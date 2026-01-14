Heartstream lance ses activités en tant que société indépendante spécialisée dans les soins d'urgence

L'ancienne division Emergency Care de Philips devient la première société plate-forme d'Emergency Care Holdings, poursuivant ainsi une mission centenaire visant à sauver des vies

BOTHELL, Wash., 14 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Emergency Care Holdings (ECH), une plateforme formée par Bridgefield Capital pour rassembler et développer des entreprises leaders dans les secteurs des produits médicaux d'urgence, a annoncé aujourd'hui le lancement de Heartstream, une nouvelle société indépendante dédiée à l'évolution des technologies de soins d'urgence qui sauvent des vies.

Heartstream est née de l'acquisition par ECH de la division Philips Emergency Care de Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA). L'opération marque le lancement officiel d'ECH et établit sa stratégie à long terme consistant à investir exclusivement dans les soins d'urgence.

« Chez Heartstream, notre mission est d'augmenter de manière significative les taux de survie en cas d'arrêt cardiaque, d'améliorer les résultats cliniques dans les environnements de soins d'urgence, de réduire les coûts pour les systèmes de santé et d'alléger la charge de travail des professionnels de la santé. Nous fournissons depuis longtemps des solutions de pointe pour les DEA, les défibrillateurs professionnels et les moniteurs de surveillance à distance, apportant ainsi des innovations qui sauvent des vies là où et au moment où on en a le plus besoin », a déclaré Ryan Landon, PDG de Heartstream. « Nous nous efforçons de rendre la collaboration avec nous simple, fluide et sans effort pour les premiers intervenants et les partenaires du monde entier. »

Avec un héritage de plus de 100 ans dans le domaine de la surveillance cardiaque et de plus de 40 ans dans celui des défibrillateurs, le portefeuille de Heartstream comprend aujourd'hui des innovations provenant de sociétés telles que Hewlett-Packard, Agilent Technologies, Royal Philips, Remote Diagnostic Technologies, Goldway Shenzhen et la société Heartstream originale, qui a été fondée en 1992. Tout au long de son histoire, l'entreprise a mis au point des innovations déterminantes pour le secteur, notamment le premier algorithme ECG à 12 dérivations, la première forme d'onde de défibrillation biphasique - aujourd'hui une norme industrielle - et le premier défibrillateur à avoir reçu la désignation « en vente libre » de la Food and Drug Administration américaine, élargissant ainsi l'accès aux DEA là où les arrêts cardiaques soudains se produisent le plus souvent.

Aujourd'hui, Heartstream s'appuie sur cet héritage en tant qu'entreprise indépendante au sein du groupe ECH, continuant à fabriquer et à commercialiser des solutions de soins d'urgence fiables, notamment les DEA HeartStart, les systèmes de surveillance des patients Tempus et Intrepid, ainsi que des solutions logicielles intégrées. La société opérera dans le cadre d'un accord de licence pluriannuel pour l'utilisation de la marque Philips.

L'arrêt cardiaque soudain demeure l'un des problèmes de santé publique les plus urgents au monde. Selon l'American Heart Association, près de 72 % des accidents surviennent en dehors de l'hôpital et les taux de survie sont inférieurs à 10 % selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies, alors que moins d'un pour cent des ménages ont accès à un défibrillateur.

Grâce à un recentrage opérationnel et à des investissements ciblés, Heartstream donnera la priorité aux initiatives visant à élargir l'accès aux DEA dans les lieux publics et à domicile. L'entreprise prévoit également d'élever les soins d'urgence avec une empreinte internationale plus large, une résilience plus forte de la chaîne d'approvisionnement, des solutions de soins numériques et connectées modernisées, des partenariats renforcés avec des distributeurs stratégiques, une innovation plus centrée sur le client, et une assistance, des services et une formation clinique élargis.

« En faisant partie d'Emergency Care Holdings, Heartstream est en mesure de diriger l'avenir des soins d'urgence. ECH apporte l'attention et les capitaux nécessaires pour renforcer nos opérations et continuer à contribuer à notre importante mission », a ajouté M. Landon. « Au cœur de tout ce que nous faisons, il y a un profond respect pour les personnes qui comptent sur nos solutions – patients, médecins, infirmières, auxiliaires médicaux, ambulanciers et citoyens ordinaires prêts à apporter leur aide lorsqu'une vie est en danger. Nous aimons ce que nous faisons. »

À propos de Heartstream

Heartstream est un leader mondial dans le domaine des soins médicaux d'urgence, avec un héritage de plus d'un siècle d'innovation. Des premières avancées en matière de diagnostic cardiaque à la création du premier défibrillateur externe automatisé (DEA) moderne, Heartstream a toujours été à l'avant-garde des technologies de sauvetage conçues pour être accessibles, fiables et faciles à utiliser, tant pour les professionnels que pour le public.

Ancienne activité de Philips dans le domaine des soins d'urgence, Heartstream fonctionne actuellement comme une entreprise autonome soutenue par Emergency Care Holdings. Heartstream continue de fabriquer et de commercialiser des produits de soins d'urgence sous la marque Philips dans le cadre d'un accord de licence de marque à long terme.

Guidée par une philosophie de conception centrée sur l'homme, Heartstream fournit des produits et des solutions commerciales qui répondent à l'ensemble des besoins médicaux urgents. En se consacrant à nouveau aux patients, aux cliniciens et aux premiers intervenants, Heartstream s'engage à faire progresser les soins d'urgence abordables et accessibles, là où et au moment où cela compte le plus.

Pour plus d'informations, consultez le site www.heartstream.com.

À propos d'Emergency Care Holdings

Emergency Care Holdings (ECH) est une plateforme développée par Bridgefield Capital pour acquérir et développer des entreprises de premier plan dans le secteur des produits médicaux d'urgence.

L'ECH se concentre sur l'amélioration des opérations, l'accélération de l'innovation et l'élargissement de l'accès à des technologies fiables et vitales utilisées par les premiers intervenants, les systèmes de santé et les communautés du monde entier.

Pour plus d'informations, consultez le site www.emergencycareholdings.com.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2861307/Heartstream_Wordmark_Final_Logo.jpg