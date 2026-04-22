Hannover Messe 2026: Zoomlion Perkenal Julung Kali Robot Ops, Pamer Keupayaan AI Industri dan Pembuatan Pintar

HANNOVER, Jerman, 22 April 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion" atau "Syarikat"; 1157.HK) membuat penampilan sulung global sistem pengendalian kecerdasan terkandung, Robot Ops, di Hannover Messe 2026 yang berlangsung dari 20 hingga 24 April. Dalam acara tersebut, Zoomlion mempamerkan sistem pengendalian robot untuk aplikasi industri berserta penyelesaian AI industri dan pembuatan pintar (IM). Melalui demonstrasi langsung dan pembentangan bertema, Zoomlion mengetengahkan kemajuan terkininya dalam platform pembangunan kecerdasan terkandung dan amalan IM.

Zoomlion's humanoid robot draws significant attention at Hannover Messe

Dibangunkan untuk era Software 3.0, Robot Ops ialah platform pembangunan kecerdasan terkandung profesional yang berpaksikan konsep kejuruteraan "Data, Perisian dan Ejen". Ia mengintegrasikan DevOps, DataOps dan AgentOps ke dalam penyelesaian bertaraf kejuruteraan tindanan penuh, membolehkan pembangunan terkoordinasi merentasi perisian, data dan ejen pintar.

Platform ini merangkumi empat modul: alat asas, pembelajaran imitasi, pembelajaran pengukuhan dan pengaturan tugas, membolehkan pengurusan kitar hayat penuh daripada pengumpulan data dan latihan model hinggalah pengesahan simulasi, pembangunan aplikasi serta penyelenggaraan penggunaan. Direka agar sedia digunakan dengan halangan penerimagunaan yang rendah, Robot Ops meningkatkan kecekapan lelaran gelung tertutup melebihi 50%.

Ia menangani secara langsung empat cabaran industri yang utama: halangan teknikal yang tinggi, kesukaran migrasi senario, kekangan data dan kekurangan pengurusan kitar hayat. Dengan menyediakan laluan kejuruteraan terpiawai dan boleh diulang untuk penggunaan berskala besar, Robot Ops boleh diadaptasi secara meluas pada robot humanoid, robot industri, jentera pembinaan dan pemanduan autonomi. Sebagai satu platform yang memperkasakan pelbagai industri, ia menyokong pendekatan yang lebih boleh diskala dan terpiawai terhadap pembangunan kecerdasan terkandung.

Di Hannover Messe 2026, Zoomlion mempersembahkan demonstrasi langsung di bawah penjadualan terpadu Robot Ops, yang melaluinya robot humanoid beroda dan robot mudah alih logistik bekerjasama dalam senario pengisihan logistik, manakala robot humanoid keluaran besar-besaran generasi pertama Z1 mempersembahkan rutin tarian dan demonstrasi kawalan gerakan dinamik. Demonstrasi kolaboratif berbilang robot ini menunjukkan bagaimana Robot Ops menghubungkan algoritma, pengaturan tugas dan pelaksanaan di lokasi.

Zoomlion turut mempersembahkan penyelesaian Industry 5.0 IM, termasuk pandangan mengenai Bandar Perindustrian Pintar Zoomlion. Pameran ini menonjolkan bagaimana teknologi digital seperti penjadualan pintar, AI industri, kembar digital dan logistik pintar hujung-ke-hujung diintegrasikan ke dalam proses pembuatan.

Zoomlion mengadakan pameran di Reruai D76 di Dewan 15 dan Reruai D70 di Dewan 11, Pavilion China. Syarikat turut mengadakan pameran bersama Amazon Web Services (AWS) dan mengambil bahagian dalam majlis pelancaran "Invest in China" di Pavilion China.

