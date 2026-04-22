하노버 산업박람회 2026: 줌라이언, 'Robot Ops' 공개… 산업용 AI 및 지능형 제조 역량 선보여

하노버, 독일 2026년 4월 22일 /PRNewswire/ -- 줌라이언 중공업 과학기술(Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd., 이하 '줌라이언' 또는 '회사', 1157.HK)이 4월 20일부터 24일까지 열리는 하노버 산업박람회 2026(Hannover Messe 2026)에서 체화 지능 운영체제 'Robot Ops'를 세계 최초로 공개했다. 이번 행사에서 줌라이언은 산업용 로봇 운영체제와 함께 산업용 인공지능(AI) 및 지능형 제조(Intelligent Manufacturing, IM) 솔루션을 선보이고 있다. 또한 현장 시연과 테마 발표를 통해 체화 지능 개발 플랫폼과 IM 적용 사례의 최신 성과를 집중적으로 소개하고 있다.

소프트웨어 3.0 시대를 겨냥해 개발된 Robot Ops는 '데이터, 소프트웨어, 에이전트'라는 공학적 개념을 중심으로 한 전문 체화 지능 개발 플랫폼이다. 이 플랫폼은 데브옵스(DevOps), 데이터옵스(DataOps), 에이전트옵스(AgentOps)를 통합한 풀스택 엔지니어링 솔루션으로, 소프트웨어•데이터•지능형 에이전트 간의 협업 개발을 가능하게 한다.

Zoomlion's humanoid robot draws significant attention at Hannover Messe (PRNewsfoto/Zoomlion)

이 플랫폼은 기본 도구, 모방 학습, 강화 학습, 작업 편성 등 네 가지 모듈로 구성되어 있으며, 데이터 수집과 모델 학습부터 시뮬레이션 검증, 애플리케이션 개발, 배포 및 유지보수에 이르기까지 전 생애주기 관리를 지원한다. 또한 낮은 진입 장벽으로 즉시 사용 가능하도록 설계되어 폐루프 반복 효율을 50% 이상 향상시킨다.

Robot Ops는 높은 기술 장벽, 시나리오 이전의 어려움, 데이터 병목, 생애주기 관리 부재 등 산업의 핵심 과제 네 가지를 직접적으로 해결한다. 대규모 적용을 위한 표준화되고 재현 가능한 공학적 경로를 제공함으로써 휴머노이드 로봇, 산업용 로봇, 건설기계, 자율주행 등 다양한 분야에 폭넓게 적용 가능하다. 하나의 플랫폼으로 다수 산업을 지원하며 체화 지능 개발의 확장성과 표준화를 동시에 실현한다.

하노버 산업박람회 2026에서 줌라이언은 Robot Ops의 통합 스케줄링 하에 실시간 시연을 선보이고 있다. 이 시연에서는 바퀴형 휴머노이드 로봇과 물류 이동 로봇이 협력하여 물류 분류 시나리오를 수행하며, 동시에 1세대 양산형 휴머노이드 로봇 Z1이 댄스 공연과 역동적인 동작 제어 시연을 펼친다. 이러한 다중 로봇 협업 시연은 Robot Ops가 어떻게 알고리즘과 작업 편성 그리고 현장 실행을 연결하는지 잘 보여준다.

또한 줌라이언은 '줌라이언 스마트 산업 도시(Zoomlion Smart Industrial City)'에 대한 인사이트를 포함하여 산업 5.0 기반 지능형 제조 솔루션도 함께 소개한다. 이번 전시에서는 지능형 스케줄링, 산업용 AI, 디지털 트윈, 엔드투엔드 지능형 물류와 같은 디지털 기술들이 제조 공정에 어떻게 통합되는지를 중점적으로 보여준다.

줌라이언은 홀 15 부스 D76 및 중국관인 홀 11 부스 D70에서 전시를 진행하며, 아마존 웹 서비스(AWS)와 공동 전시에 참여하고 '인베스트 인 차이나(Invest in China)' 출범식에도 참가한다.

SOURCE Zoomlion