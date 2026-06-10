Hard Rock International začína futbalové leto s kampaňou „Všetky tímy. Na jednom mieste."
News provided byHard Rock International
Jun 10, 2026, 11:41 ET
HOLLYWOOD, Florida., 10. júna 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Hard Rock International dnes predstavila svoju kampaň „Všetky tímy. Na jednom mieste." na oslavu najväčšieho svetového futbalového turnaja tohto leta, ktorú poháňa partnerstvo s atlétom, držiteľom rekordov a ambasádorom značky Hard Rock, Leom Messim. Kampaň, ktorá zahŕňa prevádzky Hard Rock po celom svete, spája fanúšikov prostredníctvom: globálnej tomboly, ktorá zahŕňa špeciálnu hlavnú cenu – stretnutie s Messim a viac ako 300 ďalších cien vrátane pobytov v hoteli Hard Rock a bodov vernostného programu Unity*; exkluzívnych zážitkov v apartmáne Messi Legendary v hoteloch Hard Rock Hotel New York a Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood; nového burgra Messi Legendary Burger vytvoreného v spolupráci so samotnou legendou; nových položiek v menu inšpirovaných vplyvmi z celého sveta, ktoré boli pridané na obmedzený čas; oblečenia krajín pre Majstrovstvá sveta a nových prírastkov do maloobchodnej kolekcie so značkou Messi – to všetko je súčasťou jednej legendárnej ponuky.
„Toto leto spája fanúšikov z celého sveta, ktorí milujú hru a sú hrdí na svoju krajinu," povedal Leo Messi. „Vždy som veril, že futbal je pre každého a všetko, čo moji priatelia zo spoločnosti Hard Rock vytvorili – hotelové apartmány, jedálne lístky v kaviarňach, dresy inšpirované vidieckym štýlom – pomáha fanúšikom reprezentovať svoj tím a spoločne sledovať zápasy."
„Toto je dokonalá oslava športu a globálnej komunity a Hard Rock poskytuje energickú a inkluzívnu atmosféru pre fanúšikov na celom svete," povedal Jim Allen, predseda Hard Rock International a generálny riaditeľ Seminole Gaming. „Či už bývate v apartmáne Messi Legendary Suite v hoteli Hard Rock Hotel New York alebo v hoteli Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, pochutnávate si na Messiho legendárnom burgri Messi Legendary Burger v jednej z našich kaviarní a vybraných hotelov po celom svete, alebo sa uchádzate o šancu stretnúť sa so samotným Leom v našej tombole, Hard Rock je domovom pre každého fanúšika, každý tím a každý okamih tohto historického leta."
Kampaň bola uvedená do života prostredníctvom nového reklamného spotu, v ktorom si Messi zahral a ktorý natočili v Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood. Spot zachytáva vášeň a globálneho ducha Hard Rock kampane na oslavu „Všetkých tímov. Na jednom mieste."
Viac informácií o programe „Všetky tímy. Na jednom mieste." nájdete na stránke hardrock.com/allteamsoneplace.
*Pre zapojenie sa do súťaže si pozrite oficiálne pravidlá. Súťaž prebieha od 15. júna do 31. júla 2026. Hlavná cena zahŕňa stretnutie s Leom Messim, spiatočnú letenku pre dvoch a dvojdňový pobyt v hoteli Guitar v Hollywoode na Floride.
Share this article