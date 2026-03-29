Haier Rayakan Keunggulan di Paris dengan Portofolio "Smart Home" Terbaru

Lebih dari sekadar memamerkan produk, Champions Meeting menyatukan ekosistem internasional Haier di dua lokasi legendaris yang melambangkan ambisi, keunggulan, dan performa — nilai-nilai yang mencerminkan filosofi Haier dalam inovasi berkelanjutan. Mulai dari hiburan rumah premium hingga penyimpanan makanan, perawatan pakaian, memasak, pencucian piring, dan perawatan lantai, Haier memperkenalkan solusi unggulan generasi baru yang didukung oleh kecerdasan buatan, sensor canggih, dan desain mutakhir.

"Menjadi Nomor Satu bukan hanya soal kepemimpinan pasar; kami ingin terus meningkatkan pengalaman pengguna ketika memakai produk Haier di rumah," ujar Neil Tunstall, CEO, Haier Europe. "Melalui filosofi Zero Distance to Consumer, kami mengubah data tentang kehidupan sehari-hari menjadi teknologi cerdas yang mampu beradaptasi, belajar, dan menghadirkan pengalaman yang semakin intuitif, personal, dan menarik."

Francesco Di Valentin, Chief Business Officer, Haier Europe, menambahkan: "Kolaborasi kami dengan dunia olahraga mencerminkan semangat keunggulan yang sama yang mendorong inovasi kami. Melalui acara seperti Champions Meeting, kami terhubung langsung dengan pelanggan dan mitra dalam suasana yang inspiratif, sekaligus menampilkan keunggulan portofolio produk dan nilai ekosistem Haier."

Selain beradaptasi dengan kebiasaan pengguna untuk memberikan kinerja optimal, inovasi terbaru Haier mengacu pada tiga pilar utama yang menjawab kebutuhan hidup modern:

Teknologi Cerdas Berbasiskan AI

Produk unggulan terbaru Haier mengintegrasikan akal imitasi (AI) canggih untuk memberikan kinerja yang lebih pintar dan personal. Rangkaian Smart TV 2026 (32–115 inci) menghadirkan arsitektur Homey AI milik Haier pada teknologi Mini LED, QD-Mini LED, OLED, QLED, dan LED untuk pengalaman menonton yang imersif, dirancang khusus untuk film, olahraga, dan gim. Kulkas Horizon Collection dengan kapasitas hingga 700 liter menawarkan sistem penyimpanan cerdas melalui NutriBank, Active Fresh Zone, dan AI Food Care System. Seri mesin cuci Vision 15 menghadirkan AI Vision Sense, AI Power Sense, dan AI Memory yang membuat perawatan pakaian menjadi akurat, sesuai kebiasaan pengguna.

Pengalaman Berpusat pada Manusia

Dirancang untuk mempermudah kehidupan sehari-hari, solusi Haier menggabungkan AI intuitif dengan fitur yang dirancang secara cermat. Oven uap seri ID, didukung kerangka kerja Bionicook AI, menganalisis dan mengoptimalkan proses memasak untuk hasil yang konsisten dan berkualitas tinggi. Menandai debut Haier di kategori perawatan lantai, rangkaian produk I-Pro Clean mencakup pembersih lantai, penyedot debu tanpa kabel, dan robot penyedot debu. Seri 5 I-Pro Clean Z5 menawarkan keunggulan dengan sistem Double Roller inovatif yang membersihkan kotoran secara efisien sekaligus mengurangi jumlah sapuan, bekas garis, dan waktu pengeringan.

Solusi Hemat Energi

Disesuaikan dengan standar keberlanjutan di Eropa, inovasi ini mengoptimalkan penggunaan sumber daya tanpa mengorbankan performa. Mesin cuci MultiWash yang inovatif memiliki tiga drum independen, mampu mencuci berbagai jenis pakaian secara bersamaan dengan program, suhu, dan siklus berbeda untuk menghemat waktu dan energi sekaligus memberikan perawatan sesuai jenis pakaian. Mesin pencuci piring I-Pro Shine Series 7 Biovitae menetapkan standar kebersihan baru dengan teknologi multi-wavelength visible light yang telah dipatenkan, mampu menghilangkan 99,99% bakteri (bersertifikasi Eurofins). Sistem hidrolik canggih, termasuk H-Spray Arm dan Cutlery Shine Plus, semakin meningkatkan efisiensi pembersihan sekaligus mengoptimalkan penggunaan air dan energi untuk hasil yang maksimal.

Sejak merambah pasar Eropa pada 1990-an, Haier terus memperluas jangkauannya dan kini beroperasi di lebih dari 45 pasar di seluruh Eropa. Ajang yang berlangsung di Paris ini menjadi momen penting dalam perjalanan global Haier, serta merayakan keunggulan yang telah tercapai melalui kolaborasi sekaligus menegaskan ambisi Haier untuk memimpin evolusi smart home di seluruh dunia.

Informasi selengkapnya: https://www.haier.com/global/ .

Tentang Haier Group

Berdiri pada 1984, Haier Group adalah perusahaan terkemuka di dunia yang mewujudkan kehidupan yang lebih baik melalui solusi transformasi digital dengan slogan "More Creation, More Possibilities". Dengan teknologi canggih, desain unggulan, dan pengalaman personal, Haier menawarkan portofolio lengkap produk yang mencakup mesin cuci, penyejuk udara, peralatan memasak, dan pemurni udara. Haier juga telah menjadi merek No. 1 dunia dalam kategori peralatan rumah tangga utama selama 17 tahun berturut-turut, menurut data Euromonitor International.

