Hard Rock 하드락 인터내셔널, '모든 팀을 한곳에' 캠페인으로 축구의 여름을 시작하다

보도 자료 전문

할리우드, 플로리다, 2026년 6월 11일 /PRNewswire/ -- 하드락 인터내셔널(Hard Rock International)이 6월 9일, 이번 여름 최대의 글로벌 축구 토너먼트를 기념해 기록적인 커리어를 자랑하는 선수이자 하드락 브랜드 앰버서더인 레오 메시(Leo Messi)와의 파트너십을 기반으로 '모든 팀을 한곳에(All Teams. One Place.)' 캠페인을 공개했다. 전 세계 하드락 시설에 걸쳐 진행되는 이 캠페인은 다음과 같은 다양한 방식으로 팬들을 하나로 모은다. 메시와의 특별 밋앤그릿 기회를 그랜드 프라이즈로 제공하고 하드락 호텔 숙박권 및 유니티(Unity) 로열티 프로그램 포인트를 포함한 300개 이상의 추가 경품을 제공하는 글로벌 경품 추첨 행사*, 하드락 호텔 뉴욕(Hard Rock Hotel New York) 및 세미놀 하드락 호텔 앤 카지노 할리우드(Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood)에서의 독점 메시 레전더리 스위트(Messi Legendary Suite) 경험, 메시와 직접 협업해 개발한 신메뉴 메시 레전더리 버거(Messi Legendary Burger), 한정 기간 동안 추가된 전 세계에서 영감을 받은 새로운 공유 메뉴, 월드컵 참가국 유니폼, 메시 리테일 컬렉션의 신규 상품이 모두 하나의 전설적인 라인업을 구성한다.

Hard Rock’s global “All Teams. One Place.” campaign is uniting fans worldwide ahead of this summer’s tournament.

메시는 "이번 여름은 전 세계 팬들이 축구에 대한 사랑과 자국에 대한 자부심으로 하나가 되는 계절"이라고 말했다. 이어 "축구는 모두를 위한 것이라고 항상 믿어왔으며, 하드락의 친구들이 만들어낸 모든 것, 즉 호텔 스위트, 카페 메뉴, 각국에서 영감을 받은 유니폼은 팬들이 자신의 팀을 응원하고 함께 경기를 즐길 수 있도록 도와준다"고 덧붙였다.

하드락 인터내셔널 회장 겸 세미놀 게이밍(Seminole Gaming)의 최고경영자인 짐 앨런(Jim Allen)은 "이번 캠페인은 스포츠와 글로벌 커뮤니티의 궁극적인 축제이며, 하드락은 전 세계 팬들에게 활기차고 포용적인 분위기를 제공한다"고 말했다. 이어 "하드락 호텔 뉴욕 또는 세미놀 하드락 호텔 앤 카지노 할리우드의 메시 레전더리 스위트에 머물거나, 전 세계 카페 및 일부 호텔에서 메시 레전더리 버거를 즐기거나, 경품 추첨을 통해 레오 메시를 직접 만날 기회를 노리는 것까지, 하드락은 모든 팬, 모든 팀, 이 역사적인 여름의 모든 순간을 위한 공간"이라고 덧붙였다.

캠페인을 생동감 있게 구현하기 위해 메시는 세미놀 하드락 호텔 앤 카지노 할리우드에서 촬영한 새로운 광고에 출연해 하드락의 '모든 팀을 한곳에' 축제의 열정과 글로벌 정신을 담아냈다.

하드락의 '모든 팀을 한곳에' 프로그램에 대한 자세한 내용은 hardrock.com/allteamsoneplace에서 확인할 수 있다.

*공식 경품 추첨 규정 참조. 경품 추첨 행사는 2026년 6월 15일부터 7월 31일까지 진행된다. 그랜드 프라이즈에는 레오 메시와의 밋앤그릿, 2인 왕복 항공권, 플로리다주 할리우드의 기타 호텔(Guitar Hotel) 2박 숙박권이 포함된다.

SOURCE Hard Rock International