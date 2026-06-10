Hard Rock International rozpoczyna piłkarskie lato kampanią „Wszystkie drużyny. Jedno miejsce."

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HOLLYWOOD (Floryda), 10 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Hard Rock International zaprezentował dziś kampanię „Wszystkie drużyny. Jedno miejsce.", przygotowaną z okazji największego światowego turnieju piłkarskiego tego lata. Inicjatywa jest realizowana we współpracy z bijącym rekordy sportowcem i ambasadorem marki Hard Rock, Leo Messim. Kampania obejmie obiekty Hard Rock na całym świecie i połączy kibiców poprzez szereg atrakcji, w tym: ogólnoświatowy konkurs promocyjny z główną nagrodą w postaci wyjątkowego spotkania z Leo Messim oraz ponad 300 dodatkowymi nagrodami, takimi jak pobyty w hotelach Hard Rock Hotel i punkty programu lojalnościowego Unity*; ekskluzywne pobyty w apartamentach Messi Legendary Suite w Hard Rock Hotel New York oraz Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood; nowego burgera Messi Legendary Burger, stworzonego we współpracy z samą legendą futbolu; nowe inspirowane kuchniami świata dania do wspólnego degustowania, dostępne przez ograniczony czas; odzież nawiązującą do krajów uczestniczących w mistrzostwach świata; a także nowe produkty w kolekcji sygnowanej nazwiskiem Messiego. Wszystkie te elementy tworzą jedną legendarną ofertę.

Hard Rock’s global “All Teams. One Place.” campaign is uniting fans worldwide ahead of this summer’s tournament.

„Tego lata kibiców z całego świata połączy miłość do futbolu i duma z reprezentowania własnego kraju - powiedział Leo Messi. - Zawsze byłem przekonany, że piłka nożna jest dla każdego, a wszystko, co moi przyjaciele z Hard Rock przygotowali - od apartamentów hotelowych, przez menu w kawiarniach, po koszulki inspirowane poszczególnymi krajami - pomaga kibicom wspierać swoją drużynę i wspólnie oglądać mecze".

„To wyjątkowe święto sportu i globalnej wspólnoty, a Hard Rock zapewnia pełną energii i otwartą atmosferę dla kibiców na całym świecie - powiedział Jim Allen, przewodniczący Hard Rock International i dyrektor generalny Seminole Gaming. - Niezależnie od tego, czy goście zatrzymają się w apartamencie Messi Legendary Suite w Hard Rock Hotel New York lub Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, skosztują burgera Messi Legendary Burger w jednej z naszych kawiarni i wybranych hoteli na świecie, czy też spróbują szczęścia w konkursie, którego nagrodą jest spotkanie z Leo Messim, Hard Rock jest miejscem dla każdego kibica, każdej drużyny i każdego wyjątkowego momentu tego historycznego lata".

Aby ożywić kampanię, Leo Messi wystąpił w nowym spocie reklamowym nakręconym w Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, który oddaje pasję i międzynarodowego ducha kampanii „Wszystkie drużyny. Jedno miejsce".

Więcej informacji na temat programu „Wszystkie drużyny. Jedno miejsce." można znaleźć na stronie hardrock.com/allteamsoneplace.

*Szczegółowe zasady udziału dostępne są w oficjalnym regulaminie konkursu promocyjnego. Konkurs trwa od 15 czerwca do 31 lipca 2026 r. Nagroda główna obejmuje spotkanie z Leo Messim, przelot w obie strony dla dwóch osób oraz dwudniowy pobyt w hotelu Guitar Hotel w Hollywood na Florydzie.