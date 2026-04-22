งาน Hannover Messe 2026: Zoomlion เปิดตัว Robot Ops พร้อมโชว์ศักยภาพ AI เชิงอุตสาหกรรมและการผลิตอัจฉริยะ
News provided byZoomlion
22 Apr, 2026, 21:14 CST
ฮันโนเวอร์, เยอรมนี, 22 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion" หรือ "บริษัท"; 1157.HK) ได้เปิดตัวระบบปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์แบบฝังตัว (embodied intelligence) ในระดับโลกภายใต้ชื่อ Robot Ops ในงาน Hannover Messe 2026 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 ถึง 24 เมษายน ภายในงาน Zoomlion ได้จัดแสดงระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม ควบคู่ไปกับโซลูชัน AI เชิงอุตสาหกรรมและการผลิตอัจฉริยะ (IM) ของบริษัท โดย Zoomlion ได้เน้นนำเสนอความก้าวหน้าล่าสุดของบริษัทในแพลตฟอร์มการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์แบบฝังตัวและแนวปฏิบัติด้าน IM ผ่านการสาธิตสดและการนำเสนอเชิงธีม
Robot Ops ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับยุค Software 3.0 และเป็นแพลตฟอร์มการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์แบบฝังตัวระดับมืออาชีพที่มีแนวคิดเชิงวิศวกรรม "Data, Software, and Agents" เป็นศูนย์กลาง แพลตฟอร์มนี้ผสาน DevOps, DataOps และ AgentOps เข้าไว้ด้วยกันเป็นโซลูชันแบบฟูลสแต็ก (full-stack) ระดับวิศวกรรม ทำให้สามารถพัฒนาได้อย่างสอดประสานกันระหว่างซอฟต์แวร์ ข้อมูล และเอเจนต์อัจฉริยะ
แพลตฟอร์มนี้ประกอบด้วย 4 โมดูล ได้แก่ เครื่องมือพื้นฐาน การเรียนรู้แบบเลียนแบบ การเรียนรู้แบบเสริมแรง และการจัดลำดับและควบคุมงาน ซึ่งรองรับการบริหารจัดการตลอดวงจรชีวิต ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล การฝึกโมเดล การตรวจสอบผ่านการจำลอง การพัฒนาแอปพลิเคชัน ไปจนถึงการบำรุงรักษาหลังการนำไปใช้งาน Robot Ops ได้รับการออกแบบให้พร้อมใช้งานและมีอุปสรรคในการนำไปใช้งานต่ำ และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพัฒนาแบบวนซ้ำที่นำผลลัพธ์ย้อนกลับมาปรับปรุงงาน (closed-loop iteration) ให้สูงขึ้นได้มากกว่า 50%
ระบบนี้ตอบโจทย์ความท้าทายหลัก 4 ประการของอุตสาหกรรมได้โดยตรง ได้แก่ อุปสรรคทางเทคนิคที่สูง ความยากลำบากในการย้ายไปใช้งานในสถานการณ์ต่าง ๆ (scenario migration) คอขวดด้านข้อมูล และการขาดการบริหารจัดการตลอดวงจรชีวิต ด้วยการมอบแนวทางเชิงวิศวกรรมที่เป็นมาตรฐานและต่อยอดทำซ้ำได้สำหรับการนำไปใช้งานในวงกว้าง จึงทำให้สามารถนำ Robot Ops ไปปรับใช้ได้อย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นการปรับใช้กับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ หุ่นยนต์เชิงอุตสาหกรรม เครื่องจักรก่อสร้าง และระบบการขับเคลื่อนอัตโนมัติ ในฐานะแพลตฟอร์มเดียวที่เสริมศักยภาพให้แก่หลากหลายอุตสาหกรรม ระบบนี้สนับสนุนแนวทางที่ขยายขนาดได้และเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้นให้แก่การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์แบบฝังตัว
ภายในงาน Hannover Messe 2026 ทาง Zoomlion ได้นำเสนอการสาธิตสดภายใต้การควบคุมและจัดการงานแบบรวมศูนย์ของ Robot Ops โดยมีหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์แบบมีล้อทำงานร่วมกับหุ่นยนต์เคลื่อนที่โลจิสติกส์เพื่อดำเนินงานคัดแยกสินค้าในงานโลจิสติกส์ ขณะเดียวกัน หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์รุ่น Z1 ซึ่งเป็นรุ่นแรกที่ผลิตเชิงอุตสาหกรรม ก็แสดงการเต้นและการควบคุมการเคลื่อนไหวแบบไดนามิก การสาธิตที่ให้หุ่นยนต์หลายตัวทำงานร่วมกันนี้ แสดงให้เห็นว่า Robot Ops สามารถเชื่อมโยงอัลกอริทึม การจัดการลำดับและควบคุมงาน และการทำงานจริงที่หน้างานเข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Zoomlion ยังได้นำเสนอโซลูชันการผลิตอัจฉริยะ Industry 5.0 IM ของตน ซึ่งรวมถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเมืองอุตสาหกรรมอัจฉริยะ Zoomlion Smart Industrial City โดยการจัดแสดงดังกล่าวเน้นให้เห็นถึงรูปแบบที่เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น การจัดตารางอัจฉริยะ, AI เชิงอุตสาหกรรม, เทคโนโลยีดิจิทัลทวิน (digital twin) และระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะแบบครบวงจรได้ถูกผสานเข้ากับกระบวนการผลิต
ทั้งนี้ Zoomlion จัดแสดงนวัตกรรมที่บูธ D76 ในฮอลล์ 15 และบูธ D70 ในฮอลล์ 11 ภายใน China Pavilion นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดแสดงนวัตกรรมร่วมกับ Amazon Web Services (AWS) และเข้าร่วมในพิธีเปิดตัว "Invest in China" ของ China Pavilion ด้วย
SOURCE Zoomlion
