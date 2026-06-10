Hard Rock International Memulai Musim Panas Sepak Bola Dengan Kampanye "All Teams. One Place. "

Siaran pers lengkap

HOLLYWOOD, Fla., 10 Juni 2026 /PRNewswire/ -- Hari ini Hard Rock International memperkenalkan kampanye "All Teams. "One Place." dalam rangka merayakan turnamen sepak bola global terbesar di musim panas ini, bermitra dengan atlet pemecah rekor dan duta merek Hard Rock, Leo Messi. Kampanye yang diadakan di berbagai properti Hard Rock di seluruh dunia ini menyatukan penggemar melalui: undian global yang menawarkan hadiah utama berupa sesi meet-and-greet eksklusif bersama Messi serta lebih dari 300 hadiah lainnya, termasuk menginap di Hard Rock Hotel dan poin program loyalitas Unity*; pengalaman eksklusif di Messi Legendary Suite di Hard Rock Hotel New York dan Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood; Messi Legendary Burger baru yang dibuat berkolaborasi dengan sang legenda; berbagai menu baru yang terinspirasi dari kuliner dunia yang dapat dinikmati bersama dalam waktu terbatas; koleksi pakaian bertema negara-negara Piala Dunia; dan produk baru pada koleksi ritel Messi - semuanya bagian dari satu rangkaian legendaris.

Hard Rock’s global “All Teams. One Place.” campaign is uniting fans worldwide ahead of this summer’s tournament.

"Musim panas ini menyatukan para penggemar dari seluruh dunia dalam kecintaan mereka pada Piala Dunia dan kebanggaan terhadap negara mereka," kata Leo Messi. "Saya selalu percaya bahwa sepak bola adalah bagi semua orang, dan semua ciptaan teman-teman saya di Hard Rock – suite hotel, menu kafe, jersey bertema negara – membantu para penggemar mewakili tim mereka dan menonton pertandingan bersama."

"Ini adalah perayaan tertinggi bagi olahraga dan komunitas global, dan Hard Rock menghadirkan suasana yang penuh energi dan inklusif bagi penggemar di mana pun," kata Jim Allen, Pimpinan Hard Rock International dan CEO Seminole Gaming. "Anda menginap di Messi Legendary Suite di Hard Rock Hotel New York atau di Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, menikmati Messi Legendary Burger di salah satu Kafe dan Hotel pilihan kami di seluruh dunia, atau berkesempatan bertemu Leo setelah memenangkan undian kami, Hard Rock adalah rumah bagi setiap penggemar, setiap tim, dan setiap momen musim panas bersejarah ini."

Untuk menyemarakkan kampanye ini, Messi membintangi iklan baru yang berlokasi di Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood yang menggambarkan antusiasme dan semangat global perayaan "All Teams" Hard Rock. "One Place."

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program "All Teams. One Place.", kunjungi hardrock.com/allteamsoneplace.

*Lihat Peraturan Resmi Undian Untuk Informasi Pendaftaran. Undian berlangsung mulai tanggal 15 Juni hingga 31 Juli 2026. Hadiah utama meliputi sesi Meet & Greet bersama Leo Messi, tiket pesawat pulang-pergi untuk dua orang, dan menginap selama dua malam di Guitar Hotel di Hollywood, Florida.

SOURCE Hard Rock International