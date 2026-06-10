Hard Rock International začína futbalové leto s kampaňou „Všetky tímy. Na jednom mieste."

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Hard Rock International

Jun 10, 2026, 11:41 ET

Celá tlačová správa

HOLLYWOOD, Florida., 10. júna 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Hard Rock International dnes predstavila svoju kampaň „Všetky tímy. Na jednom mieste." na oslavu najväčšieho svetového futbalového turnaja tohto leta, ktorú poháňa partnerstvo s atlétom, držiteľom rekordov a ambasádorom značky Hard Rock, Leom Messim. Kampaň, ktorá zahŕňa prevádzky Hard Rock po celom svete, spája fanúšikov prostredníctvom: globálnej tomboly, ktorá zahŕňa špeciálnu hlavnú cenu – stretnutie s Messim a viac ako 300 ďalších cien vrátane pobytov v hoteli Hard Rock a bodov vernostného programu Unity*; exkluzívnych zážitkov v apartmáne Messi Legendary v hoteloch Hard Rock Hotel New York a Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood; nového burgra Messi Legendary Burger vytvoreného v spolupráci so samotnou legendou; nových položiek v menu inšpirovaných vplyvmi z celého sveta, ktoré boli pridané na obmedzený čas; oblečenia krajín pre Majstrovstvá sveta a nových prírastkov do maloobchodnej kolekcie so značkou Messi – to všetko je súčasťou jednej legendárnej ponuky.

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Hard Rock’s global “All Teams. One Place.” campaign is uniting fans worldwide ahead of this summer’s tournament.
Hard Rock’s global “All Teams. One Place.” campaign is uniting fans worldwide ahead of this summer’s tournament.

„Toto leto spája fanúšikov z celého sveta, ktorí milujú hru a sú hrdí na svoju krajinu," povedal Leo Messi. „Vždy som veril, že futbal je pre každého a všetko, čo moji priatelia zo spoločnosti Hard Rock vytvorili – hotelové apartmány, jedálne lístky v kaviarňach, dresy inšpirované vidieckym štýlom – pomáha fanúšikom reprezentovať svoj tím a spoločne sledovať zápasy."

„Toto je dokonalá oslava športu a globálnej komunity a Hard Rock poskytuje energickú a inkluzívnu atmosféru pre fanúšikov na celom svete," povedal Jim Allen, predseda Hard Rock International a generálny riaditeľ Seminole Gaming. „Či už bývate v apartmáne Messi Legendary Suite v hoteli Hard Rock Hotel New York alebo v hoteli Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, pochutnávate si na Messiho legendárnom burgri Messi Legendary Burger v jednej z našich kaviarní a vybraných hotelov po celom svete, alebo sa uchádzate o šancu stretnúť sa so samotným Leom v našej tombole, Hard Rock je domovom pre každého fanúšika, každý tím a každý okamih tohto historického leta."

Kampaň bola uvedená do života prostredníctvom nového reklamného spotu, v ktorom si Messi zahral a ktorý natočili v Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood. Spot zachytáva vášeň a globálneho ducha Hard Rock kampane na oslavu „Všetkých tímov. Na jednom mieste."

Viac informácií o programe „Všetky tímy. Na jednom mieste." nájdete na stránke hardrock.com/allteamsoneplace.

*Pre zapojenie sa do súťaže si pozrite oficiálne pravidlá. Súťaž prebieha od 15. júna do 31. júla 2026. Hlavná cena zahŕňa stretnutie s Leom Messim, spiatočnú letenku pre dvoch a dvojdňový pobyt v hoteli Guitar v Hollywoode na Floride.

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