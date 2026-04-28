HANGZHOU, China, 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Hikvision divulgou seus resultados financeiros do ano de 2025 e do primeiro trimestre de 2026, demonstrando crescimento constante e melhoria na qualidade operacional.

Hikvision divulga os resultados financeiros do ano de 2025 e do primeiro trimestre de 2026 (PRNewsfoto/Hikvision)

No ano fiscal de 2025, a empresa divulgou uma receita total de RMB 92,51 bilhões (US$ 12,95 bilhões[1]), representando um aumento de 0,01% em relação ao ano anterior. O lucro líquido foi de RMB 14,20 bilhões (US$ 1,99 bilhão), um aumento de 18,52% em relação ao ano anterior. Destacando seu sólido fluxo de caixa, a empresa anunciou um dividendo total em dinheiro previsto de 10,54 bilhões de RMB (1,48 bilhão de dólares) para 2025, o que representa uma taxa de distribuição de 74,25%.

A empresa entrou forte em 2026. No primeiro trimestre, a receita total atingiu RMB 20,72 bilhões (US$ 2,90 bilhões), um aumento de 11,78% em relação ao ano anterior, enquanto o lucro líquido cresceu 36,42% em relação ao ano anterior, chegando a RMB 2,78 bilhões (US$ 0,39 bilhão). Notavelmente, a margem bruta de lucro no primeiro trimestre melhorou 4,16 pontos percentuais, atingindo 49,09%.

Estratégia de IAoT impulsiona o crescimento global

Com base em duas décadas de liderança no setor, a Hikvision consolidou sua presença em IAoT. Essa evolução estratégica está produzindo resultados concretos, evidenciados pelo crescimento constante em 2025 e pelo forte início de 2026.

Ao longo do último ano, a principal receita comercial da empresa proveniente dos mercados internacionais subiu para RMB 27,22 bilhões (US$ 3,81 bilhões), representando 29,42% da receita total. Os mercados emergentes, em particular, proporcionaram um crescimento sustentado e robusto.

Além de sua linha de produtos de vídeo, as categorias não relacionadas a vídeo da Hikvision, incluindo controle de acesso, sistemas de alarme e monitores comerciais, registraram um crescimento acelerado e serviram como um forte motor de receita. Além disso, o negócio inovador continuou sendo altamente competitivo, gerando receita de RMB 25,45 bilhões (US$ 3,56 bilhões) e contribuindo com 27,51% para a receita total.

Desenvolvendo Modelos de IA em Grande Escala

A Hikvision desenvolve ativamente as tecnologias de IAoT, com seus Modelos de IA em Grande Escala Guanlan integrando visão, linguagem e capacidades multimodais em produtos, melhorando significativamente a precisão e a eficiência em ambientes complexos. Por exemplo, a aplicação de Modelos de Áudio em Grande Escala na inspeção de qualidade de equipamentos aumenta a taxa de detecção de componentes defeituosos em 70%.

Baseada em suas competências fundamentais, a Hikvision implementou com sucesso modelos específicos do setor em diversos setores, incluindo fabricação inteligente, logística e proteção ambiental.

Compromisso contínuo com P&D e inovação

A inovação tecnológica continua sendo a força motriz do desenvolvimento da Hikvision. Em 2025, a empresa investiu RMB 11,75 bilhões (US$ 1,65 bilhão) em P&D, representando 12,70% de sua receita total. Nos últimos seis anos, o investimento acumulado em P&D ultrapassou US$ 8 bilhões, dedicando consistentemente mais de 10% de sua receita anual para P&D.

Esse investimento sustentado fortaleceu o portfólio de propriedade intelectual da empresa. Até o final de 2025, a Hikvision havia acumulado 12.981 patentes autorizadas globalmente, das quais as patentes de invenção representavam 57%.

Visando o futuro

Com a Hikvision comemorando seu 25º aniversário este ano, a empresa permanece movida pelo compromisso fundador com as coisas certas e por seguir o caminho certo. Daqui em diante, a Hikvision se concentrará no crescimento de alta qualidade, na inovação contínua e na eficiência operacional para oferecer valor duradouro aos seus clientes, parceiros e partes interessadas em todo o mundo.

Para o Relatório Anual de 2025 da Hikvision, acesse aqui.

[1] Valores em US$ convertidos à taxa média em 2025 de US$ 1 = RMB 7,1429 (CFETS)

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2966601/image1.jpg

FONTE Hikvision