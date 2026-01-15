Heartstream Diluncurkan Sebagai Perusahaan Perawatan Kesehatan Darurat Independen

Dulunya bernama Philips Emergency Care, kini Heartstream adalah perusahaan platform pertama yang didukung Emergency Care Holdings dalam memajukan misi yang dicanangkan seratus tahun lalu untuk menyelamatkan nyawa

BOTHELL, Wash., 15 Januari, 2026 /PRNewswire/ - Emergency Care Holdings (ECH) adalah platform yang dibuat oleh Bridgefield Capital untuk mengumpulkan dan mengembangkan berbagai perusahaan terkemuka di kategorinya terkait sektor produk kesehatan darurat. ECH mengumumkan peluncuran Heartstream hari ini, yakni perusahaan independen baru yang berkomitmen untuk memajukan teknologi perawatan kesehatan darurat yang menyelamatkan nyawa.

Heartstream dibentuk setelah ECH mengakuisisi bisnis Philips Emergency Care dari Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA). Transaksi ini menandai peluncuran resmi ECH dan menetapkan strategi jangka panjangnya untuk melakukan investasi eksklusif pada perawatan darurat.

"Misi Heartstream adalah meningkatkan angka kelangsungan hidup secara signifikan akibat henti jantung, meningkatkan hasil klinis di lingkungan perawatan darurat, memangkas biaya sistem kesehatan, dan meringankan beban tenaga kesehatan. Sudah lama kami memberikan solusi terdepan di pasar untuk AED, defibrilator profesional, dan alat monitor pasien jarak jauh dengan menghadirkan inovasi yang menyelamatkan nyawa di mana pun dan kapan pun paling dibutuhkan," kata Ryan Landon, CEO Heartstream. "Kami berupaya keras agar kerja sama dengan kami selalu sederhana, lancar, dan mudah bagi petugas tanggap darurat dan mitra di seluruh dunia."

Dengan warisan selama lebih dari 100 tahun dalam hal pemantauan jantung dan lebih dari 40 tahun dalam solusi defibrilator, saat ini portofolio Heartstream dipenuhi berbagai inovasi yang berasal dari perusahaan seperti Hewlett-Packard, Agilent Technologies, Royal Philips, Remote Diagnostic Technologies, Goldway Shenzhen, dan perusahaan Heartstream pertama yang didirikan pada tahun 1992. Di sepanjang sejarahnya, bisnis ini menghasilkan berbagai inovasi yang menentukan industri, termasuk algoritme EKG 12-lead pertama, bentuk gelombang defibrilasi bifasik pertama - yang kini menjadi standar industri - dan defibrilator pertama yang mendapatkan izin penjualan bebas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan A.S., sehingga memperluas akses ke AED di tempat yang paling sering terjadi henti jantung mendadak.

Sekarang Heartstream melanjutkan warisan ini sebagai perusahaan independen di bawah naungan ECH, terus memproduksi dan memasarkan solusi perawatan kesehatan darurat yang tepercaya, termasuk AED HeartStart, sistem pemantauan pasien Tempus dan Intrepid, dan solusi perangkat lunak terintegrasi. Heartstream akan beroperasi menurut perjanjian lisensi jangka panjang untuk penggunaan merek Philips.

Henti jantung mendadak masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang paling mendesak di seluruh dunia. Hampir 72 persen terjadi di luar rumah sakit menurut American Heart Association, dan tingkat kelangsungan hidup kurang dari 10 persen menurut Centers for Disease Control and Prevention A.S., namun tidak sampai satu persen rumah tangga yang memiliki akses ke defibrilator.

Dengan fokus operasional yang baru dan investasi khusus, Heartstream akan memprioritaskan inisiatif yang bertujuan memperluas akses ke AED di tempat umum maupun di rumah. Heartstream juga berencana meningkatkan perawatan kesehatan darurat dengan jejak global lebih luas, ketahanan rantai pasokan yang lebih kuat, solusi perawatan digital dan terhubung yang modern, peningkatan kemitraan dengan distributor strategis, inovasi yang lebih berpusat pada pelanggan, serta dukungan, layanan, dan pendidikan klinis yang diperluas.

"Sebagai bagian dari Emergency Care Holdings, Heartstream memimpin masa depan perawatan kesehatan darurat. ECH membawa fokus dan modal yang dibutuhkan untuk memperkuat pengoperasian kami dan terus berupaya mencapai misi kami yang penting," kata Landon. "Inti dari semua tindakan kami adalah penghormatan mendalam kepada semua orang yang mengandalkan solusi kami - pasien, dokter, perawat, paramedis, Teknisi Medis Gawat Darurat (EMT), dan warga negara biasa yang siap membantu di saat nyawa terancam. Kami mencintai pekerjaan kami."

Tentang Heartstream

Heartstream adalah pemimpin global di bidang perawatan kesehatan darurat dengan warisan inovasi lebih dari seabad. Mulai dari kemajuan awal di bidang diagnostik jantung hingga penciptaan Automated External Defibrillator (AED) modern yang pertama, Heartstream selalu memelopori teknologi penyelamatan nyawa yang dirancang agar mudah diakses, dapat diandalkan, dan mudah digunakan oleh profesional maupun masyarakat.

Dulunya bernama Philips Emergency Care, kini Heartstream adalah perusahaan terpisah yang didukung oleh Emergency Care Holdings. Heartstream terus memproduksi dan memasarkan berbagai produk perawatan kesehatan darurat dengan merek Philips berdasarkan perjanjian lisensi merek jangka panjang.

Berpedoman pada filosofi desain yang berpusat pada manusia, Heartstream memberikan solusi produk dan komersial yang mendukung seluruh spektrum kebutuhan medis darurat. Dengan fokus baru yang hanya berpusat pada pasien, dokter, dan petugas tanggap darurat, Heartstream berkomitmen untuk memajukan perawatan kesehatan darurat yang terjangkau dan mudah diakses di mana pun dan kapan pun.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.heartstream.com.

Tentang Emergency Care Holdings

Emergency Care Holdings (ECH) adalah platform yang dikembangkan oleh Bridgefield Capital untuk mengakuisisi dan meningkatkan berbagai perusahaan terkemuka di sektor produk medis darurat.

Fokus ECH berfokus adalah mempertajam pengoperasian, mempercepat inovasi, dan memperluas akses ke teknologi yang andal dan menyelamatkan nyawa yang digunakan oleh petugas tanggap darurat, sistem kesehatan, dan masyarakat di seluruh dunia.

Untuk informasi selengkapnya, kunjungi www.emergencycareholdings.com.

