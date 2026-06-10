Hard Rock Internationalが「オール・チームズ・ワン・プレイス（All Teams. One Place.）」キャンペーンで「サマー・オブ・サッカー」をスタート

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フロリダ州ハリウッド, 2026年6月11日 /PRNewswire/ -- Hard Rock Internationalは本日、「オール・チームズ・ワン・プレイス（All Teams. One Place.）」キャンペーンを発表しました。このキャンペーンは、今夏開催される世界最大のサッカー大会を記念し、記録を塗り替えるアスリートでありHard RockブランドのアンバサダーでもあるLeo Messiとのパートナーシップによって展開されます。世界中のHard Rock施設を舞台に、このキャンペーンは以下の取り組みを通じてファンを結びつけます：グローバル懸賞（特賞としてMessiとの特別ミート＆グリートに加え、Hard Rockホテルの宿泊券やUnityロイヤリティプログラムのポイント*など300点以上の賞品を用意）；Hard Rock Hotel New YorkおよびSeminole Hard Rock Hotel & Casino HollywoodでのMessi限定「レジェンダリー・スイート」体験；レジェンド本人とのコラボレーションにより誕生した「Messi Legendary Burger」；期間限定で追加された世界各国の料理にインスパイアされたシェア可能な新メニュー；ワールドカップ参加国のアパレル；そしてMessiリテール・コレクションへの新商品追加――これらすべてが伝説的なラインナップの一部となっています。

Hard Rock’s global “All Teams. One Place.” campaign is uniting fans worldwide ahead of this summer’s tournament.

「この夏は、サッカーへの愛と祖国への誇りを通じて、世界中のファンを一つに結びつけるでしょう」とLeo Messiは語りました。「私はずっと、サッカーは誰にとっても楽しめるものだと信じてきました。Hard Rockの仲間たちが手掛けたホテルスイートやカフェのメニュー、カントリー調のユニフォームといったすべてが、ファンが応援するチームを誇りに思い、一緒に試合を観戦する手助けとなるのです。」

「これはスポーツと世界的なコミュニティを称える究極の祭典であり、Hard Rockは世界中のファンに活気に満ちた、誰もが歓迎される雰囲気を提供します」と、Hard Rock Internationalの会長兼Seminole GamingのCEOであるJim Allen氏は述べました。「Hard Rock Hotel New YorkやSeminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywoodの『Messi Legendary Suite』にご滞在中の方も、世界中の当社カフェや提携ホテルで『Messi Legendary Burger』をお楽しみの方も、あるいは懸賞でLeo本人と会えるチャンスを競っている方も、Hard Rockは、この歴史的な夏のすべてのファン、すべてのチーム、そしてすべての瞬間のための拠点です。」

このキャンペーンを盛り上げるため、MessiがSeminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywoodで撮影された新しいCMに出演しています。このCMは、Hard Rockの「All Teams. One Place.」記念イベントが持つ情熱とグローバルな精神を余すところなく伝えています。

Hard Rockの「All Teams. One Place.」プログラムに関する詳細は、hardrock.com/allteamsoneplace をご覧ください。

*応募については、公式の懸賞規約をご確認ください。キャンペーン期間は2026年6月15日から7月31日までです。大賞には、Leo Messiとのミート＆グリート、2名分の往復航空券、およびフロリダ州ハリウッドにあるGuitar Hotelでの2泊の宿泊が含まれます。

SOURCE Hard Rock International