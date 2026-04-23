- Hannover Messe 2026: Zoomlion presenta Robot Ops, mostrando capacidades de IA industrial y fabricación inteligente

HANNOVER, Alemania, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion" o "la compañía"; 1157.HK) ha presentado a nivel mundial su sistema operativo de inteligencia incorporada, Robot Ops, en Hannover Messe 2026, que se celebra del 20 al 24 de abril. En el evento, Zoomlion muestra el sistema operativo para robots en aplicaciones industriales, junto con sus soluciones de IA industrial y fabricación inteligente (IM). Mediante demostraciones en vivo y presentaciones temáticas, Zoomlion destaca sus últimos avances en plataformas de desarrollo de inteligencia incorporada y prácticas de IM.

Zoomlion's humanoid robot draws significant attention at Hannover Messe

Diseñada para la era del Software 3.0, Robot Ops es una plataforma profesional de desarrollo de inteligencia integrada, centrada en el concepto de ingeniería de "Datos, Software y Agentes". Integra DevOps, DataOps y AgentOps en una solución integral de nivel de ingeniería, lo que permite un desarrollo coordinado de software, datos y agentes inteligentes.

La plataforma consta de cuatro módulos: herramientas básicas, aprendizaje por imitación, aprendizaje por refuerzo y orquestación de tareas, lo que permite la gestión del ciclo de vida completo, desde la recopilación de datos y el entrenamiento de modelos hasta la verificación de simulaciones, el desarrollo de aplicaciones y el mantenimiento de la implementación. Diseñada para ser fácil de usar y con una baja barrera de entrada, Robot Ops mejora la eficiencia de la iteración de ciclo cerrado en más del 50%.

Aborda directamente cuatro desafíos clave de la industria: altas barreras técnicas, dificultad en la migración de escenarios, cuellos de botella de datos y falta de gestión del ciclo de vida. Al proporcionar una ruta de ingeniería estandarizada y replicable para el despliegue a gran escala, Robot Ops se puede adaptar ampliamente a robots humanoides, robots industriales, maquinaria de construcción y conducción autónoma. Como plataforma que potencia a múltiples industrias, respalda un enfoque más escalable y estandarizado para el desarrollo de inteligencia incorporada.

En la Hannover Messe 2026, Zoomlion presenta demostraciones en vivo bajo la programación unificada de Robot Ops, en las que un robot humanoide con ruedas y un robot móvil de logística colaboran en un escenario de clasificación logística, mientras que el robot humanoide Z1 de primera generación producido en masa realiza una rutina de baile y una demostración de control de movimiento dinámico. La demostración colaborativa de múltiples robots muestra cómo Robot Ops conecta algoritmos, orquestación de tareas y ejecución in situ.

Zoomlion también presenta sus soluciones IM para la Industria 5.0, incluyendo información sobre Zoomlion Smart Industrial City. La presentación destaca cómo tecnologías digitales como la planificación inteligente, la IA industrial, los gemelos digitales y la logística inteligente integral se integran en los procesos de fabricación.

Zoomlion expone en el expositor D76 del pabellón 15 y en el expositor D70 del pabellón 11, en el Pabellón de China. La compañía también participa como coexpositora con Amazon Web Services (AWS) y en la ceremonia de lanzamiento de la campaña "Invest in China" del Pabellón de China.