ハノーファーメッセ2026：Zoomlion、Robot Ops発表で産業用AIとインテリジェント製造の能力を披露

ドイツ・ハノーファー、2026年4月23日 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. （以下「Zoomlion」または「同社」、1157.HK）は、4月20日から24日まで開催されるハノーファーメッセ2026で、具現化インテリジェンス・オペレーティング・システム「Robot Ops」を世界初公開しました。Zoomlionはこのイベントで、産業用AIおよびインテリジェント・マニュファクチャリング（IM）ソリューションとともに、産業用ロボット・オペレーティング・システムも展示しています。ライブデモンストレーションやテーマ別プレゼンテーションを通じて、Zoomlionは具現化知能開発プラットフォームとIM実践における最新の進展を紹介しています。

ソフトウェア3.0時代に向けて構築されたRobot Opsは「データ、ソフトウェア、エージェント」というエンジニアリングコンセプトに基づいた、プロフェッショナルな具現化知能開発プラットフォームです。DevOps、DataOps、AgentOpsをフルスタックのエンジニアリング・グレード・ソリューションとして統合し、ソフトウェア、データ、インテリジェントエージェント間の連携開発を可能にします。

Zoomlion's humanoid robot draws significant attention at Hannover Messe

このプラットフォームは、基本ツール、模倣学習、強化学習、タスクオーケストレーションの4つのモジュールで構成され、データ収集、モデルトレーニングから、シミュレーション検証、アプリケーション開発、デプロイメント保守に至るまで、ライフサイクル全体を管理することができます。導入におけるハードルが低く、すぐに使えるように設計されたRobot Opsは、クローズドループ反復効率を50%以上向上させます。

また、高い技術的障壁、シナリオ移行の難しさ、データボトルネック、ライフサイクル管理の欠如という、業界における4つの主要な課題に直接的に対処します。大規模展開のための標準化された再現可能なエンジニアリング・パスを提供することで、Robot Opsはヒューマノイド・ロボット、産業用ロボット、建設機械、自律運転などに幅広く適応することが可能です。複数の産業を支える単一プラットフォームとして、より拡張性が高く標準化された具現化知能開発を支援します。

ハノーファーメッセ2026において、ZoomlionはRobot Opsの統合スケジューリングのもとでライブデモンストレーションを実施しています。車輪型ヒューマノイドロボットと物流用モバイルロボットが物流仕分けシナリオで協働する様子や、初代量産型ヒューマノイドロボットZ1によるダンスや動的モーション制御を披露します。複数ロボットによる協働デモンストレーションでは、アルゴリズム、タスクオーケストレーション、現場での実行をRobot Opsがどのように結びつけるかが示されます。

Zoomlionはまた、Zoomlion Smart Industrial Cityに関する洞察を含む、Industry 5.0 IMソリューションも紹介します。この展示では、インテリジェントスケジューリング、産業用AI、デジタルツイン、エンドツーエンドのインテリジェントロジスティクスなどのデジタル技術が、製造工程にどのように統合されているかを紹介しています。

Zoomlionは、ホール15のブースD76と、ホール11の中国パビリオンのブースD70に出展しています。また、アマゾンウェブサービス（AWS）と共同出展し、中国パビリオンの「Invest in China」発表式典にも参加します。

SOURCE Zoomlion