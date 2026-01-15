Heartstream начинает работу в качестве независимой компании по оказанию неотложной помощи

Бывшее подразделение неотложной помощи Philips Emergency Care теперь становится первой платформенной компанией холдинга Emergency Care Holdings, продвигая вековую миссию по спасению жизней

БОТЕЛЛ, шт. Вашингтон, 15 января 2026 г. /PRNewswire/ -- Emergency Care Holdings (ECH), платформа, созданная Bridgefield Capital для объединения и развития ведущих компаний в сегменте продуктов для оказания неотложной медицинской помощи, сегодня объявила о дебюте Heartstream, новой независимой компании, занимающейся продвижением технологий неотложной медицинской помощи, спасающих жизни.

Heartstream образована в результате приобретения холдингом ECH подразделения Philips Emergency Care по оказанию неотложной помощи у Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA). Сделка знаменует собой официальный запуск ECH и устанавливает долгосрочную стратегию инвестирования исключительно в неотложную помощь.

«В Heartstream наша миссия заключается в значительном увеличении коэффициента выживаемости при остановке сердца, улучшении клинических результатов в местах оказания неотложной помощи, снижении затрат на системы здравоохранения и облегчении работы медицинского персонала. В нашем распоряжении многолетний опыт предоставления лидирующих на рынке решений для АНД, профессиональных дефибрилляторов и дистанционных мониторов для пациентов, являющихся жизненно важными инновациями, где и когда это наиболее необходимо», — сказал Райан Лэндон (Ryan Landon), генеральный директор Heartstream. «Мы стремимся сделать работу с нами простой, беспроблемной и легкой для сотрудников служб оказания неотложной помощи и партнеров по всему миру».

Опыт компании Heartstream, насчитывающий более 100 лет работы в области мониторинга сердечной деятельности и более 40 лет в области дефибрилляторов, сегодня состоит из инновационного ассортимента продуктов и решений, разработанных такими компаниями, как Hewlett-Packard, Agilent Technologies, Royal Philips, Remote Diagnostic Technologies, Goldway Shenzhen и первой компанией Heartstream, которая была основана в 1992 году. На протяжении всей своей истории компания поставляла инновационные решения, определяющие отрасль, включая первый алгоритм ЭКГ с 12 отведениями, первую двухфазную форму импульса дефибрилляции, являющуюся теперь отраслевым стандартом, и первый дефибриллятор, получивший разрешение на продажу без рецепта от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, расширяя доступ к АНД там, где чаще всего происходит внезапная остановка сердца.

Сегодня Heartstream опирается на это наследие как независимая компания под эгидой ECH, продолжая производить и поставлять на рынок надежные решения для оказания неотложной помощи, включая АНД HeartStart, системы мониторинга для пациентов Tempus и Intrepid, а также интегрированные программные решения. Компания будет работать в рамках многолетнего лицензионного соглашения на использование бренда Philips.

Внезапная остановка сердца остается одной из самых неотложных проблем общественного здравоохранения во всем мире. По данным Американской кардиологической ассоциации, почти 72 процента случаев происходят за пределами больницы, а показатели выживаемости составляют менее 10 процентов, согласно данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, но менее одного процента домохозяйств имеют доступ к дефибриллятору.

С учетом обновленного фокуса работы и целевых инвестиций Heartstream будет уделять приоритетное внимание инициативам, направленным на расширение доступа к АНД в общественных местах и дома. Компания также планирует повысить уровень неотложной помощи с более широким глобальным охватом, повысить устойчивость цепочек поставок, модернизировать цифровые и подключенные решения по оказанию помощи, укрепить партнерские отношения со стратегическими дистрибьюторами, использовать больше ориентированных на клиента инноваций, а также расширить поддержку, услуги и профессиональное образование.

«Являясь частью холдинга Emergency Care Holdings, Heartstream находится в авангарде будущего неотложной помощи. ECH привносит фокус и капитал, необходимые для укрепления нашей деятельности и продолжения работы над нашей важной миссией», — добавил Лэндон. «В основе всего, что мы делаем, лежит глубокое уважение к людям, которые полагаются на наши решения — пациентам, врачам, медсестрам, фельдшерам, работникам скорой помощи и обычным гражданам, готовым прийти на помощь, когда на кону стоит жизнь. Мы любим свою работу».

О Heartstream

Heartstream является одним из мировых лидеров в области неотложной медицинской помощи с более чем вековым наследием инноваций. Начиная с ранних достижений в области кардиодиагностики и заканчивая созданием первого современного автоматизированного наружного дефибриллятора (АНД), Heartstream последовательно внедряет спасающие жизни технологии, доступные, надежные и простые в использовании как для профессионалов, так и для обычных пользователей.

Ранее Heartstream являлась подразделением неотложной помощи Emergency Care Philips, в настоящее время работает как самостоятельная компания в составе холдинга Emergency Care Holdings. Heartstream продолжает производить и поставлять на рынок средства неотложной помощи под брендом Philips в рамках долгосрочного лицензионного соглашения.

Руководствуясь философией дизайна, ориентированной на человека, Heartstream поставляет полный спектр продуктов и коммерческих решений для оказания срочной медицинской помощи. Уделяя теперь особое внимание пациентам, клиницистам и лицам, оказывающим первую помощь, Heartstream стремится продвигает идею легкого доступа к неотложной медицинской помощи и ее доступности там, где это важнее всего, и когда это наиболее важно.

Для получения дополнительной информации посетите www.heartstream.com.

О Emergency Care Holdings

Emergency Care Holdings (ECH) — это платформа, разработанная Bridgefield Capital для приобретения и масштабирования ведущих компаний в секторе неотложной медицинской помощи.

ECH фокусируется на совершенствования своей деятельности, ускорении инноваций и расширении доступа к надежным, спасающим жизни технологиям, используемым службами экстренного реагирования, системами и сообществами здравоохранения по всему миру.

Для получения дополнительной информации посетите www.emergencycareholdings.com.

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2861307/Heartstream_Wordmark_Final_Logo.jpg