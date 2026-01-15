Heartstream se lanzó como empresa independiente de atención de emergencia

El antiguo negocio de atención de emergencia de Philips se convierte en la primera empresa de plataforma de Emergency Care Holdings, con lo que avanza en una misión centenaria para salvar vidas

BOTHELL, Wash., 15 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Emergency Care Holdings (ECH), una plataforma formada por Bridgefield Capital para reunir y hacer crecer empresas líderes en su categoría en los sectores de productos médicos de emergencia, anunció hoy el debut de Heartstream, una nueva empresa independiente dedicada al avance de las tecnologías de atención de emergencia que salvan vidas.

Heartstream se forma mediante la adquisición completa de ECH del negocio Philips Emergency Care de Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA). La transacción marca el lanzamiento oficial de ECH y establece su estrategia a largo plazo para invertir exclusivamente en atención de emergencia.

"En Heartstream, nuestra misión es aumentar significativamente las tasas de supervivencia a los paros cardíacos, mejorar los resultados clínicos en entornos de atención de emergencia, reducir los costos para los sistemas de salud y aliviar las cargas para los profesionales de la salud. Tenemos una larga historia de proporcionar soluciones líderes en el mercado para desfibriladores externos automáticos (DEA), desfibriladores profesionales y monitores remotos de pacientes, brindando innovación que salva vidas donde y cuando más se necesita ", afirmó Ryan Landon, director ejecutivo de Heartstream. "Nos esforzamos por hacer que trabajar con nosotros sea simple, sin problemas y sin esfuerzo para los socorristas y socios de todo el mundo".

Con una herencia que abarca más de 100 años en monitoreo cardíaco y más de 40 años en soluciones de desfibriladores, la cartera actual de Heartstream se compone de innovaciones derivadas de empresas como Hewlett-Packard, Agilent Technologies, Royal Philips, Remote Diagnostic Technologies, Goldway Shenzhen y la empresa original Heartstream, fundada en 1992. A lo largo de su historia, la empresa entregó innovaciones que definen la industria, incluido el primer algoritmo de electrocardiograma de 12 derivaciones, la primera forma de onda de desfibrilación bifásica, ahora un estándar de la industria, y el primer desfibrilador en recibir la designación de venta libre de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU., para ampliar el acceso a los DEA donde ocurre con mayor frecuencia un paro cardíaco repentino.

Hoy en día, Heartstream se basa en este legado como empresa independiente dentro del paraguas de ECH, y continúa fabricando y comercializando soluciones de atención de emergencia confiables, incluidos los DEA HeartStart, los sistemas de monitoreo de pacientes Tempus e Intrepid, y las soluciones de software integradas. La empresa operará bajo un acuerdo de licencia plurianual para el uso de la marca Philips.

El paro cardíaco repentino sigue siendo uno de los problemas de salud pública más urgentes en todo el mundo. Casi el 72 por ciento de los eventos ocurren fuera del hospital según la Asociación Americana del Corazón, y las tasas de supervivencia son inferiores al 10 por ciento según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU., Sin embargo, menos del uno por ciento de los hogares tienen acceso a un desfibrilador.

Con un enfoque operativo renovado y una inversión dedicada, Heartstream dará prioridad a las iniciativas destinadas a ampliar el acceso a los DEA en lugares públicos y en el hogar. La empresa también planea elevar la atención de emergencia con una huella mundial más amplia, una mayor resiliencia de la cadena de suministro, soluciones de atención digital y conectada modernizadas, asociaciones mejoradas con distribuidores estratégicos, innovación más centrada en el cliente y soporte, servicios y educación clínica ampliados.

"Ser parte de Emergency Care Holdings posiciona a Heartstream para liderar el futuro de la atención de emergencia. ECH aporta el enfoque y el capital necesarios para fortalecer nuestras operaciones y trabajar en nuestra importante misión ", agregó Landon. "En el centro de todo lo que hacemos está el profundo respeto por las personas que confían en nuestras soluciones: pacientes, médicos, enfermeras, paramédicos, técnicos de emergencias médicas y ciudadanos comunes listos para ayudar cuando la vida está en juego. Nos encanta lo que hacemos".

Acerca de Heartstream

Heartstream es líder mundial en atención médica de emergencia, con una herencia que abarca más de un siglo de innovación. Desde los primeros avances en el diagnóstico cardíaco hasta la creación del primer desfibrilador externo automatizado (DEA) moderno, Heartstream ha sido pionero en tecnologías que salvan vidas diseñadas para ser accesibles, confiables y fáciles de usar tanto para los profesionales como para el público.

Anteriormente el negocio de atención de emergencia de Philips, Heartstream actualmente opera como una empresa independiente respaldada por Emergency Care Holdings. Heartstream fabrica y comercializa productos de atención de emergencia bajo la marca Philips mediante un acuerdo de licencia de marca a largo plazo.

Guiada por una filosofía de diseño centrada en el ser humano, Heartstream ofrece soluciones comerciales y de productos que satisfacen todo el espectro de necesidades médicas urgentes. Con un enfoque singular renovado en los pacientes, los médicos y los socorristas, Heartstream se compromete a promover una atención de emergencia asequible y accesible, donde y cuando más importa.

Para más información, visite www.heartstream.com.

Acerca de Emergency Care Holdings

Emergency Care Holdings (ECH) es una plataforma desarrollada por Bridgefield Capital para adquirir y escalar empresas líderes en el sector de productos médicos de emergencia.

ECH se centra en agudizar las operaciones, acelerar la innovación y ampliar el acceso a tecnologías confiables que salvan vidas utilizadas por los socorristas, los sistemas de salud y las comunidades de todo el mundo.

Para más información, visite www.emergencycareholdings.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2861307/Heartstream_Wordmark_Final_Logo.jpg

FUENTE Heartstream