Spoločnosť Heartstream bola založená ako nezávislá spoločnosť urgentnej starostlivosti
Jan 15, 2026, 09:27 ET
Bývalá divízia spoločnosti Philips Emergency Care sa stáva prvou platformovou spoločnosťou holdingu Emergency Care Holdings vďaka čomu pokračuje v storočnej misii zachraňovať životy
BOTHELL, Washington, 15. januára 2026 /PRNewswire/ -- Emergency Care Holdings (ECH), platforma vytvorená spoločnosťou Bridgefield Capital s cieľom zhromaždiť a rozvíjať popredné spoločnosti v sektore urgentných zdravotníckych produktov, dnes oznámila založenie spoločnosti Heartstream, novej nezávislej spoločnosti zameranej na rozvoj technológií urgentnej starostlivosti, ktorá zachraňuje životy.
Spoločnosť Heartstream vzniká po dokončení akvizície divízie Philips Emergency Care holdingovou skupinou ECH od spoločnosti Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA). Táto transakcia predstavuje oficiálne založenie holdingu ECH a stanovuje jeho dlhodobú stratégiu investovať výlučne do urgentnej starostlivosti.
„V spoločnosti Heartstream je naším poslaním zmysluplne zvyšovať mieru prežitia po zástave srdca, zlepšovať klinické výsledky v prostredí urgentnej starostlivosti, znižovať náklady pre zdravotnícke systémy a zmierňovať záťaž zdravotníckych pracovníkov." „Už dlhodobo poskytujeme popredné riešenia na trhu pre automatizované externé defibrilátory (AED), profesionálne defibrilátory a diaľkové monitory pacientov, čím prinášame inovácie, ktoré zachraňujú životy tam a vtedy, keď je to najviac potrebné," povedal Ryan Landon, generálny riaditeľ spoločnosti Heartstream. „Snažíme sa, aby bola spolupráca s nami pre záchranné zložky a partnerov na celom svete jednoduchá, ľahká a bezproblémová."
Portfólio Heartstream s viac ako 100-ročným pôsobením v oblasti monitorovania srdca a viac ako 40-ročnými skúsenosťami v oblasti defibrilátorových riešení dnes tvoria inovácie od spoločností ako Hewlett-Packard, Agilent Technologies, Royal Philips, Remote Diagnostic Technologies, Goldway Shenzhen a pôvodnej spoločnosti Heartstream, ktorá bola založená v roku 1992. Počas svojho pôsobenia spoločnosť priniesla inovácie, ktoré definovali odvetvie, vrátane prvého 12-zvodového EKG algoritmu, prvého dvojfázového defibrillačného tvaru signálu – ktorý je dnes priemyselným štandardom – a prvého defibrilátora, ktorý získal označenie „voľnopredajný defibrilátor" od amerického Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA), čím sa rozšíril prístup k AED v oblastiach, kde najčastejšie dochádza k náhlej zástave srdca.
Spoločnosť Heartstream dnes stavia na tomto odkaze ako nezávislá spoločnosť v rámci zastrešujúcej skupiny ECH a naďalej vyrába a predáva dôveryhodné riešenia pre urgentnú starostlivosť vrátane automatizovaných externých defibrilátorov HeartStart, monitorovacích systémov pacientov Tempus a Intrepid a integrovaných softvérových riešení. Spoločnosť bude pôsobiť na základe viacročnej licenčnej zmluvy na používanie značky Philips.
Náhla zástava srdca zostáva jednou z najnaliehavejších výziev verejného zdravia na celom svete. Podľa Amerického združenia pre srdcové choroby sa takmer 72 % udalostí vyskytne mimo nemocnice a miera prežitia je podľa amerických centier pre kontrolu a prevenciu chorôb nižšia ako 10 %. Doposiaľ má prístup k defibrilátoru menej ako jedno percento domácností.
Spoločnosť Heartstream bude s obnoveným prevádzkovým zameraním a cielenými investíciami uprednostňovať iniciatívy zamerané na rozšírenie prístupu k AED na verejných miestach a v domácnostiach. Spoločnosť tiež plánuje pozdvihnúť urgentú starostlivosť so širšou globálnou pôsobnosťou, silnejšou odolnosťou dodávateľského reťazca, modernizovanými riešeniami digitálnej a prepojenej starostlivosti, posilnenými partnerstvami so strategickými distribútormi, inováciami zameranými na zákazníka a rozšírenou podporou, službami a klinickým vzdelávaním.
„Byť súčasťou v holdingovej skupiny Emergency Care Holdings stavia spoločnosť Heartstream do pozície lídra v budúcnosti urgentnej starostlivosti. Skupina ECH umožňuje sústrediť sa na a poskytuje kapitál potrebný na posilnenie našich operácií, aby sme mohli naďalej pracovať na našom dôležitom poslaní," dodal Landon. „Podstatou všetkého, čo robíme, je hlboká úcta k ľuďom, ktorí sa spoliehajú na naše riešenia – pacientom, lekárom, zdravotným sestrám, záchranárom, zdravotníkom a bežným občanom, ktorí sú pripravení pomôcť, keď je život v ohrození. Milujeme to, čo robíme."
O spoločnosti Heartstream
Heartstream je svetovým lídrom v oblasti urgentnej lekárskej starostlivosti s viac ako storočnou tradíciou v oblasti inovácií. Od prvých pokrokov v kardiologickej diagnostike až po vytvorenie prvého moderného automatizovaného externého defibrilátora (AED) spoločnosť Heartstream neustále zavádza technológie na záchranu životov, ktoré sú navrhnuté tak, aby boli dostupné, spoľahlivé a ľahko použiteľné pre odborníkov aj verejnosť.
Spoločnosť Heartstream, ktorá bola predtým zameraná na urgentnú starostlivosť v rámci spoločnosti Philips, v súčasnosti funguje ako samostatná spoločnosť podporovaná holdingovou skupinou Emergency Care Holdings. Spoločnosť Heartstream naďalej vyrába a predáva produkty urgentnej starostlivosti pod značkou Philips na základe dlhodobej licenčnej zmluvy na túto značku.
Spoločnosť Heartstream, vedená filozofiou dizajnu zameraného na človeka, dodáva produktové a komerčné riešenia, ktoré podporujú celé spektrum naliehavých lekárskych potrieb. S obnoveným zameraním na pacientov, lekárov a záchranárov sa spoločnosť Heartstream zaviazala k rozvoju cenovo výhodnej a dostupnej urgentnej starostlivosti – tam a vtedy, keď je to najdôležitejšie.
Viac informácií nájdete na stránke www.heartstream.com.
O holdingovej skupine Emergency Care Holdings
Emergency Care Holdings (ECH) je platforma vyvinutá spoločnosťou Bridgefield Capital s cieľom uskutočňovať akvizície a rozširovať popredné spoločnosti v sektore urgentných zdravotníckych produktov.
ECH sa zameriava na zdokonaľovanie operácií, urýchlenie inovácií a rozširovanie prístupu k spoľahlivým, život zachraňujúcim technológiám, ktoré používajú záchranné zložky, zdravotnícke systémy a komunity na celom svete.
Viac informácií nájdete na stránke www.emergencycareholdings.com.
