Hard Rock International rozpoczyna piłkarskie lato kampanią „Wszystkie drużyny. Jedno miejsce."
News provided byHard Rock International
Jun 10, 2026, 14:18 ET
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HOLLYWOOD (Floryda), 10 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Hard Rock International zaprezentował dziś kampanię „Wszystkie drużyny. Jedno miejsce.", przygotowaną z okazji największego światowego turnieju piłkarskiego tego lata. Inicjatywa jest realizowana we współpracy z bijącym rekordy sportowcem i ambasadorem marki Hard Rock, Leo Messim. Kampania obejmie obiekty Hard Rock na całym świecie i połączy kibiców poprzez szereg atrakcji, w tym: ogólnoświatowy konkurs promocyjny z główną nagrodą w postaci wyjątkowego spotkania z Leo Messim oraz ponad 300 dodatkowymi nagrodami, takimi jak pobyty w hotelach Hard Rock Hotel i punkty programu lojalnościowego Unity*; ekskluzywne pobyty w apartamentach Messi Legendary Suite w Hard Rock Hotel New York oraz Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood; nowego burgera Messi Legendary Burger, stworzonego we współpracy z samą legendą futbolu; nowe inspirowane kuchniami świata dania do wspólnego degustowania, dostępne przez ograniczony czas; odzież nawiązującą do krajów uczestniczących w mistrzostwach świata; a także nowe produkty w kolekcji sygnowanej nazwiskiem Messiego. Wszystkie te elementy tworzą jedną legendarną ofertę.
„Tego lata kibiców z całego świata połączy miłość do futbolu i duma z reprezentowania własnego kraju - powiedział Leo Messi. - Zawsze byłem przekonany, że piłka nożna jest dla każdego, a wszystko, co moi przyjaciele z Hard Rock przygotowali - od apartamentów hotelowych, przez menu w kawiarniach, po koszulki inspirowane poszczególnymi krajami - pomaga kibicom wspierać swoją drużynę i wspólnie oglądać mecze".
„To wyjątkowe święto sportu i globalnej wspólnoty, a Hard Rock zapewnia pełną energii i otwartą atmosferę dla kibiców na całym świecie - powiedział Jim Allen, przewodniczący Hard Rock International i dyrektor generalny Seminole Gaming. - Niezależnie od tego, czy goście zatrzymają się w apartamencie Messi Legendary Suite w Hard Rock Hotel New York lub Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, skosztują burgera Messi Legendary Burger w jednej z naszych kawiarni i wybranych hoteli na świecie, czy też spróbują szczęścia w konkursie, którego nagrodą jest spotkanie z Leo Messim, Hard Rock jest miejscem dla każdego kibica, każdej drużyny i każdego wyjątkowego momentu tego historycznego lata".
Aby ożywić kampanię, Leo Messi wystąpił w nowym spocie reklamowym nakręconym w Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, który oddaje pasję i międzynarodowego ducha kampanii „Wszystkie drużyny. Jedno miejsce".
Więcej informacji na temat programu „Wszystkie drużyny. Jedno miejsce." można znaleźć na stronie hardrock.com/allteamsoneplace.
*Szczegółowe zasady udziału dostępne są w oficjalnym regulaminie konkursu promocyjnego. Konkurs trwa od 15 czerwca do 31 lipca 2026 r. Nagroda główna obejmuje spotkanie z Leo Messim, przelot w obie strony dla dwóch osób oraz dwudniowy pobyt w hotelu Guitar Hotel w Hollywood na Florydzie.
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