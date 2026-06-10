Hard Rock International dá início ao verão de futebol com a campanha "Todos os times. Um só lugar."

Comunicado de imprensa completo

HOLLYWOOD, Flórida, 10 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- O Hard Rock International apresentou hoje sua campanha "Todos os times. Um só lugar." em comemoração ao maior torneio mundial de futebol deste verão, impulsionado por uma parceria com o atleta recordista e embaixador da marca Hard Rock, Leo Messi. Abrangendo propriedades do Hard Rock em todo o mundo, a campanha reúne os fãs por meio de: um sorteio global que apresenta um grande prêmio especial de Messi e mais de 300 prêmios adicionais, incluindo estadias no Hard Rock Hotel e pontos do programa de fidelidade Unity*; experiências exclusivas do Messi Legendary Suite no Hard Rock Hotel New York e no Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood; um novo Messi Legendary Burger criado em colaboração com a própria lenda; novos itens de menu compartilháveis de inspiração global adicionados por um tempo limitado; roupas dos países da Copa do Mundo; e novas adições à coleção de varejo Messi – tudo parte de uma programação lendária.

A campanha mundial do Hard Rock “Todos os times. Um só lugar.” está unindo fãs em todo o mundo antes do torneio deste verão.

"Este verão une fãs de todo o mundo em seu amor pelo jogo e orgulho por seu país", disse Leo Messi. "Sempre acreditei que o futebol é para todos, e tudo o que meus amigos do Hard Rock criaram – suítes de hotel, cardápios de cafés, camisas inspiradas no país – ajuda os fãs a representar seu time e assistir às partidas juntos."

"Esta é a celebração definitiva do esporte e da comunidade global, e o Hard Rock oferece a atmosfera enérgica e inclusiva para os fãs em todos os lugares", disse Jim Allen, presidente do Hard Rock International e CEO da Seminole Gaming. "Quer você esteja hospedado em uma Messi Legendary Suite no Hard Rock Hotel New York ou no Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, desfrutando de um Messi Legendary Burger em um de nossos cafés e hotéis selecionados em todo o mundo, ou disputando a chance de conhecer o próprio Leo com nossos sorteios, o Hard Rock é o lar de todos os fãs, todos os times e todos os momentos deste verão histórico."

Para dar vida à campanha, Messi estrela um novo comercial filmado no Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood que captura a paixão e o espírito global da celebração de "Todos os times. Um só lugar." do Hard Rock.

Para obter mais informações sobre a campanha do Hard Rock "Todos os times. Um só lugar.", acesse hardrock.com/allteamsoneplace.

*Consulte as regras oficiais do sorteio para inscrição. O sorteio acontece de 15 de junho a 31 de julho de 2026. O grande prêmio inclui um Meet & Greet com Leo Messi, passagem aérea de ida e volta para dois e uma estadia de duas noites no Guitar Hotel em Hollywood, Flórida.

FONTE Hard Rock International