champions_Sports.jpg

FONTE Haier Group