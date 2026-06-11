Hard Rock International vykopává léto plné fotbalu s kampaní „All Teams. One Place."

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Hard Rock International

Jun 11, 2026, 11:38 ET

Kompletní tisková zpráva

HOLLYWOOD, Florida, 11. června 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Hard Rock International dnes představila svou kampaň „All Teams. One Place." na oslavu největšího světového fotbalového turnaje, který nás čeká letos v létě. Akce vznikla díky partnerství se sportovním rekordmanem a ambasadorem značky Hard Rock, Leem Messim. Kampaň proběhne ve všech podnicích Hard Rock po celém světě a spojí fanoušky prostřednictvím globální soutěže, v níž lze vyhrát unikátní setkání s Messim a více než 300 dalších cen, včetně pobytů v hotelech Hard Rock a bodů do věrnostního programu Unity*. Dalšími lákadly budou exkluzivní zážitkové pobyty v apartmá Messi Legendary Suite v Hard Rock Hotel New York a Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood či nový Messi Legendary Burger, vytvořený ve spolupráci se samotnou legendou, nové limitky v menu určené ke sdílení s přáteli, oblečení s motivy účastnických zemí mistrovství světa a nové přírůstky do Messiho kolekce merche – to vše v rámci jediné hvězdné události.

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Hard Rock’s global “All Teams. One Place.” campaign is uniting fans worldwide ahead of this summer’s tournament.
Hard Rock’s global “All Teams. One Place.” campaign is uniting fans worldwide ahead of this summer’s tournament.

„Letošní léto spojí fanoušky z celého světa ve vášni pro fotbal a hrdosti na svou zemi," řekl Leo Messi. „Vždycky jsem věřil, že fotbal je tu pro všechny, a vše, co moji přátelé z Hard Rocku vytvořili – hotelové apartmá, menu kaváren, dresy inspirované jednotlivými zeměmi – pomáhá fanouškům reprezentovat svůj tým a společně fandit."

„Máme tu vrcholnou oslavu sportu a celosvětové komunity, do které Hard Rock vnáší atmosféru plnou energie a vstřícnosti pro fanoušky z celého světa," dodává předseda Hard Rock International a generální ředitel Seminole Gaming Jim Allen. „Ať už se zabydlíte v apartmá Messi Legendary Suite v Hard Rock Hotel New York nebo v Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, vychutnáte si Messi Legendary Burger v jedné z našich kaváren a vybraných hotelů po celém světě, nebo si zasoutěžíte o šanci setkat se s Leem tváří v tvář, Hard Rock nabízí útočiště pro každého fanouška, každý tým a každý okamžik tohoto historického léta."

Kampaň dále oživí nová reklama, ve které si zahrál sám Messi a která v kulisách Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood zachycuje nadšení a globálního ducha akce „All Teams. One Place."

Podrobnější programové informace o kampani společnosti Hard Rock „All Teams. One Place." najdete na hardrock.com/allteamsoneplace.

*Podmínky účasti najdete v oficiálních pravidlech soutěže. Soutěž probíhá od 15. června do 31. července 2026. Hlavní cena zahrnuje setkání s Leem Messim, zpáteční letenky pro dvě osoby a dvoudenní pobyt v hotelu Guitar Hotel v Hollywoodu na Floridě.

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