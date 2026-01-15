하트스트림, 독립 응급 의료 기업으로 출범

필립스 응급의료 사업부에 속했던 하트스트림, 이머전시 케어 홀딩스의 첫 플랫폼 기업으로 출범하며, 생명을 구해온 100년의 사명 계승

보셀, 워싱턴주, 2026년 1월 15일 /PRNewswire/ -- 브리지필드 캐피털(Bridgefield Capital)이 응급 의료 제품 분야의 선도기업들을 통합•성장시키기 위해 설립한 플랫폼 이머전시 케어 홀딩스(Emergency Care Holdings, 이하 'ECH')가 14일 인명 구조 응급 의료 기술 발전에 앞장설 새로운 독립 기업 하트스트림(Heartstream)의 출범을 발표했다.

하트스트림은 ECH가 로열 필립스(NYSE: PHG, AEX: PHIA)로부터 필립스 응급의료 사업부(Philips Emergency Care) 인수 절차를 완료함으로써 설립됐다. 이번 거래로 ECH는 공식 출범하게 됨과 동시에 응급 의료 분야에만 전적으로 투자하겠다는 장기 전략을 확립했다.

라이언 랜던(Ryan Landon) 하트스트림 CEO는 이렇게 말했다. "하트스트림은 심정지 생존율을 유의미하게 높이고, 응급 의료 환경에서 임상 결과를 개선하고, 의료 시스템 비용을 절감하고, 의료 전문가들의 부담을 덜어주는 것을 사명으로 삼고 있다. 우리는 자동심장충격기(AED), 전문용 제세동기, 원격 환자 모니터링 분야에서 시장을 선도하는 솔루션을 오랫동안 제공해 왔으며, 가장 필요한 곳에서 적시에 인명을 구조하는 혁신을 실현해 왔다. 우리는 전 세계 응급대응요원과 파트너들이 우리와 일하기 편안하고 원활하며 수월하다고 느끼게 만들기 위해 노력하고 있다."

심장 모니터링과 제세동기 솔루션 분야에서 각각 100년과 40년 넘게 종사해온 하트스트림의 포트폴리오는 휴렛팩커드(Hewlett-Packard), 애질런트 테크놀로지스(Agilent Technologies), 로열 필립스(Royal Philips), 리모트 다이애그노스틱 테크놀로지스(Remote Diagnostic Technologies), 골드웨이 선전(Goldway Shenzhen)을 비롯해, 1992년에 설립된 초기 하트스트림 기업 등에서 비롯된 혁신 기술들로 구성되어 있다. 하트스트림은 그동안 ▲세계 최초의 12유도 심전도(ECG) 알고리즘 ▲현재 업계 표준으로 자리 잡은 최초의 양상(兩相) 제세동 파형(biphasic defibrillation waveform) ▲미국 식품의약국(FDA)으로부터 최초로 처방전 없이 구입 가능한 일반 의약품(OTC) 승인을 받은 제세동기 등 업계를 정의하는 혁신을 선보여 왔다. 이를 통해 돌연 심정지가 가장 자주 발생하는 현장에서 AED에 대한 접근성을 크게 확대했다.

현재 하트스트림은 ECH 산하 독립 기업으로서 이러한 유산을 계승하며 HeartStart AEDs, Tempus, Intrepid 환자 모니터링 시스템, 통합 소프트웨어 솔루션 등 신뢰받는 응급 의료 솔루션을 지속적으로 제조 및 판매하고 있다. 회사는 필립스(Philips) 브랜드 사용에 대한 다년간의 라이선스 계약에 따라 운영될 예정이다.

급성 심정지는 전 세계적으로 가장 시급히 해결해야 할 공중보건 과제 중 하나다. 미국심장협회(American Heart Association)에 따르면 급성 심정지의 약 72%가 병원 외부에서 발생하며, 미국 질병통제예방센터(CDC)는 생존율을 10% 미만으로 추산하고 있다. 그럼에도 불구하고 제세동기를 보유한 가구의 비율은 1%도 채 되지 않는 실정이다.

하트스트림은 운영 효율성 강화와 집중적 투자를 통해 공공장소와 가정 내에서 AED에 대한 접근성을 확대하는 것을 최우선 과제로 추진할 예정이다. 또한 ▲글로벌 시장 확대 ▲공급망 회복력 강화 ▲현대화된 디지털•연결형 의료 솔루션 개발 ▲전략적 유통업체와의 협력 강화 ▲고객 중심 혁신 ▲지원•서비스•임상 교육 확대를 통해 응급 의료 수준을 높일 계획이다.

랜던 CEO는 이렇게 덧붙였다. "이머전시 케어 홀딩스의 일원이 됨으로써 하트스트림이 응급 의료의 미래를 선도할 수 있는 발판이 마련됐다. ECH는 우리가 운영을 강화하고 중요한 사명을 계속 수행하는 데 필요한 집중력과 자본을 제공해준다. 우리가 하는 모든 일은 우리의 솔루션을 이용하는 환자, 의사, 간호사, 구급대원, 응급의료요원(EMT)을 비롯해, 생명이 위태로울 때 도움을 주려는 일반 시민에 대한 깊은 존중을 바탕으로 한다. 우리는 우리가 하는 일을 사랑한다."

하트스트림 소개

하트스트림은 100년 이상 혁신의 전통을 이어온 응급 의료 분야의 글로벌 선도기업이다. 초기 심장 진단 기술 개발부터 최초의 현대식 AED 개발에 이르기까지 전문가와 일반인 모두가 신뢰하며 쉽고 편리하게 사용할 수 있는 인명 구조 기술 개발을 지속적으로 선도해 왔다.

과거 필립스의 응급의료 사업부에 속했던 하트스트림은 현재 이머전시 케어 홀딩스의 지원을 받는 독립 기업으로 운영되고 있다. 하트스트림은 장기 브랜드 라이선스 계약을 통해 필립스 브랜드로 응급 의료 제품을 계속해서 제조•판매하고 있다.

하트스트림은 인간 중심의 디자인 철학을 바탕으로 모든 긴급 의료 수요를 지원하는 제품 및 상업적 솔루션을 제공한다. 오직 환자, 의료진, 응급대응요원에게만 집중하겠다는 목표로 가장 중요한 곳에 적시에 도움을 줄 수 있도록, 저렴하면서도 접근하기 쉬운 응급 의료 체계를 발전시키기 위해 노력하고 있다.

자세한 정보는 www.heartstream.com에서 확인할 수 있다.

이머전시 케어 홀딩스 소개

이머전시 케어 홀딩스(ECH)는 브리지필드 캐피털이 응급 의료 제품 분야의 선도기업들을 인수하고 확장하기 위해 개발한 플랫폼이다.

ECH는 전 세계 응급대응요원, 의료 시스템, 지역사회가 믿고 사용할 수 있는 인명 구호 기술에 대한 접근성을 확대하고, 운영 효율성을 높이며, 혁신을 가속하는 데 주력하고 있다.

자세한 내용은 www.emergencycareholdings.com에서 확인할 수 있다.

