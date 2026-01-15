إطلاق Heartstream كشركة مستقلة للرعاية الطارئة

شركة الرعاية الطارئة التابعة لشركة Philips تتحول إلى أول شركة ومنصة تابعة لـ Emergency Care Holdings، لمواصلة مهمةٍ تمتد لقرنٍ لإنقاذ الأرواح

بوثيل، واشنطن، 15 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت منصة Emergency Care Holdings (ECH)، وهي منصة أنشأتها Bridgefield Capital لتجميع وتنمية الشركات الرائدة في فئاتها في قطاعات المنتجات الطبية الطارئة، اليوم عن إطلاق Heartstream، وهي شركة مستقلة جديدة مُكرّسة لتطوير تقنيات الرعاية الطارئة المنقذة للحياة.

تأسست Heartstream عقب إكمال منصة ECH الاستحواذ على شركة الرعاية الطارئة التابعة لـ Philips من شركة Royal Philips (مؤشر بوصة نيويورك: PHG، مؤشر بورصة أمستردام: PHIA). إن هذه الصفقة تمثل الإطلاق الرسمي لمنصة ECH، وتؤسس لإستراتيجيتها طويلة الأمد بالتركيز حصريًا على الاستثمار في الرعاية الطارئة.

قال Ryan Landon، الرئيس التنفيذي لشركة Heartstream: "في Heartstream، مهمتنا هي زيادة معدلات النجاة من حالات توقف القلب بشكل ملموس، وتحسين النتائج السريرية في بيئات الرعاية الطارئة، وخفض التكاليف على أنظمة الرعاية الصحية، والتخفيف من الأعباء الواقعة على المتخصصين في الرعاية الصحية. لدينا تاريخ طويل في تقديم حلول رائدة في السوق لأجهزة مزيل الرجفان الآلية الخارجية (AED)، وأجهزة مزيل الرجفان الاحترافية، وأنظمة المراقبة عن بُعد للمرضى، ونوفّر ابتكارات مُنقذة للحياة حيثما وأينما تكون الحاجة إليها مُلحّةً". "نسعى إلى جعل العمل معنا بسيطًا وسلسًا وخاليًا من التعقيد للمسعفين الأوائل وشركائنا حول العالم".

بإرثٍ يمتد لأكثر من 100 عام في مجال مراقبة القلب، وأكثر من 40 عامًا في حلول مزيل الرجفان، فإن محفظة Heartstream اليوم تتكوّن من ابتكارات انبثقت عن شركات مثل: Hewlett-Packard وAgilent Technologies وRoyal Philips وRemote Diagnostic Technologies وGoldway Shenzhen، إضافة إلى شركة Heartstream الأصلية التي تأسست عام 1992. وعلى مدار تاريخها، قدّمت الشركة ابتكارات شكّلت ملامح الصناعة، من بينها أول خوارزمية لتخطيط كهربية القلب بــ 12 موضِعًا (12-lead ECG)، وأول موجة إزالة رجفان ثنائية الطور — والتي أصبحت اليوم معيارًا معتمدًا في الصناعة — وأول مزيل رجفان يحصل على تصنيف البيع دون وصفة طبية من إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)، ما أسهم في توسيع نطاق الوصول إلى أجهزة مزيل الرجفان الآلية الخارجية في الأماكن حيث يحدث توقف القلب المفاجئ كثيرًا.

واليوم، تبني Heartstream على هذا الإرث بصفتها شركة مستقلة ضمن مظلة Emergency Care Holdings (ECH)، وتواصل تصنيع وتسويق حلول موثوقة للرعاية الطارئة، تشمل أجهزة مزيل الرجفان الآلية الخارجية HeartStart، وأنظمة مراقبة المرضى Tempus وIntrepid، إضافة إلى حلول برمجية متكاملة. ستعمل الشركة بموجب اتفاقية ترخيص متعددة السنوات لاستخدام علامة Philips التجارية.

