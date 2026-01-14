Heartstream se lanza como empresa independiente de atención de emergencias

La antigua división Philips Emergency Care se convierte en la primera empresa plataforma de Emergency Care Holdings, impulsando una misión centenaria para salvar vidas

BOTHELL, Wash., 14 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Emergency Care Holdings (ECH), una plataforma formada por Bridgefield Capital para reunir y hacer crecer empresas líderes en su categoría en los sectores de productos médicos de emergencia, anunció hoy el debut de Heartstream, una nueva empresa independiente dedicada a promover tecnologías de atención de emergencia que salvan vidas.

Heartstream se forma tras la adquisición completada por parte de ECH del negocio Philips Emergency Care de Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA). La transacción marca el lanzamiento oficial de ECH y establece su estrategia a largo plazo de invertir exclusivamente en atención de emergencias.

"En Heartstream, nuestra misión es aumentar significativamente las tasas de supervivencia tras un paro cardíaco, mejorar los resultados clínicos en entornos de atención de emergencias, reducir los costes para los sistemas de salud y aliviar la carga de los profesionales sanitarios. Contamos con una larga trayectoria ofreciendo soluciones líderes en el mercado para AED, desfibriladores profesionales y monitores remotos de pacientes, ofreciendo innovación que salva vidas donde y cuando más se necesita", declaró Ryan Landon, consejero delegado de Heartstream. "Nos esforzamos por hacer que trabajar con nosotros sea sencillo, fluido y sin esfuerzo para los equipos de primera respuesta y nuestros colaboradores en todo el mundo".

Con una trayectoria de más de 100 años en monitorización cardíaca y más de 40 años en soluciones de desfibriladores, la cartera actual de Heartstream se compone de innovaciones provenientes de empresas como Hewlett-Packard, Agilent Technologies, Royal Philips, Remote Diagnostic Technologies, Goldway Shenzhen y la empresa original Heartstream, fundada en 1992. A lo largo de su historia, la empresa ha aportado innovaciones que marcaron la diferencia en la industria, como el primer algoritmo de ECG de 12 derivaciones, la primera forma de onda de desfibrilación bifásica (ahora un estándar en la industria) y el primer desfibrilador en recibir la autorización de venta libre de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA), ampliando así el acceso a AED en las zonas donde se producen con mayor frecuencia paros cardíacos repentinos.

Hoy, Heartstream se basa en este legado como empresa independiente dentro del grupo ECH, y continúa fabricando y comercializando soluciones fiables para la atención de emergencias, como HeartStart AEDs, los sistemas de monitorización de pacientes Tempus e Intrepid, y soluciones de software integradas. La empresa operará bajo un acuerdo de licencia plurianual para el uso de la marca Philips.

El paro cardíaco repentino sigue siendo uno de los desafíos de salud pública más urgentes a nivel mundial. Según la Asociación Estadounidense del Corazón, casi el 72 % de los eventos ocurren fuera del hospital, y las tasas de supervivencia son inferiores al 10 % según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU.; sin embargo, menos del 1 % de los hogares tiene acceso a un desfibrilador.

Con un enfoque operativo renovado y una inversión dedicada, Heartstream priorizará iniciativas destinadas a ampliar el acceso a AED en lugares públicos y en el hogar. La compañía también planea mejorar la atención de emergencias con una presencia global más amplia, una mayor resiliencia de la cadena de suministro, soluciones digitales y de atención conectada modernizadas, mejores alianzas con distribuidores estratégicos, una innovación más centrada en el cliente y un mayor soporte, servicios y educación clínica.

"Formar parte de Emergency Care Holdings posiciona a Heartstream para liderar el futuro de la atención de emergencias. ECH aporta el enfoque y el capital necesarios para fortalecer nuestras operaciones y seguir trabajando hacia nuestra importante misión", añadió Landon. "En el centro de todo lo que hacemos está el profundo respeto por quienes confían en nuestras soluciones: pacientes, médicos, enfermeras, paramédicos, técnicos de emergencias médicas y ciudadanos comunes, listos para ayudar cuando la vida está en juego. Amamos lo que hacemos."

Acerca de Heartstream

Heartstream es líder mundial en atención médica de emergencia, con una trayectoria de más de un siglo de innovación. Desde los primeros avances en diagnóstico cardíaco hasta la creación del primer desfibrilador externo automático (AED) moderno, Heartstream ha sido pionero en tecnologías que salvan vidas, diseñadas para ser accesibles, fiables y fáciles de usar tanto para profesionales como para el público.

Anteriormente la división de Atención de Emergencia de Philips, Heartstream opera actualmente como una empresa independiente respaldada por Emergency Care Holdings. Heartstream continúa fabricando y comercializando productos de atención de emergencia bajo la marca Philips a través de un acuerdo de licencia de marca a largo plazo.

Guiado por una filosofía de diseño centrada en el ser humano, Heartstream ofrece soluciones comerciales y de productos que cubren todo el espectro de necesidades médicas urgentes. Con un enfoque renovado y singular en pacientes, médicos y personal de primera respuesta, Heartstream se compromete a promover una atención de emergencia asequible y accesible, donde y cuando más importa.

Para más información, visite www.heartstream.com.

Acerca de Emergency Care Holdings

Emergency Care Holdings (ECH) es una plataforma desarrollada por Bridgefield Capital para adquirir y expandir empresas líderes en el sector de productos médicos de emergencia.

ECH se centra en optimizar las operaciones, acelerar la innovación y ampliar el acceso a tecnologías fiables que salvan vidas, utilizadas por personal de primera respuesta, sistemas de salud y comunidades de todo el mundo.

Para más información, visite www.emergencycareholdings.com.

