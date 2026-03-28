PARÍS, 28 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Basándose en su arraigado compromiso con el mercado europeo, Haier, la marca líder mundial en ecosistemas de IoT dedicada a ofrecer experiencias de consumo de primera calidad, reúne a socios mundiales, clientes y medios de comunicación internacionales en la exclusiva Champions Meeting en París. Celebrado entre los emblemáticos estadios de Roland-Garros y París Saint-Germain, el evento marca un hito decisivo en la trayectoria mundial de Haier, ya que muestra la visión de la marca para una vida inteligente y personalizada y refuerza su compromiso de crear "experiencias de primer nivel" para los consumidores en Europa y más allá.

Haier celebra la excelencia en París con su nueva línea de productos para el hogar inteligente (PRNewsfoto/Haier Group) Las últimas innovaciones de Haier se adaptan a los hábitos de los usuarios para ofrecer un alto rendimiento (PRNewsfoto/Haier Group)

Más que una simple presentación de productos, la Champions Meeting reúne al ecosistema internacional de Haier en dos lugares emblemáticos que simbolizan la ambición, la excelencia y el rendimiento, valores que reflejan la propia filosofía de innovación continua de la marca. Desde el entretenimiento doméstico de alta gama hasta la conservación de alimentos, el cuidado de la ropa, la cocina, el lavado de platos y la limpieza de los pisos, Haier presenta una nueva generación de soluciones insignia impulsadas por inteligencia artificial, sensores avanzados y un diseño de vanguardia.

"Ser el número uno no se trata simplemente de liderar el mercado; nuestra ambición es mejorar continuamente la forma en que las personas experimentan su hogar", afirmó Neil Tunstall, director ejecutivo de Haier Europa. "A través de nuestra filosofía Zero Distance to Consumer (Sin distancia con el consumidor), transformamos los conocimientos de la vida real en tecnologías inteligentes que se adaptan, aprenden y ofrecen experiencias cada vez más intuitivas, personalizadas e importantes".

Francesco Di Valentin, director comercial de Haier Europa, añadió: "Nuestras colaboraciones con el mundo del deporte reflejan la misma búsqueda de la excelencia que impulsa nuestra innovación. Eventos como la Champions Meeting nos permiten conectar directamente con clientes y socios en entornos inspiradores, a la vez que presentamos la solidez de nuestra cartera y el valor de nuestro ecosistema".

Las últimas innovaciones de Haier, diseñadas para adaptarse a los hábitos de los usuarios y ofrecer un alto rendimiento, se organizan en torno a tres pilares fundamentales que responden a las necesidades de la vida moderna:

Inteligencia impulsada por IA

Los últimos productos insignia de Haier integran IA avanzada para ofrecer un rendimiento más inteligente y personalizado. La línea Smart TV 2026 (de 32 a 115 pulgadas) cuenta con la arquitectura Homey AI, exclusiva de Haier, compatible con las tecnologías Mini LED, QD-Mini LED, OLED, QLED y LED para una experiencia visual inmersiva adaptada a películas, deportes y videojuegos. Los refrigeradores de la colección Horizon, con capacidades de hasta 700 litros, ofrecen una conservación inteligente mediante NutriBank, Active Fresh Zone y el sistema AI Food Care. La serie de lavadoras Vision 15 introduce AI Vision Sense, AI Power Sense y AI Memory, lo que permite un cuidado preciso de los tejidos que se adapta a los hábitos del usuario.

Experiencias centradas en las personas

Diseñadas para facilitar la vida cotidiana, estas soluciones combinan una IA intuitiva con funciones bien pensadas. Los hornos de vapor de la serie ID, impulsados por el marco de IA Bionicook, analizan y optimizan los procesos de cocción para obtener resultados superiores de manera constante. La línea I-Pro Clean, que marca el debut de Haier en el cuidado de pisos, incluye fregadoras de pisos, aspiradoras inalámbricas y robóticas. La I-Pro Clean Z5 de la serie 5 se destaca por su innovador sistema de doble rodillo, que captura la suciedad de manera eficiente a la vez que reduce las pasadas, las marcas y el tiempo de secado.

Soluciones eficientes desde un punto de vista energético

Diseñadas para cumplir con las expectativas europeas en materia de sostenibilidad, estas innovaciones optimizan el uso de los recursos sin comprometer el rendimiento. La revolucionaria lavadora MultiWash cuenta con tres tambores independientes, lo que permite lavar en simultáneo diferentes cargas con programas, temperaturas y ciclos distintos para ahorrar tiempo y energía, a la vez que proporciona un cuidado específico para cada prenda. Los lavavajillas I-Pro Shine Serie 7 Biovitae establecen un nuevo estándar de higiene con tecnología patentada de luz visible de longitud de onda múltiple que elimina el 99,99 % de las bacterias (certificado por Eurofins). Un sistema hidráulico avanzado, que incluye el brazo rociador H-Spray y el sistema Cutlery Shine Plus, mejora aún más la eficiencia de limpieza, a la vez que optimiza el consumo de agua y energía para obtener resultados impecables.

Desde su entrada en el mercado europeo en la década de 1990, Haier ha expandido de forma constante su presencia y en la actualidad opera en más de 45 mercados de toda Europa. El encuentro de París marca un hito clave en su trayectoria mundial, en el que se celebra la excelencia compartida y se reafirma su ambición de liderar la evolución del hogar inteligente en todo el mundo.

Para obtener más información, visite https://www.haier.com/global/.

Acerca de Haier Group

Haier Group se fundó en 1984 y es un proveedor líder mundial en soluciones para una vida mejor y la transformación digital, con el propósito de que haya "Más creación, más posibilidades". Basándose en tecnología avanzada, un diseño superior y experiencias personalizadas, Haier ofrece una amplia variedad de soluciones conectadas en las áreas de lavado, refrigeración, cocina y tratamiento del aire. Según Euromonitor International, Haier ha sido reconocida como la marca número uno del mundo en electrodomésticos grandes por decimoséptimo año consecutivo, según Euromonitor International.

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FUENTE Haier Group