ما يزال توقف القلب المفاجئ أحد أكثر تحديات الصحة العامة إلحاحًا على مستوى العالم. ووفقًا لجمعية القلب الأميركية، يقع ما يقرب من 72% من حالات الطوارئ خارج المستشفيات، وتكون معدلات النجاة أقل من 10% بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، ومع ذلك فإن أقل من 1% من المنازل تمتلك جهاز مزيل رجفان.

مع التركيز التشغيلي المتجدد والاستثمار المتخصص، ستعطي Heartstream الأولوية للمبادرات الهادفة إلى توسيع نطاق الوصول إلى أجهزة مزيل الرجفان الآلية الخارجية في الأماكن العامة وفي المنازل. كما تخطط الشركة للارتقاء بمستوى الرعاية الطارئة من خلال توسيع حضورها العالمي، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، وتحديث الحلول الرقمية وحلول الرعاية المتصلة، وتعميق الشراكات مع الموزعين الإستراتيجيين، ودفع الابتكار المرتكز على العملاء، إلى جانب توسيع الدعم والخدمات والتدريب السريري.

وأضاف Landon: "إن كون Heartstream جزءًا من Emergency Care Holdings يضعنا في موقع يؤهلنا لقيادة مستقبل الرعاية الطارئة. توفر منصة ECH التركيز ورأس المال اللازمين لتعزيز عملياتنا ومواصلة العمل لتحقيق مهمتنا الهامة". "في صميم كل ما نقوم به ثمةَ احترام عميق للأشخاص الذين يعتمدون على حلولنا — المرضى، والأطباء، والممرضين، والمسعفين، وفنيي الطوارئ الطبية، والمواطنين العاديين المستعدين للمساعدة عندما تكون الحياة على المِحك. نحن نحب ما نقوم به".

نبذة عن شركة Heartstream

شركة Heartstream هي شركة عالمية رائدة في مجال الرعاية الطبية الطارئة، تتميز بتراث يمتد لأكثر من قرن من الابتكار. من التطورات المبكرة في تشخيص أمراض القلب، وصولًا إلى إنشاء أول جهاز مزيل رجفان آلي خارجي (AED) حديث، دأبت Heartstream على الريادة في التقنيات المنقذة للحياة المُصممة لتكون سهلة الوصول، وموثوقة، وسهلة الاستخدام لكلٍّ من المتخصصين وعامة المستخدمين.

كانت Heartstream سابقًا شركة رعاية طارئة تابعة لشركة Philips، وتعمل حاليًا كشركة مستقلة بدعم من Emergency Care Holdings. تواصل Heartstream تصنيع وتسويق منتجات الرعاية الطارئة تحت علامة Philips التجارية بموجب اتفاقية ترخيص طويلة الأجل للعلامة.

انطلاقًا من فلسفة التصميم المرتكز على الإنسان، تقدم Heartstream منتجات وحلولًا تجاريةً تدعم كامل نطاق الاحتياجات الطبية العاجلة. مع تركيزها المتجدد والحصري على المرضى والأطباء والمسعفين الأوائل، فإن Heartstream تلتزم بتطوير رعاية طارئة ميسورة التكلفة وسهلة الوصول — حيثما وأينما تكون الحاجة إليها مُلحّةً.

لمزيد من المعلومات، تفضّل بزيارة: www.heartstream.com.

نبذة عن منصة Emergency Care Holdings

منصة Emergency Care Holdings (ECH) هي منصة طوّرتها شركة Bridgefield Capital للاستحواذ على الشركات الرائدة في قطاع المنتجات الطبية الطارئة وتوسيع نطاقها.

تركّز منصة ECH على تحسين العمليات، وتسريع الابتكار، وتوسيع نطاق الوصول إلى التقنيات الموثوقة والمنقذة للحياة، والتي يستخدمها المسعفون الأوائل وأنظمة الرعاية الصحية والمجتمعات حول العالم.

لمزيد من المعلومات، تفضّل بزيارة: www.emergencycareholdings.com.

