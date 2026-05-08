Seminole Hard Rock Casino é anunciado como apoiador oficial da cidade-sede da Copa do Mundo 2026™ em Miami

Comunicado de imprensa completo

MIAMI, 8 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- O Comitê Organizador de Miami para a Copa do Mundo da FIFA 2026™ anunciou hoje uma parceria histórica com o Seminole Hard Rock Casino, nomeado apoiador oficial da cidade-sede da Copa do Mundo 2026™ em Miami. A iniciativa reforça o posicionamento de Miami como destino global de esporte, cultura e entretenimento de alto padrão.

O Comitê Organizador de Miami da Copa do Mundo da FIFA 2026™ nomeia o Seminole Hard Rock Casino como apoiador oficial da cidade-sede da Copa do Mundo 2026™ em Miami (PRNewsfoto/Hard Rock International) O Seminole Hard Rock Casino criará em Miami experiências para torcedores que reflitam a energia e o espírito global da Copa do Mundo da FIFA (PRNewsfoto/Hard Rock International)

"A Copa do Mundo da FIFA 2026 une o mundo por meio do esporte, e a equipe do Seminole Hard Rock Casino tem muito orgulho de receber os torcedores na Flórida como apoiador oficial da cidade-sede da Copa do Mundo 2026 em Miami", disse Jim Allen, presidente da Hard Rock International e CEO da Seminole Gaming, e membro do conselho de diretores do Comitê Organizador de Miami. "Com nosso destino localizado a poucos minutos da movimentação em torno do Miami Stadium, estamos em posição privilegiada para levar a experiência dos torcedores além do campo e torná-la extraordinária para quem viajar ao sul da Flórida para o torneio."

Como apoiador oficial da cidade-sede da Copa do Mundo 2026 em Miami, o Seminole Hard Rock Casino terá um espaço temporário no FIFA Fan Festival™ Miami, no Bayfront Park, entre 13 de junho e 5 de julho de 2026. No local, os torcedores poderão interagir com a marca, cadastrar-se no programa Unity Rewards e participar de promoções-surpresa e apresentações ao vivo.

O Seminole Hard Rock Casino Hollywood realizará eventos temáticos e uma programação voltada aos torcedores, ampliando o clima do torneio para além do estádio. A empresa também apoiará o Plano de Mobilidade do Comitê Organizador de Miami com uma rede ampliada de ônibus para o Miami Stadium.

"O Seminole Hard Rock Casino sempre teve como proposta reunir as pessoas por meio do poder da música, do entretenimento e de experiências inesquecíveis", disse Keith Sheldon, presidente de Entretenimento e Gestão de Marca da Hard Rock International e da Seminole Gaming. "Com a chegada dos torcedores à Flórida para a Copa do Mundo da FIFA 2026, estamos entusiasmados em fazer parte da celebração e criar experiências memoráveis para os torcedores em Miami que capturem a energia e o espírito global deste evento histórico."

"Sediar a Copa do Mundo da FIFA 2026 vai além das partidas; trata-se de criar uma experiência completa de destino para os torcedores", afirmou Rodney Barreto, presidente do Comitê Organizador de Miami para a Copa do Mundo da FIFA 2026™. "A liderança do Seminole Hard Rock Casino nos setores de hospitalidade, entretenimento ao vivo e jogos terá papel importante para energizar a região e ampliar a celebração por todo o sul da Flórida, ajudando-nos a proporcionar uma experiência inesquecível aos torcedores do mundo inteiro."

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FONTE Hard Rock International