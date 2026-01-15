Heartstream社、独立したEmergency Careという会社として発足

旧Philips Emergency Care事業はEmergency Care Holdings社の最初のプラットフォーム企業となり、命を救うという1世紀にわたる使命を推進

BOTHELL、ワシントン州, 2026年1月15日 /PRNewswire/ -- Emergency Care Holdings社（ECH社）は、救急医療製品分野でカテゴリーをリードする企業を集めて成長させるためにBridgefield Capital社によって設立されたプラットフォームであり、本日はHeartstream社のデビューを発表し、救命救急テクノロジーの進歩に特化した新たな独立会社です。

Heartstream社は、ECHがRoyal PhilipsのPhilips Emergency Care事業の買収完了によって設立されました（NYSE: PHG, AEX: PHIA）。この取引はECHの正式発足を示して、救急医療の投資に特化した長期戦略を確立します。

「Heartstream社の使命は、心停止の生存率を有意に向上させ、救急医療環境における臨床転帰を改善し、医療システムのコストを削減し、医療従事者の負担を軽減することです。当社ではAED、業務用除細動器、遠隔患者モニター向けに市場をリードするソリューションを提供する長い歴史があり、最も必要とされる場面と状況に救命イノベーションを実現しています」とHeartstream社のRyan Landon最高経営責任者（CEO）が述べた。「世界中のファースト・レスポンダーやパートナーにとって、私たちとの連携がシンプル、スムーズ、手間のないプロセスを実現するために努力して参ります」

心臓モニタリングで100年を超える伝統、ならびに除細動器ソリューションで40年を超える伝統を持つHeartstream社の現在のポートフォリオは、Hewlett-Packard社、Agilent Technologies社、Royal Philips社、Remote Diagnostic Technologies社、Goldway Shenzhen社、元のHeartstream社（1992年に設立）などのイノベーションで構成されています。社史を通じて、この事業は業界を定義するイノベーション（初の12誘導心電図アルゴリズム、現在では業界標準となっている初の二相性除細動波形、米国食品医薬品局による店頭医薬品に指定された初の除細動器など）を実現し、突然の心停止が最も頻繁に発生する場所でAEDの利用を拡大しました。

現在、Heartstream社はECH傘下の独立企業としてこの資産を基に構築し、信頼される救急医療ソリューション（HeartStart AED、Tempus、Intrepid患者監視システム、統合ソフトウェア・ソリューションなど）の製造と販売を続けています。同社はPhilipsブランドの使用において、複数年のライセンス契約に基づいて運営されます。

突然の心停止は、依然として世界的な公衆衛生上の緊急課題のひとつです。米国心臓協会によると、72％近くの心停止が病院外で発生します。米国疾病管理予防センターによると、生存率は10％未満です。しかし、除細動器を利用できる家庭は1%未満。

Heartstream社は新たな事業視野と特化した投資により、公共の場や家庭でAEDの利用拡大を目指した取り組みを優先します。同社はより広範なグローバル・フットプリント、サプライチェーンの強化した回復力、最新化されたデジタルとコネクテッド・ケア・ソリューション、戦略的な販売業者とのパートナーシップ強化、顧客ニーズにより沿ったイノベーションで救急医療を強化し、サポート、サービス、臨床教育の拡大も計画しています。

「Emergency Care Holdings社の一員となることで、Heartstream社は救急医療の未来をリードするポジションに置かれます。ECH社は、事業を強化して重要な使命に取り組み続けるために必要な視野と資本をもたらします」とLandon氏が述べました。「当社のあらゆる行動のコアには、私たちのソリューションを信頼する人々に対する深い尊重感が根付いています。これには患者、医師、看護師、救急隊員、救急救命士、命が危険にさらされたときにいつでも協力できる一般市民がいます。私たちは自分たちの取り組みに情熱を持っています」

Heartstream社は救急医療における世界的リーダーであり、1世紀以上にわたるイノベーションの伝統を持っています。心臓診断の初期的な進歩から最初の近代的な自動体外式除細動器（AED）の開発まで、Heartstream社は医療従事者と一般人の両方にとって利用しやすく、信頼性が高く、使用しやすく設計された救命テクノロジーを継続的に開拓してきました。

かつてPhilipsのEmergency Care事業であったHeartstream社は、現在はEmergency Care Holdings社が支援する独立会社として運営されています。長期的なブランドライセンス契約により、Heartstream社はPhilipsブランドとして救急医療製品の製造と販売を継続しています。

Heartstream社は人間中心の設計哲学に導かれ、緊急医療ニーズの全領域に対応する製品と商業ソリューションを提供しています。Heartstream社は患者、臨床医、ファースト・レスポンダーに改めて一つの焦点を当て、最も重要な場面と状況にお手ごろで利用しやすい救急医療を推進することを約束します。

詳細については、www.heartstream.comをご覧ください。

Emergency Care Holdings社（ECH社）はBridgefield Capital社が開発したプラットフォームであり、救急医療製品分野で大手企業を買収して規模を拡大します。

ECH社は業務強化、イノベーションの高速化、世界中のファースト・レスポンダー、医療システム、地域社会が使用する信頼性の高い救命テクノロジーの利用の拡大に焦点を当てています。

詳細については、www.emergencycareholdings.comをご覧ください。

