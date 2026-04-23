Hannover Messe 2026: Zoomlion stellt seinen Robotereinsatz vor und präsentiert seine Kompetenzen in den Bereichen industrielle KI und intelligente Fertigung

HANNOVER, Deutschland, 23. April 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion" oder „das Unternehmen"; 1157.HK) hat sein Betriebssystem für verkörperte Intelligenz, „Robot Ops", auf der Hannover Messe 2026, die vom 20. bis 24. April stattfindet, weltweit erstmals vorgestellt. Auf der Veranstaltung präsentiert Zoomlion das Roboterbetriebssystem für industrielle Anwendungen sowie seine Lösungen für industrielle KI und intelligente Fertigung (IM). Anhand von Live-Vorführungen und themenbezogenen Präsentationen stellt Zoomlion seine neuesten Fortschritte bei Entwicklungsplattformen für verkörperte Intelligenz und IM-Anwendungen vor.

Zoomlion's humanoid robot draws significant attention at Hannover Messe

Robot Ops wurde für das Zeitalter der Software 3.0 entwickelt und ist eine professionelle Entwicklungsplattform für verkörperte Intelligenz, die auf dem technischen Konzept „Daten, Software und Agenten" basiert. Sie integriert DevOps, DataOps und AgentOps in eine Full-Stack-Lösung auf Engineering-Niveau und ermöglicht so eine koordinierte Entwicklung über Software, Daten und intelligente Agenten hinweg.

Die Plattform umfasst vier Module: Basiswerkzeuge, Imitationslernen, bestärkendes Lernen und Aufgabenorchestrierung. Damit ermöglicht sie ein vollständiges Lebenszyklusmanagement von der Datenerfassung und dem Modelltraining bis hin zur Simulationsverifizierung, Anwendungsentwicklung und Wartung im Einsatz. Robot Ops ist auf sofortige Einsatzbereitschaft mit geringer Einführungshürde ausgelegt und verbessert die Effizienz der Closed-Loop-Iteration um über 50 %.

Es geht direkt auf vier zentrale Herausforderungen der Branche ein: hohe technische Hürden, Schwierigkeiten bei der Szenario-Migration, Datenengpässe und fehlendes Lebenszyklusmanagement. Durch die Bereitstellung eines standardisierten, reproduzierbaren Entwicklungsweges für den groß angelegten Einsatz lässt sich Robot Ops breit auf humanoide Roboter, Industrieroboter, Baumaschinen und autonomes Fahren anwenden. Als eine Plattform, die mehrere Branchen unterstützt, fördert sie einen skalierbareren und standardisierteren Ansatz für die Entwicklung verkörperter Intelligenz.

Auf der Hannover Messe 2026 präsentiert Zoomlion Live-Demonstrationen unter der einheitlichen Steuerung von Robot Ops, bei denen ein humanoider Radroboter und ein mobiler Logistikroboter in einem Logistiksortierszenario zusammenarbeiten, während der seriengefertigte Humanoidroboter der ersten Generation, Z1, eine Tanzroutine und eine Demonstration dynamischer Bewegungssteuerung vorführt. Die Demonstration der Zusammenarbeit mehrerer Roboter zeigt, wie Robot Ops Algorithmen, Aufgabenkoordination und Ausführung vor Ort miteinander verbindet.

Zoomlion präsentiert zudem seine Industrie-5.0-IM-Lösungen, einschließlich Einblicken in die „Zoomlion Smart Industrial City". Die Präsentation verdeutlicht, wie digitale Technologien wie intelligente Planung, industrielle KI, digitale Zwillinge und durchgängige intelligente Logistik in Fertigungsprozesse integriert werden.

Zoomlion stellt am Stand D76 in Halle 15 und am Stand D70 in Halle 11, dem China-Pavillon, aus. Das Unternehmen stellt außerdem gemeinsam mit Amazon Web Services (AWS) aus und nimmt an der Eröffnungszeremonie „Invest in China" des China-Pavillons teil.

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