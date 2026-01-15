Heartstream rozpoczyna działalność jako niezależna spółka z branży ratownictwa medycznego

Dawny segment Emergency Care firmy Philips staje się pierwszą spółką platformową Emergency Care Holdings, realizując stuletnią misję ratowania życia.

BOTHELL, Waszyngton, 15 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- Emergency Care Holdings (ECH), platforma utworzona przez Bridgefield Capital w celu konsolidacji i rozwoju wiodących w swoich kategoriach spółek z sektora wyrobów medycznych dla ratownictwa, ogłosiła dziś debiut Heartstream - nowej, niezależnej spółki, której misją jest rozwój technologii ratujących życie w obszarze opieki w nagłych przypadkach.

Heartstream powstała w wyniku sfinalizowanego przez ECH przejęcia działalności Philips Emergency Care od Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA). Transakcja ta oznacza oficjalne rozpoczęcie działalności Emergency Care Holdings oraz ustanawia jej długoterminową strategię polegającą na inwestowaniu wyłącznie w obszar opieki w nagłych przypadkach.

„W Heartstream naszą misją jest realne zwiększanie przeżywalności w przypadku nagłego zatrzymania krążenia, poprawa wyników klinicznych w opiece w nagłych przypadkach, obniżanie kosztów ponoszonych przez systemy ochrony zdrowia oraz zmniejszanie obciążenia personelu medycznego. Od lat dostarczamy czołowe na rynku rozwiązania w zakresie AED, profesjonalne defibrylatory oraz zdalne monitory stanu pacjenta, zapewniając innowacje ratujące życie tam i wtedy, gdy są najbardziej potrzebne - powiedział Ryan Landon, dyrektor generalny Heartstream. - Dążymy do tego, aby współpraca z nami była prosta, płynna i bezproblemowa dla ratowników oraz partnerów na całym świecie".

Dzięki dziedzictwu obejmującemu ponad 100 lat doświadczeń w monitorowaniu pracy serca oraz ponad 40 lat w obszarze rozwiązań do defibrylacji obecne portfolio Heartstream składa się z innowacji wywodzących się z takich firm, jak Hewlett-Packard, Agilent Technologies, Royal Philips, Remote Diagnostic Technologies, Goldway Shenzhen oraz pierwotna spółka Heartstream założona w 1992 r. Na przestrzeni swojej historii spółka dostarczyła przełomowe dla branży innowacje, w tym pierwszy algorytm EKG 12-odprowadzeniowego, pierwszą dwufazową falę defibrylacji - obecnie standard rynkowy - oraz pierwszy defibrylator, który otrzymał od Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (U.S. Food and Drug Administration) status urządzenia dostępnego bez recepty, poszerzając dostęp do AED w miejscach, w których najczęściej dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia.

Jako niezależna spółka działająca pod parasolem ECH Heartstream kontynuuje obecnie tę spuściznę, produkując i wprowadzając na rynek sprawdzone rozwiązania do opieki w nagłych przypadkach, w tym defibrylatory HeartStart AED, systemy monitorowania pacjenta Tempus i Intrepid oraz zintegrowane rozwiązania w zakresie oprogramowania. Spółka będzie działać na podstawie wieloletniej umowy licencyjnej na korzystanie z marki Philips.

Nagłe zatrzymanie krążenia pozostaje jednym z najpilniejszych wyzwań zdrowia publicznego na świecie. Zgodnie z danymi American Heart Association niemal 72 procent takich zdarzeń ma miejsce poza szpitalem, a według amerykańskich centrów kontrolowania i zapobiegania chorobom wskaźnik przeżywalności wynosi mniej niż 10 procent, podczas gdy mniej niż jeden procent gospodarstw domowych ma dostęp do defibrylatora.

Dzięki nowej koncentracji na działalności operacyjnej i specjalnym inwestycjom Heartstream będzie priorytetowo traktować inicjatywy mające na celu poszerzenie dostępu do AED w przestrzeniach publicznych oraz w domach. Spółka planuje również podnieść poziom opieki w nagłych przypadkach poprzez szerszy globalny zasięg, większą odporność łańcucha dostaw, zmodernizowane rozwiązania cyfrowe i z zakresu opieki połączonej, wzmocnione partnerstwa ze strategicznymi dystrybutorami, bardziej zorientowane na klienta innowacje oraz rozszerzone wsparcie, usługi i edukację kliniczną.

„Przynależność do Emergency Care Holdings daje Heartstream możliwość kształtowania przyszłości opieki w nagłych przypadkach. ECH zapewnia koncentrację i kapitał niezbędne do wzmocnienia naszych operacji oraz dalszej realizacji naszej ważnej misji - dodał Landon. - U podstaw wszystkiego, co robimy, leży głęboki szacunek dla osób, które polegają na naszych rozwiązaniach - pacjentów, lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, techników ratownictwa oraz zwykłych obywateli gotowych pomóc, gdy stawką jest ludzkie życie. Kochamy to, co robimy".

Heartstream

Heartstream jest globalnym liderem w dziedzinie ratownictwa medycznego z dziedzictwem obejmującym ponad sto lat innowacji. Od wczesnych osiągnięć w diagnostyce kardiologicznej po stworzenie pierwszego nowoczesnego automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) Heartstream konsekwentnie wyznacza kierunki rozwoju technologii ratujących życie, zaprojektowanych tak, aby były dostępne, niezawodne i łatwe w użyciu zarówno dla profesjonalistów, jak i dla użytkowników indywidualnych.

Heartstream, dawniej segment Emergency Care firmy Philips, obecnie działa jako samodzielna spółka wspierana przez Emergency Care Holdings. Heartstream nadal produkuje i wprowadza na rynek produkty mające zastosowanie w opiece w nagłych przypadkach pod marką Philips na podstawie długoterminowej umowy licencyjnej na korzystanie z marki.

Kierując się filozofią projektowania skoncentrowanego na człowieku, Heartstream dostarcza rozwiązania produktowe i komercyjne, które wspierają pełne spektrum pilnych potrzeb medycznych. Dzięki wzmocnionemu skupieniu na pacjentach, lekarzach i ratownikach Heartstream pozostaje zaangażowana w rozwój przystępnej cenowo i dostępnej opieki w nagłych przypadkach - w miejscach i czasie, gdy ma to największe znaczenie.

Więcej informacji: www.heartstream.com .

Emergency Care Holdings

Emergency Care Holdings (ECH) to platforma rozwijana przez Bridgefield Capital w celu przejmowania i zwiększania skali działalności czołowych spółek z sektora produktów medycznych dla ratownictwa.

ECH koncentruje się na usprawnianiu działalności operacyjnej, przyspieszaniu innowacji oraz poszerzaniu dostępu do niezawodnych technologii ratujących życie wykorzystywanych przez ratowników, systemy ochrony zdrowia i społeczności na całym świecie.

Więcej informacji: www.emergencycareholdings.com .