Heartstream lançada como empresa independente de atendimento de emergência

A antiga empresa Philips Emergency Care torna-se a primeira empresa de plataforma da Emergency Care Holdings, levando adiante uma missão centenária de salvar vidas

BOTHELL, Washington, 15 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Emergency Care Holdings (ECH), uma plataforma formada pela Bridgefield Capital para montar e desenvolver as melhores empresas nos setores de produtos médicos de emergência, anunciou hoje a estreia da Heartstream, uma nova empresa independente dedicada ao desenvolvimento de tecnologias de atendimento de emergência que salvam vidas.

A Heartstream é formada por meio da aquisição concluída pela ECH do negócio Philips Emergency Care da Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA). A transação marca o lançamento oficial da ECH e estabelece sua estratégia de longo prazo para investir exclusivamente em atendimento de emergência.

"Na Heartstream, nossa missão é aumentar significativamente as taxas de sobrevivência a paradas cardíacas, melhorar os resultados clínicos em ambientes de atendimento de emergência, reduzir os custos para os sistemas de saúde e aliviar os encargos para os profissionais de saúde. Temos uma longa história de fornecimento de soluções líderes de mercado em desfibriladores externos automáticos (DEAs), desfibriladores profissionais e monitores remotos de pacientes, oferecendo inovação que salva vidas onde e quando ela é mais necessária ", disse Ryan Landon, CEO da Heartstream. "Nos esforçamos para tornar o trabalho conosco simples, tranquilo e sem esforço para socorristas e parceiros em todo o mundo."

Com uma tradição de mais de 100 anos em monitorização cardíaca e mais de 40 anos em soluções de desfibriladores, o portfólio da Heartstream é hoje composto por inovações provenientes de empresas como Hewlett-Packard, Agilent Technologies, Royal Philips, Remote Diagnostic Technologies, Goldway Shenzhen e a empresa Heartstream original, fundada em 1992. Ao longo de sua história, a empresa forneceu inovações que definiram o setor, incluindo o primeiro algoritmo de ECG de 12 derivações, a primeira forma de onda de desfibrilação bifásica - agora um padrão do setor - e o primeiro desfibrilador a receber designação de venda livre da U.S. Food and Drug Administration (FDA), ampliando o acesso a DEAs onde a parada cardíaca súbita ocorre com mais frequência.

Hoje, a Heartstream aproveita esse legado como uma empresa independente dentro do guarda-chuva da ECH, continuando a fabricar e comercializar soluções confiáveis de atendimento de emergência, incluindo DEAs HeartStart, sistemas de monitoramento de pacientes Tempus e Intrepid e soluções integradas de software. A empresa operará sob um contrato de licenciamento plurianual para uso da marca Philips.

A parada cardíaca súbita continua sendo um dos desafios de saúde pública mais urgentes do mundo. Quase 72% dos eventos ocorrem fora do hospital, de acordo com a American Heart Association, e as taxas de sobrevivência são inferiores a 10%, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA, mas menos de 1% das famílias têm acesso a um desfibrilador.

Com foco operacional renovado e investimento dedicado, a Heartstream priorizará iniciativas destinadas a expandir o acesso a DEAs em locais públicos e em casa. A empresa também planeja elevar o atendimento de emergência com uma presença global mais ampla, maior resiliência da cadeia de suprimentos, soluções digitais e de atendimento conectado modernizadas, parcerias aprimoradas com distribuidores estratégicos, inovação mais centrada no cliente e suporte, serviços e educação clínica expandidos.

"Fazer parte da Emergency Care Holdings posiciona a Heartstream para liderar o futuro do atendimento de emergência. A ECH traz o foco e o capital necessários para fortalecer nossas operações e continuar trabalhando em nossa importante missão ", acrescentou Landon. "Tudo o que fazemos tem como base o profundo respeito pelas pessoas que confiam em nossas soluções — pacientes, médicos, enfermeiros, paramédicos, socorristas e cidadãos comuns prontos para ajudar quando há vidas em risco. Amamos o que fazemos."

Sobre a Heartstream

A Heartstream é líder global em atendimento médico de emergência, com um legado de mais de um século de inovação. Desde os primeiros avanços no diagnóstico cardíaco até a criação do primeiro desfibrilador externo automatizado (DEA) moderno, a Heartstream foi consistentemente pioneira em tecnologias que salvam vidas, projetadas para serem acessíveis, confiáveis e fáceis de usar tanto por profissionais quanto pelo público.

Anteriormente o negócio de Atendimento de Emergência da Philips, a Heartstream atualmente opera como uma empresa independente apoiada pela Emergency Care Holdings. A Heartstream continua a fabricar e comercializar produtos para atendimento de emergência sob a marca Philips por meio de um contrato de licenciamento de marca de longo prazo.

Guiada por uma filosofia de design centrada no ser humano, a Heartstream oferece soluções comerciais e de produtos que suportam todo o espectro de necessidades médicas urgentes. Com um foco singular renovado em pacientes, médicos e socorristas, a Heartstream está comprometida em promover cuidados de emergência acessíveis e a preços razoáveis - onde e quando forem mais importantes.

Para mais informações, acesse www.heartstream.com.

Sobre a Emergency Care Holdings

A Emergency Care Holdings (ECH) é uma plataforma desenvolvida pela Bridgefield Capital para adquirir e dimensionar empresas líderes no setor de produtos médicos de emergência.

A ECH se concentra em aprimorar as operações, promover a inovação e expandir o acesso a tecnologias confiáveis e que salvam vidas usadas por socorristas, sistemas de saúde e comunidades em todo o mundo.

Para mais informações, acesse www.emergencycareholdings.com.

