Foire de Hanovre 2026 : Zoomlion présente Robot Ops, une vitrine de l'IA industrielle et des capacités de fabrication intelligente

HANOVRE, Allemagne, 23 avril 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co, Ltd. (« Zoomlion » ou « la société » ; 1157.HK) a présenté en avant-première mondiale son système d'exploitation d'intelligence incarnée, Robot Ops, à la foire de Hanovre 2026, qui se déroule du 20 au 24 avril. À l'occasion de cet événement, Zoomlion présente son système d'exploitation pour robots destiné aux applications industrielles, ainsi que ses solutions d'IA industrielle et de fabrication intelligente (IM). À travers ses démonstrations en direct et à ses présentations thématiques, Zoomlion met en avant ses dernières avancées en matière de plateformes de développement de l'intelligence incarnée et de pratiques de gestion de l'information.

Zoomlion's humanoid robot draws significant attention at Hannover Messe

Conçu pour l'ère du logiciel 3.0, Robot Ops est une plateforme professionnelle de développement de l'intelligence incarnée basée sur le concept d'ingénierie des « données, logiciels et agents ». Elle intègre DevOps, DataOps et AgentOps dans une solution complète de niveau ingénieur, pour un développement coordonné entre les logiciels, les données et les agents intelligents.

La plate-forme comprend quatre modules : les outils de base, l'apprentissage par imitation, l'apprentissage par renforcement et l'orchestration des tâches. Ces modules permettent une gestion du cycle de vie complet, depuis le recueil des données et la formation des modèles jusqu'à la vérification des simulations, le développement des applications et la maintenance des déploiements. Conçue pour être prête à l'emploi avec une faible barrière à l'adoption, Robot Ops améliore de plus de 50 % l'efficacité de l'itération en boucle fermée.

Elle relève directement à quatre défis clés de l'industrie : des obstacles techniques importants, des difficultés de migration des scénarios, des goulets d'étranglement au niveau des données et l'absence de gestion du cycle de vie. En fournissant une méthode d'ingénierie normalisée et reproductible de déploiement à grande échelle, Robot Ops peut être largement adaptée aux robots humanoïdes, aux robots industriels, aux machines de construction et à la conduite autonome. En tant que plateforme unique adaptée à plusieurs industries, elle soutient une approche plus évolutive et normalisée du développement de l'intelligence incarnée.

Lors de la foire de Hanovre 2026, Zoomlion présente des démonstrations en direct dans le cadre de la programmation unifiée de Robot Ops, au cours desquelles un robot humanoïde à roues et un robot logistique mobile collaborent dans un scénario de tri logistique, tandis que Z1, le robot humanoïde de première génération produit en série, exécute un numéro de danse et une démonstration de contrôle dynamique des mouvements. La démonstration de collaboration multi-robots montre comment Robot Ops relie les algorithmes, l'orchestration des tâches et l'exécution sur site.

Zoomlion présente également ses solutions de gestion intégrée de l'industrie 5.0, y compris un aperçu de la ville industrielle intelligente Zoomlion. La vitrine met en évidence la manière dont les technologies numériques telles que la planification intelligente, l'IA industrielle, les jumeaux numériques et la logistique intelligente de bout en bout sont intégrées dans les processus de fabrication.

Zoomlion expose sur le stand D76 dans le hall 15 et stand D70 dans le hall 11, Dans le Pavillon de la Chine. La société coexpose également avec Amazon Web Services (AWS) et participe à la cérémonie de lancement de l'initiative « Investir en Chine » du pavillon chinois.

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