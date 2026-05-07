Hikvision publikuje Raport ESG 2025, realizując ideę zrównoważonego rozwoju poprzez „Technologię dla dobra"

HANGZHOU, Chiny , 8 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- Spółka Hikvision opublikowała swój Raport z realizacji celów środowiskowych, społecznych i zarządczych za 2025 r. (2025 Environmental, Social and Governance Report), co oznacza już ósmy rok z rzędu przejrzystej sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Hikvision releases 2025 ESG Report, advancing sustainability through ‘Tech for Good’

Kierując się filozofią zrównoważonego rozwoju THRIVE, w raporcie udoskonalono ocenę podwójnej istotności, wskazując na technologiczne innowacje, bezpieczeństwo i jakość produktów, oraz cyberbezpieczeństwo w grupie tematów o podwójnej istotności, tym samym realizując cele zrównoważonego rozwoju w sposób systematyczny.

Rozwój społeczny dzięki AIoT

Angażując się w realizację filozofii „Technologia dla dobra", firma Hikvision wspiera innowacje z myślą o budowaniu pozytywnych wartości. W zakresie zarządzania miastami, firma opracowuje kompleksowe systemy monitorowania w celu zabezpieczenia infrastruktury krytycznej dzięki ponad 300 urządzeniom i 140 rozwiązaniom opartym na konkretnych zastosowaniach w obszarze zarządzania ruchem ulicznym. Jeżeli chodzi o ochronę przyrody, rozwiązania Hikvision, zaprezentowane podczas 5. Światowego Kongresu Rezerwatów Biosfery, uruchomiono już w pierwszych chińskich parkach narodowych i na obszarach obejmujących 50% rezerwatów biosfery w kraju.

Oprócz działalności biznesowej, Hikvision w dalszym ciągu angażuje się w działania na rzecz dobra społecznego. Obejmując terytoria 14 krajów i regionów, Program STAR jest siłą napędową obserwacji ekologicznych w Pirenejach i badań nad lodowcami w Himalajach, podczas gdy inicjatywa adresowana do instalatorów 2025 STAR Installer Partner Initiative jednoczy ich wokół międzynarodowej sieci ukierunkowanej na istotne wsparcie techniczne.

Budowanie zaufania dzięki cyberbezpieczeństwu i jakości

Aby umocnić zaufanie cyfrowe, firma Hikvision stworzyła kompleksowe ramy cyberbezpieczeństwa w celu poprawy działań zarządczych w tym zakresie. Starania te, w tym wskaźnik eliminacji 100% słabych punktów odnotowany w 2025 r., zostały wyróżnione nagrodą najwyższego poziomu w kategorii zaufania cyfrowego Digital Trust Assurance Award, przyznawaną przez British Standards Institution (BSi).

W zakresie zarządzania jakością produktów, firma Hikvision opracowała standaryzowane procesy cyfrowe, aby zapewnić niezawodność i umocnić swoje portfolio własności intelektualnej, przy 7 399 wnioskach patentowych na wynalazki związane z podstawową działalnością i 1 553 nowo przyznanych patentach w 2025 r.

Zapewnienie zgodności i ochrony danych

Poprzez wdrożenie najlepszych globalnych praktyk, Hikvision skutecznie włącza wymogi zgodności do swoich codziennych działań. W 2025 r. firma otrzymała certyfikat ISO 37301. Podążając za najnowszymi trendami technologicznymi, firma również wydała publikację pt. „Podróż Hikvision ku odpowiedzialnemu praktycznemu zastosowaniu technologii AI" (Hikvision's Journey Practicing Responsible AI), podkreślając swoje zaangażowanie w rozwój AI zgodnie z przyjętymi standardami.

Ochrona danych jest w dalszym ciągu najwyższym priorytetem Hikvision. W 2025 r. firma pomyślnie zakończyła roczne audyty badające zgodność z szeregiem międzynarodowych norm, w tym ISO/IEC 27701, ISO/IEC 38505, ISO/IEC 29151 i ISO 37301, osiągając poziom 100% zaangażowania pracowników w obszarze świadomości ochrony danych osobowych.

Przyspieszenie działań na rzecz klimatu

Hikvision napędza działania na rzecz ochrony klimatu dzięki trójstopniowej strukturze zarządczej, wspierając dekarbonizację w ramach czterech filarów: niskoemisyjnych produktów, inteligentnej produkcji, transformacji cyfrowej i ekologicznych działań.

Aby zwiększyć swój wpływ, firma stworzyła swoją platformę GPA aby umocnić swój potencjał w zakresie zarządzania ekologicznymi produktami. Do końca 2025 r. ukończono kalkulację śladu węglowego dla 169 modeli produktów. Co ważne, siedem inteligentnych wyświetlaczy WonderHub uzyskało certyfikację TCO Certified Generation 10, stając się pierwszymi wielkoformatowymi wyświetlaczami na świecie, które spełniły tę normę.

Zachowując wierność 10 Zasadom UN Global Compact, Hikvision nieustannie rozwija praktyki odpowiedzialnego zarządzania i zrównoważonego rozwoju, co znajduje swoje odzwierciedlenie w najnowszych wyróżnieniach w obszarze ESG, obejmujących Srebrny Medal EcoVadis i nagrodę DMCC Global Enterprise ESG Leader Award przyznawaną liderom działań ESG.

Jeżeli chodzi o plany na przyszłość, firma Hikvision w dalszym ciągu będzie angażować się w rozwój i tworzenie trwałej wartości, łącząc siły z interesariuszami w działaniach na rzecz bardziej odpornego i zrównoważonego świata.

Pod tym linkiem znajduje się pełna treść Raportu ESG 2025 firmy Hikvision.

